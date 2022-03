AEX lijkt fors hoger te openen, koersenbonanza in China en olieprijs loopt toch weer op

De AEX indicatie is een fors hogere opening.

Wall Street kende een uitstekende dag gisteren waarbij de grote drie indices tussen de 1,8% (Dow) en 2,9% (Nasdaq) mochten bijschrijven. Gedurfd, vooruitlopend op het Fed rentebesluit later vandaag.

Of toch niet: de aanloop naar een periode van renteverhogingen kan pijnlijk zijn, vaak is het moment dat de rente daadwerkelijk wordt verhoogd een dag waarop de koersenborden groen kleuren.

De Europese stevenen op een hogere opening af

In Azië staan de indices flink hoger (2 - 7%)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) blijft op hoog niveau

Futures VS noteren licht hoger

De dollar laat weinig beweging versus de euro zien rond de 1,10

De olieprijs loopt opnieuw op tot boven de $100

Goud noteert nog nipt boven de $1.900 grens

Opvallend vanochtend is vooral het herstel van de Chinese markten vannacht, maar dat kent een bijzondere oorzaak. Het Chinese staatspersbureau schreef dat de Chinese overheid heeft besloten dat "de financiële markten stabiel dienen te blijven." En ja, dat bijzondere besluit gaf de aandelen een steuntje in de rug.





China's top financial leaders vow to keep capital markets stable and handle property developers’ risks, state news agency Xinhua says https://t.co/Tkc4Ibl8CK — Bloomberg (@business) March 16, 2022



Het herstel bij vooral Chinese techaandelen is niet minder dan spectaculair te noemen: 18 -25% koerswinsten bij de Alibaba's van deze wereld. Koersstijgingen op staatsorders:





De markt is stuk (1/2)



Onder het mom "Wat goes down in het luchtledige, can go up in het luchtledige" indachtig, herstelt HSTech-index 16%. #Alibaba +17%#Tencent +18,5%#JD.com +25%



Te zot voor woorden. pic.twitter.com/7ZFsK6S8x2 — Tom Simonts (@TSimonts) March 16, 2022

Analistenadvies:

Aperam: naar houden van kopen - BNP Paribas

Netflix: naar $625 van $725 en kopen - JPMorgan Chase

LVMH: naar €770 van €785 en kopen - RBC

De AFM meldt deze shorts:

Agenda 16 maart:

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Industriële productie - Januari def. (Jap)

07:00 BMW - Cijfers vierde kwartaal

07:00 E.ON - Cijfers vierde kwartaal

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en economische ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal

En dan nog even dit

De markt voor M&A komt toch weer op stoom, business as usual?





Elliott and Brookfield near $15bn deal to buy TV ratings group Nielsen https://t.co/cnUUySvxhD — Financial Times (@FT) March 15, 2022

Cathie Wood (ARK): hedge fund manager of trader?:



Cathie Wood Watch: Ark Buys Aerospace, China Carmaker; Sells Pharma https://t.co/uyzXYjAemP via @Yahoo — Martin Crum (@martinjancrum) March 15, 2022

Goldman Sachs denkt dat aandeleninkoopprogramma's 'gewoon' doorgaan:



Goldman analysts recently raised their 2022 forecasts for stock buybacks to a record $1 trillion, which would be a 12% increase from last year https://t.co/0G66mEId67 pic.twitter.com/tAmgyUu4ny — WSJ Markets (@WSJmarkets) March 15, 2022

Autofabrikanten en kartelvorming blijft een dingetje:

Global carmakers raided by EU; UK also announces probe https://t.co/P89CKWxAEM pic.twitter.com/C7stXGj2gi — Reuters (@Reuters) March 15, 2022

Margin calls drijven zelfs grote professionele partijen tot wanhoop:





Trafigura seeks funding as commodity surge triggers margin calls - Bloomberg News https://t.co/eugmAIzV2C pic.twitter.com/2bhX6bLB7j — Reuters (@Reuters) March 15, 2022





Verlies van $25 miljard:





You’ve got to know when to hold ‘em,, know when to fold ‘em… pic.twitter.com/j1asZwweX5 — ???? MuddyWatersResearch (@muddywatersre) March 15, 2022

Succes vandaag.