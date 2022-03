Slotcall: Inflatie naar 9,5% in doemscenario van Klaas Knot

De AEX sloot vandaag een kleine 0,6% hoger met aan kop de defensieve bedrijven en de financials in de staart. Biotechfonds Pharming moest zo'n 8% inleveren op tegenvallende omzet- en winstcijfers; verderop in deze slotcall meer daarover.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, ziet in een doemscenario de inflatie oplopen naar 9,5%. Dit zou zijn wanneer de economische gevolgen van de oorlog nog heftiger worden en langer aanhouden. Hij sluit twee renteverhogingen dit jaar niet uit.

De verwachting is nog altijd dat de Europese Centrale Bank eind dit jaar de rente omhoog schroeft. Maar ja, u kunt zich natuurlijk afvragen wat een kwartje erbij teweeg brengt bij deze hoge inflatie. Over de exacte maand van de renteverhoging dit najaar kon Knot zich nog niet uitlaten in verband met de oorlog in Oekraïne.

Macrocijfers van de dag

Zoals elke week zijn er weer de Initial Jobless Claims. Ditmaal vielen ze mee. Het aantal claims is namelijk harder gedaald dan verwacht. Afgelopen week waren er namelijk 214.000 werkloze Amerikanen die voor het eerst een uitkering aanvroegen. De verwachting was dat het aantal ten opzichte van de week ervoor met 9.000 zou dalen tot 220.000.

Ook verscheen het aantal afgegeven Amerikaanse bouwvergunningen. Er zijn in februari veel meer woningen in aanbouw genomen dan verwacht. Ten opzichte van vorige maand steeg dit aantal met 6,8% tot geannualiseerd 1,77 miljoen woningen. Hierbij is wel gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Deze stijging was een stuk groter dan de 3,8% waarop gerekend werd.

"Áls Pharming raak schiet, is het ook goed raak"

De investeringen van Pharming die hopelijk volgend jaar uitmonden in goedkeuring van leniolisib drukken zwaarder op de winst dan verwacht. Áls dit medicijn goedgekeurd wordt, dan kan dat een hoog rendement genereren. Vooralsnog was Pharming met zijn succesnummer Ruconest een one-trick-pony. Dat kan veranderen, gezien CEO Sijmen de Vries stelde dat het nieuwe medicijn de potentie heeft ‘aanzienlijk meer omzet te genereren dan Ruconest.’

“Áls Pharming hier raak schiet, is het ook goed raak”, schrijft analist Martin Crum naar aanleiding van de cijfers. “Beleggers in Pharming wacht dan ook een spannend jaar: de vraag is of leniolisib uiteindelijk toegelaten zal worden op de markt. De jongste signalen waren gunstig maar zoals we bij Galapagos hebben kunnen zien, vormt dat zeker geen garantie op succes.” Of het aandeel tegen de huidige koers koopwaardig is, leest u in Crums analyse hieronder.

Uber profiteert van hoge kosten voor autobezitters

“Uber (-1%) krijgt wat wind mee door de issues van autobezitters. Hoge vaste en variabele lasten, hoge brandstofprijzen en de moeilijke keuze tussen elektrisch rijden of toch nog een brandstofmotor: het zijn allemaal zaken die in het voordeel werken van Uber. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van de resultaten”, schrijft techaandelenanalist Paul Weeteling, die deze resultaten analyseerde. Zijn uitgebreide verhaal over Uber vindt u hieronder.

Podcast zonder Kamp en Koerts

Terwijl analist Niels Koerts zich klaarmaakt voor een welverdiende vakantie, ligt podcasthost Arend Jan Kamp ziek op bed. The show must go on, dus hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz en senior analist Martin Crum vervangen de heren. Uiteraard maakt ook het vaste vragenrondje weer deel uit van de IEX BeleggersPodcast. Dus heeft u vragen aan dit nieuwe podcastduo, dan kan u die hieronder in de reacties stellen.

Brede markt

De AEX (+0,6%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 en de Duitse Dax die beide +0,5% deden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 25,6 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,5%), Dow 30 (+0,5%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro stijgt met 0,9% flink en noteert nu 1,111 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+1,3%) kleuren groen.

Olie: WTI (+7,8%) en Brent (+8,4%) gaan ontzettend hard.

Bitcoin (-1,4%) levert wat in.

Het Damrak:

Prosus (-2,6%) kreeg twee flinke koersdoelverlagingen om z'n oren geslingerd. Jefferies verlaagde zijn koersdoel van €89 naar €55 en adviseert nog altijd de stukken aan te houden. JPMorgan Cazenove gaat zelfs van €87 naar €47. Daarmee schrappen zij Prosus van de kooplijst, want deze koersdoelverlaging gaat gepaard met een houdadvies.

(-2,6%) kreeg twee flinke koersdoelverlagingen om z'n oren geslingerd. Jefferies verlaagde zijn koersdoel van €89 naar €55 en adviseert nog altijd de stukken aan te houden. JPMorgan Cazenove gaat zelfs van €87 naar €47. Daarmee schrappen zij Prosus van de kooplijst, want deze koersdoelverlaging gaat gepaard met een houdadvies. Shell (+2,7%) profiteert van de fors stijgende olieprijzen. Een vat Brent werd gedurende de dag 8,4% meer waard.

(+2,7%) profiteert van de fors stijgende olieprijzen. Een vat Brent werd gedurende de dag 8,4% meer waard. De financials lagen er vandaag niet goed bij, zo bewezen Aegon (-1,7%), ING (-1,8%) en NN Group (-2%) in de AEX.

(-1,7%), (-1,8%) en (-2%) in de AEX. Voor de smallcappers in de AMX (+0,2%) geldt hetzelfde: ABN Amro (-1,4%) en ASR (-0,9%) leveren beide in.

(+0,2%) geldt hetzelfde: (-1,4%) en (-0,9%) leveren beide in. NSI (+1%) heeft een eerste huurcontract getekend met Spaces voor zijn kantoor Well House op de Amsterdamse Zuidas.

(+1%) heeft een eerste huurcontract getekend met Spaces voor zijn kantoor Well House op de Amsterdamse Zuidas. Beleggers de omzetdruk bij Pharming (-8%) totaal niet te kunnen waarderen, gezien het aandeel flink lager sloot vandaag. Het was de grootste verliezer in de AScX (+0,2%).

Adviezen

Basic-Fit: naar €43 van €40,50 en houden - Berenberg

Prosus: naar €55 van €89 en houden - Jefferies

Prosus: naar €47 van €87 en verlaagd naar houden - JPMorgan Cazenove

Just Eat Takeaway: naar £53 van £74 en kopen - Credit Suisse

Agenda vrijdag 18 maart 2022

00:30 Inflatie - Februari (Jap)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

07:00 Sif - Cijfers vierde kwartaal

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

11:00 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (eur)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Leidende indicatoren - Februari (VS)