Fikse kassakorting op technologie-aandelen

De belangrijkste reden voor de koersdalingen in veel technologie-aandelen is dat bedrijven die hun geld verdienen met het ontwikkelen van nieuwe technologie vaak een hoger groeitempo kennen.

Een hoger groeitempo betekent in de regel een hogere waardering ten opzichte van de winst. De bulk van de verwachte winsten ligt ver in de toekomst. Wanneer inflatie en rente vervolgens snel oplopen – zoals nu – dan worden die toekomstige winsten een stuk minder waard.

Aan gort

Dit leidt tot een lagere waardering en dus een lagere koers, terwijl de winstverwachting in absolute zin nagenoeg onveranderd is. De vraag is of dit tijdelijk is of dat inflatie weer richting 2% zal dalen. Centrale banken willen de economie niet direct in een recessie drukken door de rente te veel te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen.

Beleggers zien dat ook niet zitten: als er nu een zware recessie volgt, gaan de winsten aan gort. Dit is het absolute horrorscenario voor technologie-aandelen. Maar het zou wel een meesterlijk mooie instapgelegenheid bieden.

Niet te lang wachten

Hoe de inflatie en dus de rente zich zullen ontwikkelen, valt niet te zeggen. We weten ook niet wat Vladimir Poetin allemaal nog van plan is, dus op korte termijn zijn er veel onzekerheden. Dit maakt dat technologie-aandelen nu veel lager noteren dan een paar maanden geleden. Dat is voor beleggers met een langetermijnvisie en geduld een grote kans.

Mogelijk dat de koers nog wat verder daalt, maar zelfs dan durven we wel te stellen dat koersen van veel tech-aandelen op een termijn van acht tot tien jaar nu al een zeer goed instapmoment bieden.

Elkaar versterken

Maar let op. Technologie-aandelen hebben al behoorlijk terrein prijsgegeven, maar noteren nog niet op absolute afbraakkoersen. Wachten op de bodem kan ertoe leiden dat beleggers de boot volledig missen en dat zou eeuwig zonde zijn.

Dit decennium zal een aantal baanbrekende technologische ontwikkelingen schaalgrootte kunnen bereiken en elkaar versterken. Denk aan nog snellere chips die ontwikkelingen mogelijk maken op het gebied van kunstmatige intelligentie – bijvoorbeeld autonoom rijden, virtual reality, blockchain, gaming, streaming, slimme software en batterijtechnologie.

Lijstje kanshebbers

Welke aandelen zijn onevenredig hard geraakt door de hoge inflatie en van welke aandelen kunnen koersen op middellange termijn meerdere keren over de kop gaan? Chinese technologiebedrijven laten we bewust buiten beschouwing, want daarin spelen nog veel meer complexe zaken.

Nederlandse chipmachinebouwers en TSMC

ASML is het hoogst gewaardeerde aandeel en is gemeten vanaf de top ook het hardst afgestraft, gevolgd door ASMI. Waar we tot voor kort de meeste potentie zagen bij Besi, is verhouding nu in no time gelijkgetrokken.

Overall zien we ASML, ASMI en Besi dus als even aantrekkelijk. Beleggers die ASML altijd al een keer op de dip hebben willen kopen, kunnen nu hun slag slaan. Voor dividendrendement moet u bij Besi zijn.

En ASMI valt gemeten naar waardering keurig tussen ASML en Besi in en is ook een prima keuze. De Taiwanese chipfabrikant TSMC is feitelijk een semimonopolist op het hoogste niveau van chipfabricage en heeft net als de Nederlanders een dijk van een trackrecord. TSMC krijgt nu een tikje mee van het ‘China-risico’, maar dit is ook te zien als een kans.

Als belegging staat dit bedrijf op hetzelfde niveau als de Nederlandse chippers. Idealiter kiezen beleggers voor spreiding tussen deze namen voor exposure naar chipfabricage op lange termijn. Dat is wat ons betreft een must voor de komende acht tot tien jaar. Uiteindelijk zijn het chips die bijna alle technologische ontwikkelingen mogelijk maken. Dankzij chips neemt de rekenkracht per eenheid tijd namelijk toe.

Voor veel technologische ontwikkelingen waarbij digitale rekenkracht in het moment een rol speelt - autonoom rijden, industriële robots en data-analyse - zijn de snelste chips nodig. Zonder de machines en fabrieken van bovenstaande bedrijven kunnen die chips niet worden ontwikkeld en komt alles tot stilstand. Dit onderstreept de sterke marktpositie van deze bedrijven.

Qualcomm en AMD

Bij de chipdesigners zijn AMD en Qualcomm erg hard afgestraft. AMD was allicht wat ver doorgeschoten qua waardering, maar de positie in de markt voor de snelste datacenterchips is ijzersterk en dit is het snelst groeiende onderdeel van de chipmarkt.

