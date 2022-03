Slotcall: nul voor komma AEX, maar onderliggende uitputtingsslagen

Het blijft maar volatiel op het Damrak. Iedere moment van de dag is het beeld weer anders en zeker onderliggend kijken met name de gevoeligste aandelen niet op een paar procent.

Helaas of gelukkig, dat hangt van uw posities en visie af, maar de AEX doorbreekt technisch niet zonder slag of stoot de korte neergaande trend sinds 18 november. Risk-off, aandelen moeten terug en de aangeslagen obligaties hebben even lucht. Ofwel, de rentes zakken vandaag na de megastijgingen.

Het stelt - het is 2022 - allemaal niet zo heel veel voor marktbreed. Dit zijn zeker geen beslissende bewegingen, alle opties staan nog open. Zeker omdat de AEX vandaag even na opening toch weer hoger topje neerzette? Bij het tweede bakje koffie stond de index echter al weer in de min.

Onze tienjaarsrente levert vandaag twee basispunten in en ook dat stelt niet veel voor na die - voor vastrentende begrippen - megarally. De Duitse en Amerikaanse rente doen het ook maar met twee en één beepjes minder.

Grootste blikvanger vandaag is weer energie, u ziet hier (oranje) de Nederlandse gas future TTF en Brent. Gas is in euro's, maar Brent is ook nog eens in een 0,3% duurdere dollar op 1,100

Dit is het energienieuws:

- U.S. crude stockpiles fall

- Black Sea oil export terminal faces weeks of disruption

- WTI futures hit $115 per barrel



Latest updates: https://t.co/DMUvYxqnmV pic.twitter.com/ODcoKKoyZe — Bloomberg Middle East (@middleeast) March 23, 2022

Verder doen commodities een stuk minder, zie hier de Bloomberg Commodity Spot Index die iets daalt. Energie heeft het grootste gewicht.

Geopolitiek nieuws is er weer in overvloed, maar niet echt beursnieuws. Het is afwachten of er al eerder bedrijven met updates komen, maar we moeten nog een paar weken geduld hebben voor het Q1-cijfersezioen. Dan krijgen we hopelijk inzicht hoe bedrijven al dan niet door alles worden geraakt.

En dat is nogal wat, die oorlog met al die gevolgen natuurlijk, maar ook de rentes en inflatie. Ja, de Wall of Worry is hoog dit jaar... Enfin, onderstaande scores zijn precies geklokt op de slotveiling. Een keer dalen na al dat gestijg is niet raar. Merk op dat in de VS technologie beter doet dan de blue chips.

Beursplein 5

Over naar het Damrak, waar Avantium vanochtend cijfers had. Een ongeluk komt nooit alleen, na de degradatie uit de AScX naar de Lokale Markt krijgt het fonds vandaag -6,4% om de oren. Dat mag u misschien óók aan de brede markt ophangen, want er zijn meer groeiaandelen die fors klop krijgen.

Onze desk volgt Avantium niet, maar dit aandeel wel. Geen halszaak dit keer gelukkig, maar ook hier komt een ongeluk nooit alleen. Het is een spreekwoord die vaak van toepassing op de beurs.

Imago Philips loopt opnieuw een deukje op #PhilipsKoninklijke https://t.co/6TmAkNVBxX — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 23, 2022

Kunstmest is een van die - intussen mogen we inderdaad wel van asset spreken - dingen die heel hard gaan door de Rusland boycot. En op het Damrak is een aandeel dat daar in doet.

Het kan hard gaan met de winst van OCI #OCI https://t.co/ZZggi5eLXp — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 23, 2022

Over naar ING, dat nieuws heeft vandaag. Opmerkelijk moment nu juist in Europa her en der twijfel is of een stop op fossiele exploratie wel zo verstandig is? Het is niet de grootste portfolio van ING, maar ze stopt er wel mee.

Mooie titel nog van onze desk boven een stuk van een mooi Amerikaanse aandeel.

Disney: De film loopt altijd goed af #WaltDisneyCompany(The) https://t.co/QQdp5qm9cK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 23, 2022

Verder nog iets? Zeker. Zal het ooit wennen zulke grote onderliggende koersuitslagen weer op het Damrak? De grote gemene deler is - en dat is heel ruim bemeten vandaag - dat commodity-aandelen goed liggen, defensief en financials minder en cyclisch, groei en tech het minste presteren.

Als de laatste weken (bijna) alles daalt stijgt, daalt Shell en, zoals vandaag, bijna alles daalt... Het aandeel mist vandaag op een halve cent na een nieuw topje boven €25,09 van 3 maart

Vandaag houdt de Amerikaanse rente even pauze, maar Aegon is het pole position aandeel voor die stijging

Het was erger intradag is de schrale toost, maar Prosus daalt op de cijfers van Tencent. Dat reageert pas vannacht in Hong Kong

Er is geen nieuws van en over Galapagos, maar het vindt gretig aftrek tegen de markt in

Tesla staat flink hoger, maar de EV aandelen in de VS gaan alle kanten uit. Bij ons houdt Ebusco de winst goed vast

Fastned komt er ook goed uit, Pharming ook

Fugro is het beste indexaandeel dit jaar op het Damrak. Ze profiteert van energiehausse en het maakt bij haar niet uit of het nou fossiel of duurzaam is

Mocht u het echt niet meer zien zitten, bent u echt helemaal dolgedraaid, dan kan u altijd nog lang in trackers beleggen.