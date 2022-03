U kijkt uw ogen weer uit voorbeurs en die dekselse koersen weer

Zijn we aan het dansen op de vulkaan, of ziet Mr. Market iets wat wij niet zien? Mij bekruipt dat gevoel, maar ik geef grif toe dat ik sinds de start van de bullmarkt dertien jaar geleden (!) iedere punt koersstijging met verbazing heb aangezien.

Jawel, de AEX indicatie is +0,6% rond 725, na weer een fraai ritje Wall Street met technologie in de hoofdrol.

Europese futures openen een paar tienden hoger en de Amerikaanse staan vlak à +0,2%

In Azië gebeurt niet zoveel, behalve dat China slecht ligt: CSI 300 -1,7%. Oei, Tencent staat -3,5% in Hong Kong (Hang Seng -2,7%)

Volatiliteit (CBOE VIX Index) -8,6% op 21,7

De dollar is 0,3% gezakt naar 1,103

De Duitse rente doet nu niks op 0,52%, wij koppen er één beepje bij op 0,77% en de Amerikanen skiën op 2,38% er alweer drie bij

Goud -0,2%, olie +0,8% en crypto +0,4% à +1,0%

Even over die stijging op Wall Street, want deze pensioenbelegger weet altijd alles:

The S&P 500 has closed up more than 1% in 6 out of the last 8 trading days.



In the last 80 years that's only happened 2 other times...



October 1974 and November 2020.$SPX — Charlie Bilello (@charliebilello) March 24, 2022

Is het niet een (klein) wonder? Hoeveel, zorgen, risico's en bedreigingen zijn er wel niet voor de markt nu de geopolitiek zich van haar slechtste kant laat zien en mede daardoor de economische vooruitzichten... Ik denk dat iedereen zo uit het hoofd een hele waslijst aan zorgen en vraagtekens kan opdreunen.

Zie hier de S&P 500. Als u niet beter zou weten, zou u wellicht denken dat we nog gewoon in de wonder bull market sinds 2009 zitten:



Zelfs technologie - hier de Nasdaq 100 - komt even fors terug van ruim -20%:



Zelfs de feesten- en partijen technologie in Ark Innovation ETF laat een teken van leven zien. Deze grafiek trek ik iets langer, om dat nare dalingspercentage te laten zien. Exact -66,6%, verzin het maar.



De AEX dan nog, die het echt spannend maakt. Messcherp langs de technische lijntjes?



Hoe is het mogelijk met die exploderende renten (oranje is de Duitse tienjaars en paars de Amerikaanse), maar dat is de aard van de markt. Hoe dom of slim we ook zijn en hoe goed of slecht onze marktvisie ook is, we redeneren altijd vanuit logica. Dat doet Mr. Market nooit. Die rotzooit maar wat aan, zou Karel Appel zeggen.

Dat is de crux?



Het nieuws in de polder vandaag, over precies een week verschijnt alweer onze Nevi inkoopmanagersindex over maart.

Volgens de 2e berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (#bbp) in het 4e kwartaal van 2021 met 1,0% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2021. De economische groei in 2021 is bijgesteld van 4,8 naar 5,0%. Meer weten? Kijk op: https://t.co/P52JJnp2J9 pic.twitter.com/HMUUhp2vTm — CBS (@statistiekcbs) March 25, 2022

Het roerige buitenland dan, het bericht waarvan u wist? Roebels, goud en nu ook crypto is, zo lang het maar geen dollars en euro's zijn?

Russia is considering selling its oil and gas for bitcoin as sanctions intensify from the West https://t.co/hJlyJIj3VC — CNBC (@CNBC) March 24, 2022

Zou ik bijna de cijfers van Eurocommercial Properties nog vergeten. Hier het nieuwsbericht:



De opening:



Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

07:57 Licht lagere resultaten voor Eurocommercial Properties

06:59 Europese beurzen openen grofweg vlak

06:56 Meer dan 477,3 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:53 Nederlandse economie groeit iets harder dan verwacht

24 mrt Wall Street sluit hoger

24 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

24 mrt Olieprijs daalt

24 mrt Wall Street koerst hoger

24 mrt Alumexx tekent intentieverklaring overname

24 mrt Europese beurzen blijven dicht bij huis

24 mrt Aedifica koopt twee Britse verpleeghuizen

24 mrt Holland Colours stopt met marktontwikkeling Rusland

24 mrt Heineken koploper op licht lager Damrak

08:00 Eurocommercial - Cijfers vierde kwartaal

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Maart (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Februari (eur)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Maart (Bel)

15:00 Aanstaande woningverkopen - Februari (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: U.S. stocks bounced back from a sharp fall in the previous session, as investors snapped up beaten-down chipmakers and big tech names and as oil prices dropped https://t.co/Oii6ciaCBF pic.twitter.com/hsMN3LAHsA — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2022

Ze roepen China ook op haar invloed in Moskou te gebruiken en geen high tech te leveren:

At an unprecedented triple summit in Brussels, transatlantic alliance NATO, G7 rich nations and European leaders called for humanitarian aid for Ukraine and denounced Moscow's invasion of its neighbour as 'barbarism' https://t.co/U7xWHHZoU3 pic.twitter.com/WfnSW8Yael — Reuters (@Reuters) March 25, 2022

Concurrerende social media worden bijvoorbeeld gekoppeld:

EU-onderhandelaars akkoord over strengere regels voor grote techbedrijven https://t.co/0BPPvj7l9F — NU.nl (@NUnl) March 25, 2022

Niemand weet hoe het zit:

Putin’s demand that buyers of Russian gas should pay in rubles spurs a lot of confusion on both sides of those deals https://t.co/G1Zuoc1Pzs — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

Of is de dollar sterk?

The yen could plunge a lot more and take the yuan along with it https://t.co/eQzg2a0rm1 — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

Welja:

ECB to weigh more bond buying if war crashes economy -Schnabel https://t.co/hYsUi3YCbH pic.twitter.com/wvg7KE5Joq — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2022

Kijk:

Breakingviews - Nio prepares for gruelling financial driving test https://t.co/E5EHxG53HG — Reuters (@Reuters) March 25, 2022

+13,9%:

Nickel in Shanghai rose to an intraday record after another spike in London put imports out of reach for many Chinese buyers https://t.co/J5JNGmSMvZ — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

Gewoon weer in zakken? Het zijn rare tijden...

Shipping coffee overseas has gotten so difficult that some exporters are going old-school using a method that was popular decades ago https://t.co/Sz06eYVNFx — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.