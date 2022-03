Vooruitblik: dead cat bounce of nieuwe start?

Morgen begint officieel de lente.

Vrijdag was, als we daarin zitten, de (AEX-)bear market vier maanden oud.

Deze week is de intussen totale oorlog in Oekraïne een maand oud.

De beurzen, markten en economie zijn nu een jaar in de ban van inflatie en rente.

Over een maand begint het Q1-cijferseizoen.

Met de opzienbarende (?) rally eind vorige week staat de AEX nu nipt boven het niveau van toen op 24 februari de oorlog begon. De index staat 13,4% onder de all time high van 18 november op 829,66. Het is afwachten of het een dead cat bounce of sucker rally is, of de start/het vervolg van een (nieuwe) bull market.

Technisch is de neergaande trend in ieder geval nog intact; u hoeft geen Tostradamus te heten om dat te zien.



Zelden hebben we in een maand tijd meer beweging, volatiliteit, draaien en keren, huiveringwekkende implosies en adembenemende rallies en wederopstandingen gezien. Op papier is dit een prachtige markt voor daghandelaren, maar wellicht zijn er ook al een paar in een dwangbuis afgevoerd richting Paviljoen 14 van Vogelenzang.



Deze pensioenbelegger weet altijd dingen:

The S&P 500 was up at least 1% in each of the last 4 trading days. Going back to 1928, this is only the 15th time in history that we have seen that happen. $SPX pic.twitter.com/X3ymhU4lXN — Charlie Bilello (@charliebilello) March 18, 2022

En nu?

Het is officieus, maar het Q1-winstwaarschuwingsseizoen zou deze week kúnnen beginnen. We zijn het niet meer gewend omdat door Covid-19 bedrijven zo voorzichtig zijn geworden in hun outlooks dat er zelden een al van te voren moest toegeven de omzet-, winst - of margeverwachting niet te gaan halen.

Door die oorlog is echter weer alles anders. Want wie hebben er hoeveel last van alle gevolgen die dat tot nu toe met zich meebrengt en hoe gaan ze daarmee om? Denk niet alleen aan de grondstoffen- en energieprijzenexplosie en misschien nieuwe hick-ups in de supply chain, maar misschien ook aan... stranded assets?

Want hoe gaan Shell, Heineken en de rest om met hun - als het dat nog zijn - Russische bezittingen en staat de staalfabriek van ArcelorMittal in het Oekraïense Kryvyi Rih eigenlijk nog overeind? Kortom, we moeten maar afwachten wie er wat al dan niet meldt, voordat op 20 april ASML als eerste met Q1-cijfers komt.

Totally crazy winstlijntjes

Terug naar die rally van eind vorige week. Want is het inderdaad TOTALLY CRAZY! wat er gebeurt, zoals deze bekende Duitse journalist van Die Welt stelt?

TOTALLY CRAZY! European stocks have now fully recovered from the shock of Russia’s invasion of Ukraine. Stoxx 600 dropped 10.6% from before invasion on Feb24th to the low point on Mar7. It is now right back where it started, after the biggest weekly rally since Nov 2020. pic.twitter.com/4UZIhjX1Yt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 19, 2022

Nee. U mag het cynisch noemen, maar beursindices zijn winstgraadmeters en geen geopolitieke windvanen. Natuurlijk zitten hier vijftig tinten grijs tussen. Als beursindices politieke graadmeters waren, stonden ze al sinds het stenen tijdperk stijf op nul. Oorlog, geweld, ellende en misère zijn zo oud als de mensheid zelf.

Is die Stoxx Europe 600 inderdaad totally crazy? Niet te verwarren met de Euro Stoxx 600, die alleen de euro-landen behelst. De Stoxx Europe 600 is inderdaad dé Europese index met vooral een zwik Britse, Zwitserse en Scandinavische bedrijven. En... dit is op het eerste gezicht een droomgrafiek.