Qualcomm is een veel lager gewaardeerde chipdesigner voor mobiele toepassingen en is vooral geraakt door de grote exposure naar China. Ook uit de wereldwijde chipindustrie, met name die voor minder geavanceerde chips, is China niet weg te denken.

Mocht het land ervoor kiezen Rusland achterna te gaan, dan krijgen zelfs de chippers het voor lange tijd zeer zwaar. Qualcomm noteert tegen slechts 12 keer de winst, wat gezien de sterke winstgroei voor de komende jaren (15%) zeer vriendelijk is.

Het dividendrendement is opgelopen naar bijna 2% en zal de komende jaren verder stijgen. Qualcomm hoort niet in het rijtje hooggewaardeerde aandelen dat bovengemiddeld veel last heeft van de hoge inflatie, maar is zo interessant dat we er niet omheen kunnen.

Shopify en Zoom

Shopify en Zoom zijn uit het IEX Premium-universum de twee hardst afgestrafte aandelen. Sterk in koers gedaald betekent echter niet per definitie goedkoop. Een aandeel dat met 90% is gedaald, is een aandeel dat met 80% daalde en vervolgens nog eens halveerde.

Er kan dus altijd meer af, maar vanaf de top hebben we het ergste hier logischerwijs gehad. Shopify en Zoom zijn actief in totaal verschillende sectoren, maar profiteren beide van nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale beleving.

Voor Zoom is dat in de sector van de digitale communicatie en voor Shopify op het gebied van online shopping. Beide sectoren zitten in een sterk opwaartse langetermijntrend. Voor beide geldt dat ze moeten opboksen tegen de grote namen: respectievelijk Microsoft en Amazon.

Zoom en Shopify weten zich tot op heden succesvol te onderscheiden, maar het zal een zware strijd blijven. Zowel qua gezondheid van de balans, groeipotentie als trackrecord zijn dit keien van bedrijven en als ze de huidige lijn vasthouden, kunnen deze aandelen de komende acht tot tien jaar meerdere keren over de kop.

Tesla en Uber

Bij deze twee ondernemingen, vooral bij Tesla, ligt het innovatietempo het hoogst. De omslag naar elektrisch rijden was al in volle gang en het verder verduurzamen van het wereldwijde energiesysteem krijgt een boost door de oorlog in Oekraïne.

Hierdoor zal de onderbelichte energietak van Tesla de komende jaren meer tractie krijgen. Tesla ligt op technologisch gebied in alle opzichten voor op de concurrentie. De waardering loopt de komende jaren razendsnel terug en dan moet de omzet uit software, voor onder andere autonoom rijden, nog op gang komen.

Ook hier hakken de hoge inflatie en de exposure naar China er flink in. Op lange termijn zal de winstgroei de koers op sleeptouw nemen. Het koersniveau nu leent zich bij uitstek om er een paar stukken of meer van op de plank te leggen.

Mobiliteitsplatform Uber heeft op het gebied van autonoom rijden impliciet zijn meerdere moeten erkennen in Tesla en heeft deze tak grotendeels afgestoten. Uber heeft echter wel al een volledig operationeel platform voor mobiliteitsdiensten, met meer dan 120 miljoen maandelijkse gebruikers.

Om vaart te maken met omschakeling naar een volledig elektrisch bedrijf, huurt het via autoverhuurder Hertz een vloot Tesla’s en maakt op deze manier dus al gebruik van de technologie.

Verder staat de mate van automatisering in het verbinden van vraag en aanbod op het gebied van personenvervoer on demand, maaltijdbezorging en vracht op ongeëvenaard hoog niveau. Uber is wereldwijd marktleider. Dit verdienmodel in deze sector moet zich nog wel bewijzen als het gaat om structurele winstgevendheid, maar we hebben er vertrouwen in dat het Uber gaat lukken.

Zonder risico geen rendement

Samengevat zijn de genoemde technologiebedrijven allemaal kerngezonde ondernemingen die vooral zijn afgestraft door druk op de waardering, veroorzaakt door hogere inflatie.

Er zijn allerlei horrorscenario’s denkbaar waarin die druk verder oploopt en de economie via hogere rente gedwongen in een recessie belandt. Dan krijgen ook de winsten een tik. Daar staat tegenover dat de kracht en waarde van technologische vooruitgang die die bedrijven mogelijk maken, structureel wordt onderschat.

We zijn er van overtuigd dat het huidige moment zich voor beleggers met een langetermijnhorizon prima leent voor het inslaan van een aantal sterk afgekomen technologie-aandelen.

Paul Weeteling heeft een long positie in ASML, ASMI,Besi, TSMC, Tesla, Zoom, Uber, AMD en Qualcomm.