Vooruitblik: dead cat bounce of nieuwe start?

"Dead cat bounce en geen nieuwe start!”



Allereerst complimenten aan de auteur van het gepresenteerde artikel. Vandaag niet enkel hosanna en gerelateerde positieve statements, maar prominent aanwezig de actuele macro economische situatie en bedrijfstechnische beschouwingen die door de huidige geopolitieke spanningen onderhevig zijn aan veranderingen, mogelijk met verstrekkende gevolgen voor burgers, werknemers, bedrijven en beleggers. Het is prematuur maar het kan een veranderende maatschappelijke en economische omgeving teweegbrengen.



Even kort over de hoge inflatie in correlatie met de verwachte loonontwikkeling. Een aantal jaren geleden is overeengekomen de automatische prijscompensatie, op enkele sectoren na, geheel ongedaan te maken. De kiem hiervoor ligt in het in 1982 gesloten akkoord van Wassenaar. Werkgevers en werknemers ‘vonden’ elkaar in specifieke loonafspraken hetgeen zich over het algemeen naar tevredenheid manifesteerde. Momenteel worden werknemers voor een groot deel getroffen door hoge inflatie welke nauwelijks wordt gecompenseerd. Economen, bonden en werkgevers erkennen dit maar wanen zich veilig om reden dat de correlatie/ hogere inflatie/ hoger loon niet geborgd is bij wet. De geduchte loon- prijsspiraal zou hiermee uitblijven, althans is de verwachting. Dit valt nog maar te bezien. Het grote tekort aan vaktechnisch- en specifiek opgeleid personeel heeft wel degelijk gevolgen voor de onderhandelingspositie van werknemers waardoor er feitelijk een nieuwe loon- prijsspiraal ontwikkeld met nadelige gevolgen. Kosten voor betrokken bedrijven lopen op hetgeen winstgevendheid belemmert. Gevolg van hogere lonen is meer koopkracht en economische groei. Het is niet eenvoudig te duiden wat de gevolgen over-all op termijn betekenen voor bijv. beursgenoteerde bedrijven, maar internationaal gezien daalt de aantrekkelijkheid van Nederland mogelijk wel hierdoor.



Dead cat bounce of nieuwe start?



Nieuwe start lijkt mij meer onwaarschijnlijker. De rebound van de verschillende beurzen heeft voor een groot deel een (positie)technische reden. Shortposities werden teruggekocht. Na een forse daling is het lastig shorts tegen een acceptabele prijs terug te kopen, immers, als jij moet kopen, wie verkoopt er dan op een relatief laag niveau? Het gevolg is procenten hogere laatprijzen en dito koersnoteringen. Daarnaast lokken lagere koersen veelal koopjesjagers naar de markt. Beide componenten zijn echter van tijdelijke aard maar dragen wel bij aan een tijdelijke positieve beursontwikkeling. Hoge energie, voedsel en grondstoffenprijzen genereren hogere inflatie met hieraan gekoppeld op termijn hogere rentetarieven. Dit heeft gevolgen voor de koersontwikkeling op de beurs.



Momenteel lijkt het of de beurzen de huidige geopolitieke spanningen en negatieve gevolgen negeren en schijnbaar bewegen in een parallelle omgeving, of deel uitmaken van ‘een andere dimensie’. Niets is minder waar! De beursindex is een resultante van o.a. de ontwikkeling van het BNP, de specifieke ontwikkeling van bedrijven, de energieprijs en samenhangende inflatie en rente enz. maar kan zich voor langere tijd niet onttrekken aan de input welke hierboven benoemd.



Tijd om verschillende ontwikkelingen scherp te volgen, geopolitiek, maar ook inflatie en renteniveaus. De verschillende grondstoffen- en materiaal voorraden bij bedrijven welke ca. twee maanden bedragen, raken leeg en worden moeilijk of tegen aanzienlijk hogere kostprijzen aangevuld. Daarnaast is het aannemelijk dat bedrijf Outlooks, economen en analisten ramingen neerwaarts worden bijgesteld.



Good luck en happy trade.