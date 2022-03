Slotcall: Groene koersen terwijl Fed-bestuurder pleit voor snellere renteverhoging

Het gehele Damrak schitterde vandaag en bij uitstek de financials. Binnen de Nederlandse hoofdindex (+1,4%) is het Aegon (+4,9%) dat de grootste plus noteerde.

Bij de midkappers was het AMG (+3,2%) dat de weg leidde en onder de kleintjes uit de AScX (+1,4%) was er Ebusco (+5,7%) de winnaar van een wedstrijdje met Eurocommercial Properties (+3,7%). Grote dalers hebben we de hele dag niet gezien.

Echt belangrijke macrocijfers kwamen vandaag niet voorbij. Wel liet Fed-bestuurder James Bullard in een interview weten dan hij de rente het liefst al eerder verhoogd zou zien worden. Hij meent dat de Federal Reserve al eerder met een renteverhoging de economische activiteit een beetje moet dwarsbomen, om zo de inflatie enigszins onder controle te krijgen.

Dan kom ik nog even slecht nieuws brengen voor startende woningzoekers met een kleine beurs: de prijzen van Nederlandse koopwoningen zijn opnieuw fors gestegen. In februari waren bestaande koopwoningen 20,2% duurder dan een jaar eerder. In januari bedroeg de stijging nog 21,1%. Dat was toen de grootste prijsstijging sinds de eerste meting in 1995.

Unilever kampt met ongekende inflatie

“Unilever (+3,6%) heeft - zoals overigens veel productiebedrijven - te kampen met een ongekende inflatie. De prijzen van zowel de grond- als hulpstoffen zijn explosief gestegen. Daar bovenop lopen ook de logistieke kosten in rap tempo op”, schrijft senior analist Martin Crum.

“Hoewel het concern met zijn A-merken de prijzen wel wat zal kunnen verhogen, is volledig doorberekenen geen haalbare kaart. Dat bleek al in februari, maar sindsdien zijn de zaken mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne alleen maar verslechterd.” Het bedrijf is dan ook in zowel Oekraïne als Rusland actief. Wat dit voor gevolgen heeft voor Crums koersdoel en advies leest u hieronder.

Airbus

“Airbus (+2,4%) herstelt dit jaar grotendeels van de klap die de coronapandemie uitdeelde en is al bezig met vliegen op waterstof”, schrijft Paul Weeteling in zijn hieronder te lezen analyse van Airbus. “Er zijn echter weer andere ongunstige ontwikkelingen op korte termijn die het hersteltempo afremmen.” Lees hier meer over in Weetelings analyse van Airbus.

Is China weer veilig voor beleggers?

Afgelopen woensdag kwam de Chinese vice-premier Liu He naar buiten met een opmerkelijk bericht: de Chinese regering zal verschillende maatregelen treffen om de markt, de economie en vastgoedsector te ondersteunen. Ook de zero-Covid-strategie lijkt wat te worden versoepeld.

Dat liet de markt zich geen twee keer vertellen; die dag nog stegen de in de VS genoteerde Chinese bedrijven met 33% en liet de Hang Seng Technology-index de grootste stijging in een dag ooit optekenen. Maakt dat China weer aantrekkelijk voor beleggers? Erik Mauritz geeft Premium-leden zowel vijf redenen om niet te beleggen in China, als vijf redenen om dat juist wél te doen.

Rentes

Stijgende rentes. In Nederland klimt de tienjaarsrente met zes basispunten tot 0,75%.

Brede markt

De AEX (+1,4%) presteerde vandaag iets beter dan Frankrijk (+1,1%) en de Duitse DAX (+0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,9 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,8%), Dow Jones (+0,6%) en de Nasdaq (+1,5%).

De euro daalt 0,1% en noteert nu 1,101 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,8%) en zilver (-1,6%) dalen beide.

Olie: WTI (-2,4%) en Brent (-4,8%) dalen eveneens beide.

Bitcoin (+3,4%) stijgt daarentegen.

Het Damrak:

Opnieuw een terugroepactie bij Philips (+1%). Gelukkig gaat het niet om 3 à 4 miljoen apparaten zoals in 2021 het geval was, maar om slechts 310 beademingsapparaten uit de Verenigde Staten.

Just Eat Takeaway (+3,2%) gaat nauwer samenwerken met McDonald's. De maaltijdbezorger en de fastfoodketen tekenden een wereldwijd strategisch partnerschap, waarbij lokale overeenkomsten worden ontwikkeld om franchisenemers van McDonald's te laten samenwerken met Just Eat Takeaway. Dit zou volgens de maaltijdbezorger grotere operationele voordelen.

Staalproducent ArcelorMittal (+2,1%) neemt volgens persbureau Bloomberg geen Russische grondstoffen meer af na de invasie van het Russische leger in Oekraïne.

Bank of America heeft zijn belang in Besi (+2,1%) verkleind. Begin dit jaar had de bank nog een kleine 5% van de aandelen, nu is dat nog zo'n 3%.

Tegelijkertijd heeft Bank of America zijn belang in ASR (+2,7%) juist aanzienlijk vergroot. De bank meldde een kapitaalbelang van 4,4% met dito stemrecht. Iets meer dan een half jaar geleden was dit nog 2,07%.

Pas 12 april komt AScX-nieuwkomer Ebusco (+5,7%) met zijn jaarcijfers, maar vandaag schreef senior analist Martin Crum er al een uitgebreide analyse over.

Adviezen

KPN: naar €3,05 van €3 en houden - UBS

Prosus: naar €128 van €137 en kopen - Credit Suisse

OCI: naar €40 van €33 en kopen - Berenberg

Adyen: naar €3.600 van €3.300 en kopen - Goldman Sachs

Agenda woensdag 23 maart 2022

00:00 Sligro - Jaarvergadering

07:00 Avantium - Cijfers vierde kwartaal

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Februari (VK)

08:00 Producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen - Maart vlpg. (eur)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)