Dalende koersen en stijgende omzet- en winstverwachtingen: wat wilt u als koper nog meer? Okee, Europa heeft véél te weinig (beursgenoteerde) technologie, maar 12,5 keer de winst voor een index die gewoon uit zeshonderd merken bestaat is niet duur (met een rente nog altijd amper boven nul).



Wat wilt u nog meer deel II: aandeleninkoop en dividendverhogingen natuurlijk, want als beleggers hebben we nooit genoeg. Voilà, de aandeelhouders-return vliegt ook nog eens omhoog.



Wat zijn de adders onder het gras, denkt u nu als doorgewinterde belegger die weet dat er geen gratis geld is, want dit lijkt echt te mooi om waar te zijn? Zie vooral die omzet- en winstlijntjes uit het eerste plaatje: omzet is nog tot daar aan toe met die galopperende inflatie, maar die winsten en marges: dat kán toch niet?

Er moet toch impact zijn van die peperdure energie en dito grondstoffen - als ze al nog steeds naar hartenlust te verkrijgen zijn:

Russia is a commodities powerhouse, exporting huge amounts of materials the world needs to build cars, transport goods, make bread and keep the lights on.



Its invasion of Ukraine is constraining those crucial supplies—and driving up prices in the process https://t.co/N64c2RHgUM pic.twitter.com/SZtsdfa42h — Bloomberg Markets (@markets) March 18, 2022

Wat dacht u van eindproducten? Want intussen in China... Grof afgerond raakt dit ieder product op deze planeet met een stekker of een batterij. Zelfs de Apple-productie van Foxconn in deze techmetropool is geraakt.

Cargo ships are accumulating at Shenzhen, one of China’s busiest ports, as a new Covid-19 outbreak raises the prospect of another round of bottlenecks https://t.co/U6bFmaw3xR — The Wall Street Journal (@WSJ) March 20, 2022

AEX

Helaas, helaas zit er een soort van Laantje van Van der Gaag in het verwachte winstlijntje in de vergelijkbare AEX-grafiek. Datafout. Als u letterlijk verder kijkt, ziet u dat de omzetverwachtingen van de analisten veel harder oplopen dan die van de winst. In de regel en in de praktijk is dat bijna altijd precies andersom.

Een reden staat er echter niet bij. Het gaat wellicht te ver om nu al te concluderen dat de markt voor Nederlandse aandelen al die genoemde issues aan het inprijzen is, want de AEX is de enige index die zo nadrukkelijk dit beeld laat zien. Huidig en verwacht dividendrendement is 2,8%.



Even tussendoor, hoe Nederlands is de index eigenlijk met een derde aan Brits gewicht...? Prosus is Zuid-Afrikaans, ArcelorMittal is ook niet echt van Dietsen bloed, UMG is in feite Amerikaans en ASML haalt welgeteld €0 omzet in Nederland.

Prosus opent 18% hoger. Het aandeel heeft een 6.4% weging in de AEX. Wat dus goed is voor een stijging van 1.15% in de index. pic.twitter.com/2rivKA77rx — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 16, 2022

Nog een tussendoortje, met dat AEX-dividend houdt u ook de verwachte inflatie voor de komende twee jaar niet bij. De vijfjaars-benchmark is ook al 2,8%.



S&P 500

Mogen wij hier in Europa nog onze handjes dichtknijpen, want de Amerikaanse inflatieverwachtingen... Let wel, die huidige Fed Fund Rate - 0.25-0,50% na afgelopen woensdag - zet geen zoden aan de dijk. Waar het om gaat en wat de markt nu verhapstukt is dat er nog een resem kwartjes achteraan komt.

Dit plaatje suggereert wellicht nog meer kwartjes en dit is het dilemma. Want het zijn vooral commodity-prijzen en supply chain issues die de prijzen opdrijven. En met renteverhogingen gaan niet ineens olie, gas, nikkel en tarwe spontaan uit de bodem komen, of uit de hemel vallen precies waar het nodig is...

Serieus, dit is niet best en hier valt ook eigenlijk niet tegenop te beleggen met een langjarig gemiddeld aandelenrendement van 7-8% bruto per jaar en 11% over de laatste vijftig jaar.



