"Áls Pharming raak schiet, is het ook goed raak"

Ik krijg wel heel erg het gevoel dat pharming gepromoot moet worden. Het is zo'n beetje het slechtste bedrijf van ASCX. 1 product wat ze niet goed weten te verkopen en een zogenaamd product wat zeker nog jaren gaat duren voordat het uberhaupt rijp is om te verkopen. Er zit gewoon een mega risico in beleggen in pharming met een minimale beloning. Dat is gewoon de waarheid en moet iedereen te horen krijgen voordat je het aandeel bespreekt. Waarom niet meer aandacht voor andere bedrijven i.p.v. 1x in de 3-4 maanden aandacht hieraan te besteden? Het geeft mij meer indruk dat er persoonlijke belangen spelen ipv dat er objectief naar kansen wordt gekeken.



Voor de rest vind ik elke podcast interessant maar bespreek eens OCI bijvoorbeeld. Vrij actueel en super interessant om jullie mening hierover te horen.