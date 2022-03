Het ziet er goed uit voorbeurs en denk er verder niet te veel over na

Breekt ook op het grote AEX-bord op het Damrak de lente door? Het is een enorm cliché, maar het is echt zo. De AEX indicatie is namelijk +0,4% rond 731 punten en het beeld lijkt gunstig.

De Europese futures openen allemaal rond een halfje hoger

De Amerikaanse futures zijn iets minder enthousiast, maar kleuren ook groen na een dik (groeiaandelen) ritje gisteren

Azië is ook zo groen als wat en de Hang Seng voert de troepen weer aan met +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -2,5% op 22,9

De dollar ligt vlak op 1,103

De Duitse rente doet één basispunt hoger en de Amerikaanse twee

Goud daalt 0,2%, olie staat ook een halfje hoger en crypto daalt maar 1 à 2%, want Thailand voert een gedeeltelijk verbod door

Hier Bloomberg met dat nieuws, citaat:

Business operators -- including crypto exchanges -- must not provide such payment services, and are barred from acting in a manner that promotes the use of digital assets to pay for goods or services, the Securities and Exchange Commission said in a statement on Wednesday. However, the new regulation won’t affect trading or investments in digital assets, the agency said.

Thailand will bar the use of crypto as a means of payments for goods and services, saying the wider use of digital assets threatens the nation’s financial system and economy https://t.co/W25RATlQGF — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

Maximaal -21,3% van top tot bodem sinds 18 november en nu weer maximaal 11,3% omhoog: breekt de AEX wel of niet uit de korte neergaande trend, die het op de rand van een bear market bracht? Dat is de vraag nu, die iedereen zelf moet beantwoorden. Geen goeroe, indicator of glazen bol kan u iets garanderen.

Hier leest u het technische verhaal. Royce Tostrams spreekt inderdaad ook van neergaande trends die onder druk staan, maar wijst vooralsnog naar de koopjesjagers.



Opmerkelijk (?) is dat de aandelen hand-hand-hand met de rentes stijgen. Dat financials het goed doen klinkt dan op papier nog logisch, maar risicovolle groei- en technologie-aandelen zoals gisteren dan weer minder. Nou ja, de beurs is er dan ook niet om tot ver achter de komma te begrijpen, maar om aan te verdienen.

Overigens, iets van 70 basispunten in drie maanden in niet misselijk, voor een van de meest degelijke AAA's ter wereld. Want dat zijn onze staatsleningen. Wij hebben in onze geschiedenis nog nooit een default gehad - alleen een forse haircut in 1815 - en dat kunnen verder alleen de Zwitsers zeggen.



Voor de Prosus-aandeelhouders is het wachten op de aangekondigde Tencent-cijfers. Ik zie nog niks. Er wordt de minste winst in jaren en een buy back verwacht.

Er is meer Chinees nieuws. Bloomberg heeft niet zulke vrolijke verhalen over Chinees vastgoed en nu ook de... bankensector.

Chinese tech stocks extended a rally into a second day, as share buybacks by Xiaomi and Alibaba spurred hopes that other tech firms may follow suit https://t.co/xsH5OA5CG9 — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

Zijn er nog cijfers bij ons, Avantium meldt zich. Ik heb géén idee hoe dit gaat vallen.



De opening:



De rentes:

En dan nog even dit

Dead cat bounce, of de bull market marcheert verder, dat is ook op Wall Street de vraag. De S&P 500 is overigens nog niet verder dan een dikke correctie gekomen.

WATCH: U.S. stocks rose, with the S&P 500 and Nasdaq ending higher in five of the last six days, as tech shares and other big growth names rebounded from recent losses https://t.co/j47yXRu40K pic.twitter.com/eqTmLN9r1J — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2022

Auw:

Het vertrouwen van #consumenten is in maart 2022 verslechterd tot bijna het laagste niveau ooit. Lees er meer over op: https://t.co/zto362mDsd pic.twitter.com/0ebnuI2St3 — CBS (@statistiekcbs) March 23, 2022

Russische energie is taboe:

Oil ticked higher ahead of a flurry of high-level diplomatic activity over the month-old war in Ukraine that may see fresh curbs on Russia https://t.co/T51Sz6wNGk — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

China levert zelden half werk, hoeveel wel niet? Renewables, maar ook 200 gigawatts aan kolen:

China plans a huge power-capacity increase — by 800 gigawatts, or about twice the size of India’s entire power fleet — over the next 5 years https://t.co/ayzoHDjbN0 — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

De M staan voor mangaan en de C voor cobalt:

In de meeste Tesla's zitten NMC batterijen. De N staat voor Nikkel. $TSLA https://t.co/wPUongpxjR — Robbert Manders, CFA (@RobbertManders) March 22, 2022

En nog even de beelden uit Die Heimat:

Elon Musk said that it was a great day for Tesla’s Gruenheide factory and another step in the direction of a sustainable future as he oversaw the handover of the U.S. automaker's first German-made cars https://t.co/hc1B751NwR pic.twitter.com/1qW63LvGPP — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2022

Ook een idee, toen zoveel jaar geleden Apple heel duur werd ging iedereen naar de suppliers kijken:

WATCH: With the rapid shift to electric cars, firms like TE Connectivity and rivals in the auto parts businesses are looking to supply higher-value components and do more development work with carmakers going through a massive transition https://t.co/n35epaZIEN pic.twitter.com/5Dst7bpszh — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2022

Wat is dit? Nooit van gehoord. Zowel het fenomeen als de namen:

Margins of Up to 90% Give Energy Firms That Mine Bitcoin an Edgehttps://t.co/WNurGsSQnu — Frank Chaparro (@fintechfrank) March 22, 2022

Wie er nog aan twijfelde:

“You can say you’re temporarily closing, but unless there’s regime change, you’re not coming back.”



Wall Street is rushing for the exits in Russia. Read The Big Take ?? https://t.co/PYMSESYahZ — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

Möller-Maersk?

More than a million containers set to ride the railway linking Western Europe to Eastern China via Russia are now having to find new routes by sea https://t.co/5xjmuk8SKj — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2022

O sole mio dan maar in ECB jargon:

Only the sky is the limit? #ECB Balance Sheet has hit fresh ATH >€8.7tn. Total assets rose by another €13bn as ECB keeps buying bonds despite record-high #Eurozone inflation. Balance Sheet now equal to 82% of Eurozone GDP vs. Fed's 37%, and BoJ's 136%. pic.twitter.com/g3Ql4dCc5e — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 22, 2022

Veel plezier en succes vandaag.