Intussen geven ook de winstverwachtingen van de S&P 500 nog geen kik. Jaartje geleden nog betaalden we vrolijk en blij een veel hogere waardering. En toch, dat winstlijntje: ik kan me zelf echt niet voorstellen dat het houdbaar is, maar wat geef ik straks mijn eventuele ongelijk graag ruiterlijk toe.

Dat is trouwens iets waar ik hier op IEX en vooral op Twitter vaak misverstanden over tegenkom: ik beleg voor rendement en niet om mijn gelijk te halen. Als mijn scenario, mening of visie niet uitkomt, ben ik de eerste om dat toe te geven en van opvatting te veranderen. Niks zo erg als wel gelijk en geen rendement, toch :-)



Zelfs de Nasdaq 100 begint zowaar wat betaalbaarder te ogen?



Houdbaarheid

En dan nu de belangrijkste plaatjes uit dit stuk, want in hoeverre zijn die waarderingen nog houdbaar met zulke inflatiecijfers, de hoogste in decennia? Dat lijkt de vraag voor aandelenbeleggers. Vijftig jaar terug in de tijd begon de beruchte stagflatie van de jaren zeventig met de Yom-Kippuroorlog en de olieboycot.

Die ineens dure energie joeg de inflatie op, bracht de economie per saldo tot stilstand, zorgde voor werkloosheid en in Europa zelfs massawerkloosheid. Dat miljoen werklozen komt er niet, sprak toenmalige premier Ruud Lubbers ergens begin jaren tachtig. Niemand die het ook over een huis kopen had toen....

Zo'n tijd dus en u ziet ook wat er met de aandelenwaarderingen en daarmee de koersen gebeurde. U was nergens veilig.



Hier wellicht duidelijker beeld zonder die grauwe, grijze recessies:



Inzoomen:



Marktrente, hypotheekrente, boom, bust

En wat deed de Fed in de jaren zeventig? Dit is wel grappig. Waar het nu heet dat de Fed misschien beyond the curve is, ging ze destijds eerst op ramkoers met de curve. Hier ziet u het bewijs dat zelfs de Fed die ongrijpbare Mr. Market niet de baas is en wat er voor nodig was om de boel weer recht te breien.

Nee, de omstandigheden zijn nu volkomen anders met vrijwel volledige werkgelegenheid, een op volle toeren draaiende economie ondanks een enorme Wall of Worry en misschien maar weinig reden tot optimisme en vooral nog altijd lage rentes.



De marktrentes weet u intussen - hier nog maar even dagelijkse staatje - maar er zijn er meer. En ook daar hebben we als beleggers mee te maken: huizen.



Hier ziet u de Amerikaanse dertigjaars hypotheekrente. Het blauwe lijntje is de gemiddelde Nederlandse hypotheekrente van DNB, maar die loopt helaas een paar maandjes achter. Iets met (laatcyclische) huizenprijzen, wellicht dat u dit jaar meer gaat horen van hypotheekrentes. Want ook hier kan het snel gaan.

Als de rentes inderdaad stijgen, het consumentenvertrouwen terugloopt en al helemaal als er economische stagnatie en werkloosheid ontstaan, kan de boom zomaar in bust omslaan. Vraag droogt dan op en beleggers mogen niet meer kopen. Hm, wat zouden de huizenprijzen dan gaan doen?



Alles wordt vloeibaar

Tja, en zo is het niet moeilijk om weer een hele vooruitblik vol te schrijven met allerlei risico's, zorgen, bedreigingen, zaken om uw haren van uit uw hoofd te trekken en dit keer helaas ook echt zwarte oorlogsscenario's. Wie had een totale oorlog in de Oekraïne verwacht, want dat is het toch?

En we hadden de handen al vol aan Covid-19 (ik was zelf ook de klos deze week, ik herstel nu), inflatie, supply chain, chiptekort, energie, grondstoffen, personeel en wat al niet meer. Tegelijkertijd brengt dit ongelooflijk veel kansen met zich mee, want geen bedrijf laat zich als een kikker koken.

