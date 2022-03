Slotcall: Cyclische fondsen hebben het zwaar op knalgroen Damrak

Een tamelijk grillige handelsdag op het Damrak deze vrijdag, de index startte vrijwel onveranderd, zakte gaandeweg de ochtend weg tot de 700 punten, maar herpakte zich na de lunch. Wellicht dat de optie-expiratie hier een rol speelde.

Actie genoeg vandaag voor beleggers die actief handelen, waarbij de winners duidelijk de overhand hadden. Zo stegen de chippers tamelijk fors met winsten van 3,5 tot 5%, en ook achterblijvers als Just Eat Takeaway (+5,2%) en Prosus (+5,3%) kenden een goede dag. CM.com (+4,6%) veerde eveneens flink op en dat gold ook voor het cijferende Sif Holding (+6%).

Cyclische fondsen als ArcelorMittal (-1,9%), Aperam (-2%) en AMG (-0,3%) lagen vandaag slecht, al bleven de verliezen beperkt tot een procent 2,5.

Sif holding

Een tikje aan de late kant, maar ook Sif Holding is met zijn jaarcijfers doorgekomen. Het concern heeft netjes aan zijn eigen outlook voldaan en beleggers reageerden enthousiast op de redelijke resultaten.



IEX Modelportefeuille

De financiële markten stuiteren aardig heen en weer, een mooie markt voor traders, maar voor beleggers is het vooral zaak even op hun handen te blijven zitten. De IEX Modelportefeuille heeft ook een kras opgelopen, maar doet het met een year-to-date rendement van min 3% iets beter dan de AEX.

Rentes

De tienjaarsrente in Nederland ligt op dit moment op 0,6%, plus 0,6% wel te verstaan. En ook in Duitsland kost het de overheid weer geld om geld te lenen, al is 0,37% niet echt de moeite waard. De rentes komen vandaag wat af, maar veel stelt het niet voor. De markt oogt wat zoekende.

Wall Street

Beleggers in de VS blijven redelijk goedgemutst. Het is daarbij wederom vooral de Nasdaq die de (bull-)kar trekt. Oftewel, risk on.

Meest interessante koersbewegingen vandaag zijn bij de Chinese aandelen met notering op Wall Street te vinden. Tencent Music (+17,1%), Nio (+12,1%) en Baidu (+6,8%) winnen opnieuw fors terrein.

Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones een bescheiden min van 0,3%, de S&P 500 noteert vrijwel onveranderd en de Nasdaq wint 0,9%.

Brede markt

Het beste nieuws voor beleggers vandaag is allicht dat de VIX een stevige stap terug doet. Het is echter nog te vroeg om daarmee te stellen dat alle kou uit de lucht is, maar de richting is goed.

Het Damrak

ASMI (+4,6%) wint vandaag opnieuw fors terrein, risk on

(+4,6%) wint vandaag opnieuw fors terrein, risk on Besi (+4,6%) blijft niet achter bij het bullish sentiment rond de chippers

(+4,6%) blijft niet achter bij het bullish sentiment rond de chippers Just Eat Takeaway (+5,2%) laat opnieuw een leuk herstel zien, maar heeft nog een lange weg te gaan

(+5,2%) laat opnieuw een leuk herstel zien, maar heeft nog een lange weg te gaan Prosus (+5,3%) profiteert mee van de aanhoudende koersrally van Chinese aandelen

(+5,3%) profiteert mee van de aanhoudende koersrally van Chinese aandelen Aperam (-2%) ligt net als ArcelorMittal slecht, recessievrees zal hier een rol spelenm

(-2%) ligt net als ArcelorMittal slecht, recessievrees zal hier een rol spelenm CM.com (+4,6%) profiteert ook van deze risk on dag en noteert eindelijk weer boven de €20

(+4,6%) profiteert ook van deze risk on dag en noteert eindelijk weer boven de €20 Sif Holding (+6%) werd beloond voor redelijke jaarcijfers

(+6%) werd beloond voor redelijke jaarcijfers Op de lokale markt profiteert Ebusco (+1,5%) maar mondjesmaat van het betere sentiment. Een kleine investering van de bussenbouwer prikkelde de fantasie niet





Adviezen

Aperam: naar houden van kopen - BNP Paribas

AkzoNobel: koersdoel €84 van verkopen naar houden - Jefferies

Philips: naar €31,20 van €32,10 en houden - Citi Research

Agenda 21 maart

00:00 Herweging indices AEX

08:00 Producentenprijzen Duitsland - feb

13:00 Nike derdekwartaalcijfers

13:30 Chicago Fed Index - feb