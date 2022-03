Slotcall: Economisch sentiment gigantisch hard gedaald

Prosus had het vandaag het zwaarst te verduren in de AEX (+0,3%). Het investeringsbedrijf sloot bijna 7% in het rood door Tencent (-10,2%), dat nog altijd daalt op het nieuws van een mogelijke recordboete.

De chippers in de Nederlandse hoofdindex deden het een stuk beter. Over chippers gesproken, Intel (+0,7%) gaat €33 miljard investeren in de Europese chipindustrie. Een deel zal worden gestoken in een hagelnieuwe fabriek in het Duitse Maagdenburg. Volgens CEO Pat Gelsinger wordt het één van de grootste en meest geavanceerde productiefaciliteiten voor halfgeleiders op het Europese continent.

Brede markt

Laten we even de belangrijkste macrocijfers van vandaag op een rijtje zetten, te beginnen met de Duitse ZEW-index: deze index voor het economisch sentiment in Duitsland voor de komende zes maanden is in maart namelijk ontzettend hard gedaald.

In februari stond de index nog op 54,3. In de tussentijd is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitgebroken, dus economen rekenden al op een forse daling tot 10,0. De index daalde echter veel verder dan dat en staat nu op -39,3. Er worden dus bittere tijden verwacht op economisch vlak.

Uit de Verenigde Staten kwam vanmiddag gelukkig een iets minder negatief cijfer. De stijging van de Amerikaanse producentenprijzen vertraagt namelijk een beetje. De producentenprijzen stegen in februari op maandbasis met 0,8% terwijl dat vorige maand nog 1,2% was. Er was door economen gerekend op een stijging met 0,9%.

Volkswagen

Aanzienlijk minder auto's produceren (en verkopen), maar toch de omzet en operationele winst flink verbeteren: het is Volkswagen (+0,7%) het afgelopen jaar gelukt. De definitieve jaarcijfers van Volkswagen vielen volgens analist Martin Crum dan ook mee. Daarnaast is met de vooruitzichten voor dit jaar eveneens weinig mis. Nieuwsgierig naar het koersdoel en advies van Crum? Lees dan hieronder zijn uitgebreide analyse.

Tesla

Tesla (+3,2%) heeft op korte termijn te kampen met sterk gestegen grondstofprijzen en inflatie geeft druk op de waardering. De winst over het eerste kwartaal zal daarom waarschijnlijk tegenvallen. Dit jaar zal desondanks een recordjaar worden, stelt analist Paul Weeteling.

Voor de lange termijn is de druk om het energiesysteem te verduurzamen toegenomen door de geopolitieke situatie en dat is gunstig voor Tesla. Meer lezen over die versnelling van de energietransitie? Lees dan Erik Maurtiz’ achtergrondverhaal ‘Poetin maakt ons duurzaam’. Daarnaast vindt u Weetelings uitgebreide analyse van Tesla hieronder.

Met deze verhalen over Tesla en Volkswagen zie ik als een ware opportunist mijn kans schoon om nog even het autosectorverhaal dat ik gisteren publiceerde te pluggen. Ik sprak met hoogleraar autotechniek Maarten Steinbuch en autojournalist Werner Budding over de automerken waar volgens hen de meeste toekomst is zit.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (-0,5%) en de Duitse DAX (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 31,1 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+1,7%), Dow Jones (+1,4%) en de Nasdaq (+2,2%).

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,096 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,5%) en zilver (-0,8%) dalen beide.

Olie: WTI (-6,4%) en Brent (-4,4%) dalen flink.

Bitcoin (-0,8%) daalt ook.

Het Damrak:

JPMorgan Cazenove heeft Prosus (-6,6%) van zijn kooplijst geschrapt. De downgrade gaat gepaard met een flinke koersdoelverlaging. Het koersdoel was namelijk eerst €87, en is nu nog slechts €47.

(-6,6%) van zijn kooplijst geschrapt. De downgrade gaat gepaard met een flinke koersdoelverlaging. Het koersdoel was namelijk eerst €87, en is nu nog slechts €47. Milieuclub ClientEarth wil directeuren van Shell (+1%) persoonlijk aansprakelijk stellen voor het niet goed voorbereiden van Shell op een klimaatneutrale toekomst. Dertien directeuren zijn door de groep aangeklaagd.

(+1%) persoonlijk aansprakelijk stellen voor het niet goed voorbereiden van Shell op een klimaatneutrale toekomst. Dertien directeuren zijn door de groep aangeklaagd. ING heeft zijn koersdoel voor Just Eat Takeaway (+0,6%) flink verlaagd. Hoewel het koopadvies intact blijft, gaat het koersdoel twee tientjes omlaag naar €60.

(+0,6%) flink verlaagd. Hoewel het koopadvies intact blijft, gaat het koersdoel twee tientjes omlaag naar €60. Unibail (+0,6%) heeft bezittingen in de San Fernando Valley in Los Angeles voor $150 miljoen verkocht aan een groep private beleggers.

(+0,6%) heeft bezittingen in de San Fernando Valley in Los Angeles voor $150 miljoen verkocht aan een groep private beleggers. De AEX wist tegen het einde van de dag op te krabbelen en 0,3% in het groen te sluiten. Anders was dat voor de AMX (-0,7%) en AScX (-1,3%) die beide de dag in de min beëindigden.

(-0,7%) en (-1,3%) die beide de dag in de min beëindigden. Fagron (-0,8%) hield vandaag een beleggersdag en presenteerde daarbij zijn groeidoelen. Zo wil Fagron tot 2026 gemiddeld met 8% autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen.

(-0,8%) hield vandaag een beleggersdag en presenteerde daarbij zijn groeidoelen. Zo wil Fagron tot 2026 gemiddeld met 8% autonoom per jaar groeien, gerekend tegen constante wisselkoersen. ForFarmers (-2,4%) heeft besloten het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal €50 miljoen per vandaag tijdelijk op te schorten. "Gezien de significant toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen als gevolg van de onlangs uitgebroken oorlog in Oekraïne, acht ForFarmers het prudent de kapitaalallocatie aan eigen aandelen tijdelijk te stoppen", stelt het bedrijf.

Adviezen

Air France-KLM: naar €3,10 van €3,25 en verkopen - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €60 van €80 en kopen - ING

Prosus: naar €47 van €87 en verlaagd naar houden - JPMorgan Cazenove

ING: naar €12,70 van €14,80 en kopen - JPMorgan Cazenove

Agenda woensdag 16 maart 2022

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Industriële productie - Januari def. (Jap)

07:00 BMW - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en economische ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:00 Marel - Jaarvergadering