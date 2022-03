Hoe lang nog TINA? Rentes stijgen en stijgen maar

De rente is dan ook wel heel erg lang dalende geweest. Als ik mij niet vergis sinds de jaren 80, dat zijn nu zo'n 40 jaar. Een geheel andere vraag/discussie is in hoeverre deze rentestijging 'natuurlijk' is of door mensen gecreëerd. In de VS hebben ze wel heel erg veel geld geprint gedurende covid. Ik geloof de helft van alle dollars in circulatie zijn bijgedrukt. Dat geeft vanzelfsprekend inflatie waarna je gedwongen bent de rente te verhogen. Dan is het liquiditeitsspelletje op de beurzen afgelopen + de huizenmarkt crasht. Mensen en bedrijven kunnen hun leningen niet meer terugbetalen en een deflatoire spiraal ontstaat waardoor alle banken weer failliet gaan. Zouden ze dat nu echt niet hebben zien aankomen of is dit gewild zodat ze hun CBDC kunnen introduceren en iedereen gaat die zonder al te veel morren gebruiken? Europa hobbelt daar vanzelfsprekend achter aan.