Fikse kassakorting op technologie-aandelen

Oke, als ik dit lees moet ik echt lachen, even voorbeeldje ASML pre corona ~275 op de top ~760 en nu op ~610...... Men staat nog +120% voor Corona! KW extreem hoog.... Nee we weten niet wat er gaat gebeuren maar deze waarderingen gaan nergens over. Stel we gaan in een recessie dan zal de afname van chips heeeel hard dalen... Dit gaan de Chippers dan ook zeker voelen. We gaan het zien welke kant we op gaan, omhoog is wat iedereen wil maar of het realistisch is....