Slotcall: Niets of niemand kon vandaag tippen aan BAM

BAM! Het besluit van de bouwer om geen ingewikkelde projecten meer aan te nemen leidde tot een advies- en koersdoelverhoging door ING en bijna 12% winst voor het aandeel.

Het aandeel BAM (+11,9%) is daarmee de sterkste stijger van het Damrak, en de reden dat de AScX (+1%) als enige in het groen sloot. Bij de AEX (-0,1%) en AMX (-0,4%) zijn namelijk minnen met een nul voor de komma aangevoerd door Heineken (+2,8%) en OCI (+4,7%). Prosus (-1,7%) daalt nog even door op tegenvallende cijfers van Tencent (-6%), en staat in de Nederlandse hoofdindex onderaan.

Macrocijfers

Er verschenen vandaag meerdere macrocijfers. Tijd om die even langs te gaan. Te beginnen met de Initial Jobless Claims. Deze vielen fors lager uit dan verwacht. Twee weken geleden waren er nog 215.000 werkloze Amerikanen die voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvroegen, en afgelopen week is dat aantal gezakt naar 187.000, terwijl economen rekenden op een daling tot slechts 212.000.

Wat ook daalde waren de nieuwe orders van duurzame goederen in de Verenigde Staten. Hoewel experts rekenden op een daling van 1% in februari, was daling in werkelijkheid groter. De orders daalden namelijk met 2,2%. In januari stegen deze orders juist nog 1,6%.

Dan nog een macrocijfertje van onze oosterburen. De Duitse inkoopmanagersindex van Markit toont namelijk aan dat de Duitse economie minder hard groeit. De inkoopmanagersindex die de activiteit in de dienstensector meet, kwam in maart uit op 55,0 tegen 55,8 in februari. Vooraf werd een index van 54,0 verwacht.

Techkoersen aan gort

“De belangrijkste reden voor de koersdalingen in veel technologie-aandelen is dat bedrijven die hun geld verdienen met het ontwikkelen van nieuwe technologie vaak een hoger groeitempo kennen”, zo begint aandelenanalist Paul Weeteling zijn uitgebreide achtergrondverhaal over de huidige ligging van technologieaandelen.

“Een hoger groeitempo betekent in de regel een hogere waardering ten opzichte van de winst. De bulk van de verwachte winsten ligt ver in de toekomst. Wanneer inflatie en rente vervolgens snel oplopen – zoals nu – dan worden die toekomstige winsten een stuk minder waard. Dit leidt tot een lagere waardering en dus een lagere koers”, legt hij uit. Bij sommige bedrijven biedt dit kansen. Hij vertelt u er alles over in zijn uitvoerige artikel hieronder.

Mithra

Onzekerheid op de beurs door oorlog werkt vaak extra hard door in risicovolle fondsen zoals het Belgische biotechbedrijf Mithra (-1,4%)”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte. “Daar het bedrijf best wat links heeft met deze regio heeft het aandeel een bovengemiddelde tik gehad.” In anderhalve maand verdampte zo’n 30% van Mithra’s beurswaarde.

Dat terwijl Donesta en Nexstellis potentieel medicijnen zijn die het goed zouden kunnen doen. Maar beleggers zijn op dit moment nou eenmaal niet happig op kleine, risicovolle aandelen. Of Mithra na deze flinke koersval koopwaardig is volgens Schutte leest u hieronder.

Podcast in het teken van rentes

Hoewel Niels Koerts nog altijd geniet van het zonnige Californië, is Arend Jan Kamp weer helemaal de oude. Morgen is hij samen met Erik Mauritz weer te horen in de IEX BeleggersPodcast die deze week in het teken staat van de rentes. Om die reden is Ben Leppers te gast in de podcast. Hij is oud-obligatiehandelaar van ABN Amro en handelt tegenwoordig voor eigen rekening. Zoals u van ons gewend bent, kunt u uw vragen voor het vaste vragenrondje weer stellen in de reacties hieronder.

Rentes

De rentes tikken verder. Ditmaal in Nederland met vier basispunten, waardoor de tienjaarsrente uitkomt op 0,76%.

Brede markt

De AEX (-0,1%) presteerde vandaag iets beter dan Frankrijk (-0,2%), maar iets minder goed dan de Duitse DAX (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,6 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,8%), Dow Jones (+0,6%) en de Nasdaq (+1%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,100 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+2%) stijgen beide.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-1%) dalen.

Bitcoin (+3,4%) stijgt.

Het Damrak:

Shell (-0,3%) meldde vandaag dat het elektrische auto's van de Chinese fabrikant BYD toegang gaat bieden tot 275.000 oplaadpunten van het Europese netwerk van Shell, en wil ook op andere manieren samenwerken met het Chinese bedrijf.

(-0,3%) meldde vandaag dat het elektrische auto's van de Chinese fabrikant BYD toegang gaat bieden tot 275.000 oplaadpunten van het Europese netwerk van Shell, en wil ook op andere manieren samenwerken met het Chinese bedrijf. FrieslandCampina gaat in een grootschalige pilot met ongeveer tweehonderd melkveebedrijven proberen aan de hand van een voeradditief van DSM (+0,9%) de uitstoot van methaan terug te dringen.

(+0,9%) de uitstoot van methaan terug te dringen. Berenberg heeft zijn advies voor JDE Peet's (-2,8%) verlaagd naar verkopen. Ook het koersdoel ging omlaag van €32,50 naar €24.

(-2,8%) verlaagd naar verkopen. Ook het koersdoel ging omlaag van €32,50 naar €24. Boskalis (+0,1%) heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan veertig kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika.

(+0,1%) heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan veertig kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika. ING heeft BAM (+11,9%) op de kooplijst geplaatst na een forse koersdoelverhoging. Deze ging van 2,80 naar €3,50.

(+11,9%) op de kooplijst geplaatst na een forse koersdoelverhoging. Deze ging van 2,80 naar €3,50. De vraag naar het PEF-plastic, waarvoor bioplasticbedrijf Avantium (+5%) de grondstof wil leveren, begint volgens Berenberg toe te nemen. Dit komt doordat bedrijven als Carlsberg, Lego en LVMH nu zijn toegetreden tot het PEFerence-consortium.

Adviezen

Signify: naar €67 van €73 en kopen - Bank of America

NN Group: koopadvies met een koersdoel van €38 - Bank of America

NN Group: naar €63,20 van €57,70 en kopen - Kepler Cheuvreux

JDE Peet's: naar €24 van €32,50 en verlaagd naar verkopen - Berenberg

BAM: naar €3,50 van €2,80 en verhoogd naar kopen - ING

Unilever: houdadvies met een koersdoel van €43 - Berenberg

AkzoNobel: naar €105 van €132 en kopen - Goldman Sachs

ING: naar €15 van €16,20 en kopen - Bank of America

Aperam: naar €51 van €54 en verlaagd naar houden - Credit Suisse

Agenda vrijdag 25 maart 2022

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Eurocommercial - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Maart (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Februari (eur)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Maart (Bel)

15:00 Aanstaande woningverkopen - Februari (VS)