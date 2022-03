Voorbeurs is het kruit nog droog na de ware wonderrally

Mr. Market is nimmer rationeel.. wereld heeft er lang niet zo slecht bij gestaan en een gezonde recessie is al lang over tijd. Groei Groei Groei... Waar zijn de cyclussen van up en down. De wereld zit al jaren op zwart zaad, de winsten kunnen hoog zijn en hoger gaan. Maar Jan met de Pet zit redelijk aan de max van zijn kunnen. Twee keer een modaal inkomen is niet meer genoeg om een huis te kunnen kopen, sowieso zijn twee inkomens nodig om een gezin draaiende te houden. De oplossingen voor overheidsproblemen is een zak geld, want het kost toch niks?.. Zolang we niet naar beneden kijken blijft alles goed gaan.