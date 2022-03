Wall of worry nog supersteil

Conflicterende technische signalen geven aan dat het nog te vroeg is om alle liquiditeiten in één keer in te zetten.

Er woedt een uitslaande brand in de wereld waardoor alle financiële markten in lichtelaaie staan.

Wall of worry

Van alle kanten wordt de steile Wall of worry beklommen: de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie, centrale banken trekken de rente op en nieuwe lockdowns in China na recente uitbraken van de omikronvariant.

En last but not least de dreiging van nieuwe maatregelen tegen China door de VS, wanneer Beijing Rusland zou helpen de sancties te omzeilen.

Het is vooral de combinatie hiervan die ernstige economische gevolgen heeft. Dit leidt tot de storingen in de wereldwijde logistiek en tot dreigende voedseltekorten.

Technische gevolgen

Technisch analisten zijn professioneel vooral geïnteresseerd in hoe de financiële markten hier 'technisch' op reageren.

En de technische gevolgen waren in de recente weken niet mals. Ik loop een paar opvallende technische ontwikkelingen langs:

Nadat de olieprijs eerst is afgeketst op de top van 2012 rond $128,40, gaat de koers nu door het putje. Maar de huidige terugval is in feite een pullback; enkel in het slechtste geval naar de oude horde van $87. Hier ligt mogelijk een springplank voor een volgende rally. Technisch mag daarna een test van het all-time highy rond $147 uit 2008 niet worden uitgesloten, zo niet overschreden.

Goud is zoals verwacht teruggeworpen door het all-time high rond $2.075,35 (de top van 7 augustus 2020). Een eventuele uitbraak hierboven zou regelrechte paniek aangeven. Na een uitbraak boven $2.075,35 wordt $2.850 het volgende opwaartse koersdoel.

De rentes knallen wereldwijd omhoog. In het spiegelbeeld hiervan gaan obligaties down the drain. Beleggers schuilen dus niet in de veilige armen van vadertje staat

Nederlandse aandelen zijn afgelopen maanden flink gedaald. De AEX verloor ruim 21% vanaf het all-time high van 19 november op 829,66 punten naar het intraday low op 652,80 punten. In de afgelopen dagen is de AEX overigens flink hersteld.

De Chinese beurs is sinds begin maart met zo'n 10% gedaald. Het valt op dat de China Shanghai Composite index deze week eveneens wat herstelde.

Op Wall Street zien we de laatste dagen ook een stevig herstel. Na een verlies van ruim 15% in de eerste twee maanden van dit jaar, veren de koersen weer stevig op, echter nog binnen het korte dalende trendje.

Nog geen eenduidige koopsignalen

Ik vind het lastig om deze mix goed te duiden, maar acht het nog veel te vroeg om alle liquiditeiten in één keer in aandelen te stoppen. Per saldo is er op korte termijn wel prake van bodemvorming.

Ook de E-Vix, de Europese paniekbarometer, signaleert op korte termijn bodemvorming. Ik wees daar begin van deze week op.

Deze keer leg ik alle bovenstaande markten op mijn technische snijtafel. Ik beoordeel achtereenvolgens de AEX, S&P500, China Shanghai Composite index, Europese VIX index, Brent olie, goud, de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente en Amerikaanse 10-jaars rente.

AEX-index leeft op binnen de dalende trend

De Nederlandse beurs heeft de steile downtrend al gebroken. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt iets afneemt. De oudere neerwaartse trend blijft wel geldig.

Enkel boven de weerstand van 731,06 punten (gevormd op 1 maart) klaart het beeld op. De steun ligt rond 633,68 punten (de bodem van 28 januari 2021).

S&P 500 index laat wat herstel zien

De S&P 500 index stabiliseert binnen de dalende trend. Op de grafiek zijn nog steeds lagere toppen zichtbaar.

Pas bij een doorbraak boven de eerste horde rond 4.596,38 punten (gevormd op 2 februari) komt er ruimte voor koersstijgingen. Steun ligt rond 4.037,10 punten (de bodem van 13 mei 2021).

Chinese beurs vormt een lagere bodem

De beurs van China blijft technisch uitermate zwak. De China Shanghai Composite index heeft aan de onderkant ruimte richting de steun van 2.872,62 punten (de bodem van 12 juni 2020).

Verkoopdruk in de China Shanghai Composite index blijft aanwezig, zolang er lagere toppen worden gevormd. De weerstand ligt rond 3.500,29 punten (de top van 3 maart).

Europese paniekbarometer valt terug

De Europese VIX-index valt hard terug. De paniekbarometer komt hiermee op adem na de eerdere sterke stijging. De onrust onder Europese beleggers neemt dus iets af.

Olieprijs test oude toppen en voormalige weerstand van $87

Brent-olie is eerst afgeketst op weerstand van $128,40 (gevormd op 2 maart 2012). In de laatste dagen valt de olieprijs hard terug, mogelijk richting de oude weerstand rond $87 (a-a').

De huidige terugval is in feite een pullback (blauwe stippellijn). Rond $87 ligt mogelijk een springplank voor de volgende rally.

Indien de steun van $87 standhoudt, mag een opleving richting het all-time high rond $147 uit 2008 niet worden uitgesloten, zo niet overschreden.

Goud teruggeworpen door all-time high

Het edelmetaal goud is afgeketst op de weerstand van $2.075,35 (all-time high van 7 augustus 2020). Goud valt nu stevig terug.

Pas na een uitbraak boven de weerstand van $2.075,35 wordt $2.850 het volgende opwaartse koersdoel

Er ligt veel steun rond $1.680,00 (de bodem van 5 juni 2020). Maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de goudprijs zover terugvalt.



Nederlandse kapitaalmarktrente vormt een hogere koersbodem

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.

Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 0,78% (gevormd op 27 april 2018).

Er ligt steun op 0,17% (de bodem van 4 maart).

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente weet de stijgende trend te bevestigen

De 10-jaars kapitaalmarktrente in de VS heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken.

De rente vormt weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 2,61% (de top van 17 april 2019).

Er ligt steun op 1,71% (de bodem van 24 januari).