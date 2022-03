Geen bondjes maar boontjes

Sojabonen en granen gaan technisch door het dak. In tegenstelling tot obligaties, die worden doorgespoeld.

Technisch lijkt het aanbod in graan en sojabonen volledig weg te vallen. De koersen gaan dan ook door het dak. Hier staat tegenover dat vastrentende waarden, de bondjes, het superslecht doen.

Russische ban op graan en soja

Onlangs werd bekend dat de Russische autoriteiten de export van tarwe, maïs en gerst gaan verbieden. Deze voedingsmiddelen mogen het land niet meer uit.



In Oekraïne was de uitvoer van mais en granen door de oorlog al in de problemen gekomen. Vooral de beschadigde infrastructuur heeft transport, overslag en doorvoer bemoeilijkt.

Vanuit technisch perspectief is het opvallend dat de sojaprijs in de afgelopen maanden al fors was opgelopen. Sojabonen zijn sinds de bodem van november 2021 op $1.181 ruim 45% in prijs opgelopen.

Forse koersstijgingen

De koersstijging bij granen is wel meer recentelijk. Sinds eind februari, het begin van het Oekraïneconflict, is de prijs op de beurs met zo'n 50% opgelopen.

Technisch bewegen granen en sojabonen dan ook binnen krachtige uptrends. Hoewel er op korte termijn, ook dat is opvallend, wat stagnatie optreedt.

Inflatie niet best voor obligaties

Tegenover de opmars van granen en boontjes, staat de nog steeds deplorabele technische ontwikkeling van vastrentende waarden. Zowel bedrijfs- als staatsleningen staan al maandenlang onder druk.

Dat is een ontwikkeling waar de stijgende voedselprijs niet vreemd aan zal zijn. Want inflatie is doorgaans niet best voor vastrentende waarden.

Zo zou je kunnen concluderen dat vastrentende waarden worden ingeruild tegen sojabonen en granen. Boontjes in plaats van bondjes dus.

Vandaag bekijk ik de grondstoffen granen en sojabonen, alsmede in de hoek van zakelijke waarden de Nederlandse 7-jarige staatslening en de tracker in Europese bedrijfsleningen.

Graan

Graan oogt ijzersterk, zeker nadat de top van eind 2021 is rond $880 gebroken.

Het koersdoel berekenen we rond $1.500. De steun ligt op $735,50 (de bodem van 7 januari).



De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst op een positieve technische conditie.





Sojabonen

Sojabonen hebben de top van voorjaar 2021 net gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat sojabonen er in slagen om boven deze oude horde te blijven. We mogen dan een positief koersverloop verwachten ,richting de weerstand van $2.000 (berekend koersdoel).

Steun ligt op $1.181,25 (de bodem van 12 november 2021).

De oplopende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer. Ook het feit dat de koers er boven beweegt zien we als een sterk teken.

Nederlandse 7-jarige staatslening



De Nederlandse 7-jarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317) ligt er technisch uitermate zwak blij. Er is neerwaarts ruimte richting de steun van 104,96 (berekend koersdoel).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit valideert een zwakke technische conditie.

Tracker in bedrijfsleningen

De tracker iShares Euro Corporate Bond (ISIN: IE0032523478) volgt het verloop van in euro's genoteerde bedrijfsleningen.

Deze tracker (Large Cap UCITS ETF) vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Hiermee voltrekt zich een bearish pullback scenario.

Op lange termijn blijft het technische beeld negatief. Er ligt steun op 97,36. De weerstand ligt rond 140,29 (de top van 12 november 2021).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.