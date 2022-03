Lauwe opening verwacht voor de AEX, Warren Buffett koopt agressief een olieaandeel op

De AEX stevent af op een vrijwel onveranderde opening.

Wall Street heeft de smaak te pakken sinds de Fed - eindelijk - in actie is gekomen en de rente met een kwartje heeft verhoogd. Ook gisteren was de stemming onder beleggers opperbest.

Alledrie de grote indices wonnen eensgezind (afgerond) 1,3%. De zorgen rond de Oekraïne lijken naar de achtergrond te verdwijnen, maar daar zit natuurlijk wel het gevaar: het is nog steeds oorlog en een 'ongelukje' zit in een klein hoekje.

Chinese aandelen met notering op Wall Street moesten een beperkt deel van de woensdag behaalde koerswinst weer inleveren. De dreiging van een delisting is nog zeker niet weggenomen, al lijkt China wel aan te sturen op enige tegemoetkoming aan de eisen van de Amerikaanse autoriteiten.

Europese beurzen openen naar verwachting vlak

In Azië noteerden de meeste beurzen hoger

Futures VS staan lager

Olieprijs (Brent) rukt op naar de $110

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet een stapje terug

De dollar schommelt rond de 1,11 versus de euro

De Duitse rente kruipt wat omhoog

Goud blijft stabiel rond de $1.935

ETF voor dopamine liefhebbers

Dit is toch wel leuk: een ETF met daarin de honderd meest volatiele aandelen. Voor beleggers die buy & hold en fundamentele analyse met een tijdshorizon van enkele jaren maar saai vinden, kan deze ETF een uitkomst zijn.

De ETF zit nog in het aanvraagtraject, maar als dit wordt goedgekeurd, kunnen beleggers op zoek naar (meer) actie hun hart ophalen. Gebaseerd op de huidige volatiliteit van individuele aandelen zouden onder andere Tesla en Occidental Petroleum - waar Buffett grof in loopt te kopen - in de ETF worden opgenomen.

Verrassend detail: de ETF staat - op papier - dit jaar op een verlies van 1,5% tegen min 8% voor de S&P 500.

For any investors looking for maximum drama in the U.S. stock market, a new exchange-traded fund is looking to target only the biggest and most-volatile companies https://t.co/HZNgKdWaUj — Bloomberg (@business) March 17, 2022

Gaat Buffett weer de mist in?

Berkshire Hathaway, het beursgenoteerde beleggingsvehikel van Warren Buffett, heeft de afgelopen week agressief aandelen Occidental Petroleum gekocht. Inmiddels is er voor zo'n $7 miljard geinvesteerd in het aandeel, goed voor een belang van een kleine 15%.

Maar er is meer: in het verleden heeft Buffett de overname van Anadarko door Occidental Petroleum mede gefinancierd. Als dank voor het kredietlijntje ontving Berkshire zo'n 84 miljoen warrants. De uitoefenprijs van die warrants - iets onder de $60 - komt aardig in zicht. Tellen we die warrants bij zijn positie op, dan loopt het belang van Buffett op tot circa 24%.

Een interessante zet van Buffett, dat terwijl zijn in oliebeleggingen niet briljant is. Zo verloor 's werelds bekendste belegger circa $2 miljard op zijn investering in ConocoPhilips (COP).

Achteraf stelde de grootmeester dat hij zich had laten verleiden tot een investering in COP vanwege de toen sky high staande olieprijs. L'histoire se répète?

Nieuws, advies, shorts en agenda

07:55 Flow Traders ziet hoofd technologie vertrekken

07:40 Ebusco neemt belang in Zero Emission Services

07:39 Beursblik: Jefferies haalf Akzonobel van verkooplijst

07:32 IMCD draagt operationeel directeur voor

07:15 Sif haalt eigen outlook

07:10 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:56 Japanse inflatie in de lift

Analistenadvies:

Unilever: naar £32 van £34 en naar houden van verkopen - RBC

Nestlé: naar CHF 96 van CHF 109 en houden - RBC





De AFM meldt deze shorts:

Agenda 18 maart

00:30 Inflatie - Februari (Jap)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

11:00 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (eur)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Leidende indicatoren - Februari (VS)





En dan nog even dit

Weinig sympathieke vergelijking, maar wel waar:





Breakingviews - M&A bankers, like cockroaches, survive everything https://t.co/KIJdkK0xCj — Reuters (@Reuters) March 17, 2022

Nog flink wat cash staat klaar aan de zijlijn:





Good news for stocks:

There is more cash sitting on the sidelines other than March 2020 and 2001. Therefore a lot of dry powder to keep this rally going. pic.twitter.com/gsKuq72z2e — Will Meade (@realwillmeade) March 17, 2022

Elektrische auto's worden er niet bepaald goedkoper op:





Breakingviews - Electric-car makers need to stay on their diet https://t.co/v1eo4L9cb8 — Reuters (@Reuters) March 17, 2022

VK zet fors in op windenergie:





The U.K. is planning to significantly raise targets for offshore wind power as part of its drive toward energy self-sufficiency, sources say https://t.co/toveJ1Vf7H — Bloomberg (@business) March 17, 2022

Buffett waagt zich toch opnieuw aan oliefonds:





Occidental Petroleum rises after Buffett's Berkshire Hathaway reveals 14.6% stake https://t.co/Wl1sD3lr83 pic.twitter.com/JIYH1CWEg1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2022

Default Rusland voorlopig afgewend:





Russia edges closer to averting default as JPMorgan processes bond payment https://t.co/Ha5vKxIhy7 — Martin Crum (@martinjancrum) March 17, 2022

Weinig chique actie van P&O:





Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Friday 18 March https://t.co/E8OaQybToI pic.twitter.com/AJw14AvuyK — Financial Times (@FinancialTimes) March 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.