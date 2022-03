Spektakel voorbeurs met veel grote namen en let op, want het gaat snel

De AEX indicatie is vlak na een miezerig Wall Street dat een béétje schrok van een ... ja, gehaaste Fed-voorzitter. Zo meer.

Europese futures openen net in de min of plus en de Amerikaanse staan zo'n 0,3%-0,5% lager

In Azië staan Tokio en Hong Kong 2% hoger, maar Shanghai doet het met -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,4% op 23,5

Logisch met een havikse Fed, de dollar staat +0,5% op 1,095

De rentes stijgen alweer twee à vier basispunten

Goud doet vlak, olie staat 2-2,5% hoger en crypto stijgt dat ook

First things first, de Fed gaat op het orgel en is dus beyond the curve. Gisteravond speechte een bijzonder havikse voorzitter Jerome Powell. Inflatie, inflatie en nog eens inflatie is het motto, want de economische schade van de oorlog lijkt voor de VS mee te vallen. De markt prijst nu voor juni al vier kwartjes meer in.

Nog een first things first, vandaag gaat het gebeuren. The Musk himself knipt een lintje onder de rook van Berlijn om zijn gigafactory te openen: 1,2 miljoen vierkante meter en 8000 werknemers.

TSMC en Intel gaan ook naar Duitsland. Hallo Den Haag? Wij krijgen alleen die domme datadozen van Meta, Google et cetera.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022

Musk's aandeel is en blijft een woelwater:



En de derde first things first. De CEO vertelt het u zelf.

Excited to announce a global strategic partnership with McDonald’s, which, among other things, will allow us to further improve the economics of our Delivery network https://t.co/64ThMzwuUF — Jitse Groen (@jitsegroen) March 22, 2022

Van de supercharger naar de old school benzineslangen, olie heeft het weer op de heupen. Want de EU zou een boycot van Russische energie overwegen. Zie hier Brent (paars) en TTF, de Nederlandse gas future die gisteren zowaar onder €100 sloot. Maar nu?

Nog meer nieuws? Zeker. Huizenprijzen. Wel aan een afvlakking, top gezien? Want de rentes stijgen. In de VS giert de hypotheekrente zelfs omhoog, de dertigjaars staat al weer rond 4,5%.

Bestaande koopwoningen waren in februari 20,2 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is wat kleiner dan een maand eerder. https://t.co/41xDf6FHBF pic.twitter.com/T3dQaVuKa1 — CBS (@statistiekcbs) March 22, 2022

Oh ja, -2,8% gisteren op cijfers. Morgen is Tencent zelf, dat nu +1,7% in Hong Kong staat.

China's Tencent Music will pursue a secondary listing of its shares on the Hong Kong Stock Exchange, the company said, after reporting a 15% fall in revenue at its mainstay social entertainment services business https://t.co/29ywMHVyZn pic.twitter.com/a6P8dxqFA1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2022

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met AkzoNobel (hier), cijfers Nike (+5,3%), Alibaba koopt in en onze huizenprijzen +20,2% YoY.

07:52 AEX start vermoedelijk terughoudend aan handelsdag na opmerkingen Powel

07:40 Update: Alibaba koopt meer aandelen in

07:29 Alibaba koopt meer aandelen in

07:01 Europese beurzen openen licht lager

06:53 Opnieuw forse prijsstijging koopwoningen Nederland

21 mrt Nike verslaat verwachtingen

21 mrt Powell sluit renteverhogingen met grotere stappen niet uit

21 mrt Wall Street neemt gas terug

21 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

21 mrt Olieprijs stijgt door

21 mrt Wall Street koerst lager

21 mrt AkzoNobel haalt 1,2 miljard op

21 mrt Europese beurzen sluiten verdeeld

21 mrt Onward Medical kan activiteiten tot 2024 financieren

21 mrt ArcelorMittal en Shell uitblinkers op lichtgroen Damrak

De agenda:

06:30 Prijzen bestaande koopwoningen - Februari (NL)

10:00 Lopende rekening - Januari (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Bel)

En dan nog even dit

Hier nog even:

Of die dan ook beter gaan doen en of u die dan ook moet hebben, is altijd vers twee:

It’s official: investors reckon that central banks are behind the curve on battling inflation — and that value stocks provide the best hedge against rising prices https://t.co/XQZ6q8Sz4S — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2022

Zucht:

Crop futures extend their advance on supply fears, with soybeans climbing past $17 to the highest intraday level in almost two weeks https://t.co/iicoI5hbVb — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2022

Er is meer dan genoeg om u zorgen over te maken:

China Evergrande Group said it would not be able to publish its financial results for last year by March 31 as required by stock listing rules, as audit work has not yet been completed https://t.co/M74FTbNQpw pic.twitter.com/KAixROYCgU — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2022

Waarom niet? De aandelen zijn op papier een koopje:

Alibaba raised its share buyback program to $25 billion, the largest ever repurchase plan by the e-commerce giant, to prop up its battered shares as it fights off regulatory scrutiny and concerns about slowing growth https://t.co/SaNog1uHWy pic.twitter.com/rtmfdhPPOx — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2022

Bij ons vooral verzekeraars en pensioenfondsen:

The reality of the Fed fighting inflation is sinking in, and holding bonds is an increasingly expensive hedge, @johnauthers says. Stocks are likely to do better over the next decade. https://t.co/XzprTNEV7A — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2022

Hoppa Sachs:

Goldman Sachs’ economists now expect the Federal Reserve to raise interest rates by 50 basis points at both its May and June policy meetings https://t.co/TOmLeXhlIW — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2022

Te duur is te duur bij hem en dan doet ie het niet, vandaar:

Warren Buffett's Berkshire Hathaway agreed to buy insurance company Alleghany Corp for $11.6 billion, ending the billionaire's six-year drought of large acquisitions. More here: https://t.co/T6NYqBJjxC pic.twitter.com/cV2lBbNJ48 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2022

Anderen zijn gemakkelijker:

Prologis launches bid for Blackstone's 21 bln euros warehouse portfolio - FT https://t.co/CctP3TC974 pic.twitter.com/M88SX8NrrK — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2022

Het laatste woord is aan...

Veel plezier en succes vandaag.