Bedrijven die afhankelijk zijn van Russische nikkel zoeken al naar andere bronnen, of zijn onderzoek gestart naar alternatieven. Zie ook landen die nu overal energie inkopen, en wie tarwe uit Oekraïne importeerde is ook aan het bellen. Er zijn zelfs al meerdere tinten groen, zoals u hieronder ziet. Alles is nu zogezegd liquid.

Wapenaandelen zijn ook van het ene op andere moment van paria's in ESG veranderd en kijk daarom misschien ook niet raar op als er geen recessie of stagnatie komt en de indices weer gewoon hoger het jaar uit gaan. Want de mensheid is totally crazy, geachte Holger. Niet de beurzen.

En onderschat nooit het probleemoplossend en winstgevend vermogen van een mean & lean bedrijfsleven. Zelf blijf ik daarom gewoon iedere maand aandelen bijkopen, ook al wachten misschien magere tijden en zelfs jaren. Want There Is No Alternative. Nog altijd niet.

Good Morning from #Germany where economy minister Robert Habeck (Greens) headed for Qatar in search of new gas deals. In Qatar, one of world's largest exporters of liquefied natural gas (LNG), Habeck is scheduled to meet w/emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, & govt ministers. pic.twitter.com/kCi1wFjWEj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 19, 2022

Tencent

Rest de agenda nog en die stelt op voorlopende indicatoren over maart niets voor. Op één naam na: Tencent heeft cijfers. Aan de omzet ligt het niet, laat de winst ook een keer tegenzitten (voor de tweede keer in twintig jaar). maar de grote niet te beantwoorden vraag is in hoeverre Tencent zelf mag blijven ondernemen.



Zelf vind ik dat een niet te bepalen en in te schatten risico en laat daarom Chinese aandelen aan mij voorbijgaan, hoe aantrekkelijk (gewaardeerd) ook. Zelfs opknippen is misschien geen nobrainer. En toch is Tencent historisch gezien wel aantrekkelijk geprijsd tegen nog geen twintig keer de verwachte winst...

Let wel, het verschil is dat bovenstaande grafiek een maandplaatje is. Zulke mogelijke kortingen en aanbiedingen zijn meestal niet eeuwig. Of het moeten jaren van stagflatie zijn, zie eerder in dit stuk.



Prosus is misschien wel in de aanbieding en bewees deze week eens te meer dat de meeste koerswinst om en nabij toppen en bodems is te behalen.



Vergeet niet dat Tecent met afstand de belangrijkste, maar niet de enige deelneming van de Zuid-Afrikanen is. En die neergaande trend... Laat maar.

Erg lekker gaat het niet met #Prosus en al die belangen in opkomende markten.



Ik heb een grafiek gemaakt met de impliciete korting op het aandeel t.o.v. de waarde van Tencent en de andere beursgenoteerde aandelen die Prosus bezit. #droevig pic.twitter.com/FIdZj57ojd — Robbert Manders, CFA (@RobbertManders) March 17, 2022

Agenda

WOENSDAG 23 MAART 2022

07:00 Avantium - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Sligro - Jaarvergadering



VRIJDAG 25 MAART 2022

08:00 Eurocommercial - Cijfers vierde kwartaal



WOENSDAG 23 MAART 2022

00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)



MAANDAG 21 MAART 2022

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)



DINSDAG 22 MAART 2022

06:30 Prijzen bestaande koopwoningen - Februari (NL)

10:00 Lopende rekening - Januari (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Bel)



WOENSDAG 23 MAART 2022

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Februari (VK)

08:00 Producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen - Maart vlpg. (eur)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)



DONDERDAG 24 MAART 2022

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Orders duurzame goederen - Februari (VS)

14:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart vlpg (VS)



VRIJDAG 25 MAART 2022

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Maart (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Februari (eur)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Maart (Bel)

15:00 Aanstaande woningverkopen - Februari (VS)

Prettige zondag verder en succes deze week.