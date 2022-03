Voorbeurs is het kruit nog droog na de ware wonderrally

De AEX-indicatie is -0,1% rond 715 met nu heel weinig beurs-, bedrijfs- en economisch nieuws. Ander nieuws is er des te meer, maar dat weet u allemaal al of weet u wel te vinden.

Europese futures openen een paar tienden lager. Dat staan de Amerikaanse ook met de Nasdaq 100 future op -0,5%

Azië: Hang Seng -1,1%, Nikkei 225 +0,7%, CSI 300 -0,5%, Kospi -0,8% en Taiwan SE +0,6%. Tencent (deze week cijfers) staat -1,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -7,0% op 23,9

De dollar ligt nu vlak op 1,104

De rentes hebben er zin in op de vroege maandagochtend, er staan alweer drie à vier basispunten extra op het bord

Goud +0,1%, olie alweer bijna +3% en crypto zakt een paart tienden tot een procent

First things first, dit laat niets aan duidelijkheid over. Het is meteen ook het enige bedrijfsnieuws nu bij ons.

Gaat de AEX door 700 of niet? Precies een jaar geleden was dat ook de grote vraag, u ziet het nog net links in de grafiek. Op 29 maart was het dan zo ver en op 31 maart ging eindelijk die oude intradagtop 703,18 uit september 2000 de geschiedenisboeken in. En nu is het duimen dat we het droog houden boven 700?

De index moet de komende handelsdagen - en misschien -weken - kleur bekennen, of we nog net in de bull market zitten, of dat het een bear market is. Die -20% vanaf de top moet wat dat betreft nog worden bevestigd, maar dat geldt ook voor de rally van vorige week: dead cat bounce, of nieuwe lente en nieuw geluid?

We kunnen alleen maar hopen en bidden dat de oorlog in de Oekraïne niet helemaal uit de hand loopt en dat de wereld snel haar supply chains weet te verleggen en te consolideren - vooral energie en grondstoffen natuurlijk. Over drie weken (banken VS) tot een maand (ASML) begint ook het Q1-cijferseizoen.

Het is afwachten welke bedrijven er misschien wel vanaf deze week vantevoren gaan waarschuwen, ons bijpraten, updaten et cetera. Het is niet te voorspellen, maar het kan zeker impact hebben. Oh ja, de AEX staat een procent hoger dan toen de oorlog op 24 februari begon.



En alsof we nog niet genoeg zorgen, problemen en risico's aan ons hoofd hebben, de inflatieverwachtingen van de markt willen ook maar niet dalen. Uit mijn vooruitblik van gisteren.



Zeker die van de dollar, dit is vrij hallucinant?



Daarvoor moet u vooral hier wezen, het gewogen grondstoffenmandje van bijvoorbeeld de Bloomberg Commodity Spot Index. Wat is uw motto: daal kreng daal, of bent u long, of hebt u anderszins belang?



De opening:

De rentes:



De AFM meldt deze shorts met Warshall Wace dat kennelijk niet zoveel upside in het volkomen afgestrafte InPost ziet?

De agenda met whopping Duitse producentenprijzen op 25,9% YoY, maar - ka-ching! - dat is beter dan de verwachte 26,2%. Er zijn speeches van op papier twee belangrijke centrale bankleiders. Naar de een wordt niet geluisterd en de ander is even uitgepraat na vorige week? U mag zelf invullen wie wie:

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)

16:30 Duitsland speech BuBa-president Joachim Nagel

17:00 VS speecht Fed-voorzitter Jerome Powell

Wat vindt u eigenlijk? Bent u Kamp Zeepkist, of Kamp Kamp?

Mr. Market voor gek verklaren is doorgaans dure hobby. Dat winstlijntje moet ik ook nog zien, maar #StoxxEurope600 is op papier niet duur, zeker met 3,4% dividend tov 0,3% Duitse rente#AEX https://t.co/Gwom4CUrFF pic.twitter.com/o2TYlZMqiC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 20, 2022

Noch immer TINA, Holger:

Global stocks have gained ~$5tn in mkt cap this wk on potential for wave of stimulus in China & oversold stock prices. Investors shrugged off ongoing war in Ukraine & rising rates. US 10y yields have jumped 10bps to 2.15%. All stock now worth $112.4tn, equal to 133% of global GDP pic.twitter.com/j2hnvfGRQf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 20, 2022

Beslist China trade ook?

Pressed to choose sides on Ukraine, China trade favors the West https://t.co/WYtLZLEge0 pic.twitter.com/jB6Fm9RL6b — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2022

Batteries suck, zei Elon Musk al zoveel jaar geleden. Dat doen ze nog steeds.

Runaway raw material costs are fueling a “ridiculous” increase in the price of batteries for electric vehicles, according to Li Auto CEO Li Xiang, who took to social media in China over the weekend to offer a rare insight into EV makers’ pain https://t.co/51QuemuRjZ — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2022

India is niet de enige, vul verder zelf maar in wie...:

India is eager to take more Russian crude at bargain prices as buyers from the U.S. to Europe shun its oil after the invasion of Ukraine https://t.co/pATFTAAuBQ — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 21, 2022

Hong Kong, Shenzhen en Shanghai, dat raakt alles en iedereen op deze planeet:

Shanghai reported a record 758 local Covid-19 infections Sunday after expanding its mass testing program, sparking concern the virus may be more widespread in the financial center than previously thought https://t.co/dxaNUMhnyy — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2022

The Great Wall of Worry?

Evergrande and its other units were suspended in early Hong Kong trading Monday. Here's the latest on China's troubled developers https://t.co/e7FFIXin65 — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2022

Alcoa dan maar?

Australia’s move to ban alumina exports to Russia is heaping more pressure on Moscow-based aluminum giant Rusal and pushing up prices of the so-called everywhere metal https://t.co/kzdV5XUd9X — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2022

Wacht even, wat is dit?

Nogmaals, dead cat bounce of...?

The S&P 500 was up at least 1% in each of the last 4 trading days. Going back to 1928, this is only the 15th time in history that we have seen that happen. $SPX pic.twitter.com/X3ymhU4lXN — Charlie Bilello (@charliebilello) March 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.