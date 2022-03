Hoe lang nog TINA? Rentes stijgen en stijgen maar

Bijvoorbeeld bij een huis kopen, maar ook als u uw beleggingsportfolio inricht. Het is altijd een goede gewoonte bij verstrekkende financiële besluiten een basis-, worst- en best case scenario te maken.

Drie scenario's

Zelfs de ECB doet het, daar werken tenslotte sensible mensen volgens de president. Van gisteren nog:

Niet iedereen doet dat echter. En niet de minste.

Intussen blijft onze (hier de tienjaars) rente ook maar stijgen. Kort plaatje, omdat in regeerakkoord (van deze winter) nog wordt uitgegaan van 0% rente (= gratis geld) voor komende vier jaar. Er staan geen alternatieve, laat staan worst case scenario's in akkoord

#Aex https://t.co/B7TdlZHU6K pic.twitter.com/rNogRETYK8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 22, 2022

Rente 140 basispunten hoger dan twee jaar geleden

Zie hier het hele euroverleden van onze tienjaars en ja, die 0,7% is nog altijd peanuts. Zeker in vergelijking met het AEX dividendrendement van nu 2,8% - and ook counting. Niettemin staat de rente wel rond 140 basispunten hoger dan twee jaar terug op het dieptepunt. De gang zit er dus wel in. En de trend is duidelijk.



Gelet op de almaar oplopende inflatieverwachtingen van de markt voor de dollar is het logisch dat de Fed nu toch echt het zweet op de rug heeft. Commodities, arbeidsmarktkrapte en stijgende lonen, supply chain en chiptekorten: pakt u uw bingokaart er maar weer bij.



Beyond the curve

Diezelfde verwachtingen liggen voor de euro veel lager, maar ook de ECB riskeert beyond the curve te raken, zoals dat zo mooi heet. Ofwel, achter de feiten aanhollen.

U weet zelf hoe duur dat kan uitpakken, als u te laat een aandeel of asset... Want alle, zeg maar verkeerde trends, zijn nu omhoog.



Hypotheekrentes

Met de stijgende rente gaan binnenkort zeker ook de hypotheekrentes omhoog en wie weet is de top in de huizenmarkt gezet.

Spaarrentes is nog even afwachten wat er mee gebeurt, want onze banken betalen daarvoor nog altijd 0,5% bij de ECB. Dit kan wel de trigger voor publiek debat over rentes worden.

Bestaande koopwoningen waren in februari 20,2 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is wat kleiner dan een maand eerder. https://t.co/41xDf6FHBF pic.twitter.com/T3dQaVuKa1 — CBS (@statistiekcbs) March 22, 2022

There is No Alternative (TINA) voor aandelen is al jarenlang het motto op de beurzen. In de VS is dit misschien al passé, want de rente laat de yield op de S&P 500 steeds verder achter zich. Met wat korte onderbrekingen verruimde de Fed van eind 2008 tot deze maand.



Zeven vette en zeven magere jaren

Nogmaals, bij ons is dit nu nog geen issue. De ECB verruimt sinds januari 2015, maar wie volgens het principe van zeven vette en zeven magere jaren belegt, gaat misschien huiswerk krijgen.

U kan er ook voor kiezen om voor de mogelijke curve uit te gaan. Aan de VS ziet u dat het snel kan gaan, als.