Wall of worry nog supersteil

Goedemorgen,



gisteren werd de verwachting uitgesproken dat de koers van de AEX naar de 723 - 730 zou gaan en persoonlijk denk dat het zou kunnen aan de hand van de Daniel Code die ik gebruik.



Op bijgaande 60 min grafiek zie je de TB = 722,64 wat vaak een koersdoel is en ook de RG+ = 712.01 die belangrijk is hoe de koers van de AEX opent.



Opent de AEX boven de RG+ dan wordt het koersdoel RB = 730,25 dus of die 723 of 730 gehaald hangt af of de AEX in ieder geval boven de 712,01 moet openen en anders krijgen we een heel ander nog niet te voorspellen scenario..