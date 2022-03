Slotcall: koopjesjagers buitelen over elkaar heen

Een heerlijke dag voor beleggers, althans voor wie niet short zat uiteraard. Een echte risk on dag ook en dat betekent dat het nogal wat uitmaakt in welke fondsen er belegd is.

Prosus beleggers waren spekkoper vandaag als gevolg van uitlatingen van de CCP. Een sterk herstel van meer dan 20% was het gevolg. Of dit nu wel zo gewenst is, zal beleggers in Prosus vermoedelijk weinig uitmaken, maar het mes snijdt hierbij wel aan twee kanten.

Ook andere hard afgestorte aandelen lieten een stevig herstel zien. We noemen een InPost en een CM.com, maar de lijst aandelen die meer dan 5% mochten bijschrijven vandaag is lang. De chippers straalden met koerswinsten van 7 - 9%, maar ook Just Eat Takeaway krabbelt weer (wat) op. Financials behoorden ook tot de koplopers, onder aanvoering van Aegon en ING Groep.

Verliezers moesten vandaag met een lampje worden gezocht, maar KPN, Shell, OCI en NSI deelden niet mee in de feestvreugde vandaag.

De AEX won uiteindelijk 4% en eindigde weer boven de 700 punten op deze stralende dag.

Alibaba

Beleggers die in Chinese aandelen zoals Alibaba beleggen, kennen vandaag een topdag, maar ook een rampjaar. Mooie bedrijfscijfers worden overschaduwd door angst voor een beurs-exit (op Wall Street) en de Chinese Alibaba's van deze wereld voelen de hete adem van de machthebbers in Beijing in hun nek.



Wat moeten en/of kunnen beleggers met Alibaba? Alles hierover in een analyse van de IEX Beleggersdesk:





Kendrion

Industrieel toeleverancier Kendrion heeft een behoorlijk uitdagend jaar achter de rug met flink wat stress in de supply chain en worstelende autofabrikanten. Desondanks wist het concern een stevige set cijfers af te leveren. Of het aandeel interessant genoeg is om op te pakken, leest u bij IEX Premium:





CTP

Logistiek vastgoed heeft een aantal fraaie jaren achter de rug en werd niet geplaagd door allerhande restricties rond corona. Toch daalden ook dit soort fondsen de afgelopen periode, in lijn met de markt. Terecht, of niet: dat leest u in deze analyse van de IEX Beleggersdesk:





Rentes

De rentes stijgen onverdroten verder, zelfs in Nederland en Duitsland kost het de overheid inmiddels weer geld om te lenen, al blijft de rentevergoeding met circa 0,4% in de sterke eurolanden nog altijd bescheiden.



Een en ander haalt het niet bij het renteplaatje in de VS: de tienjaarsrente is opgelopen tot ruim boven de 2%: 2,17% om precies te zijn.

Wall Street

Amerikaanse beleggers doen volop met het koersfeestje in aanloop naar het Fed rentebesluit mee. Ook in de VS geldt: het hangt er sterk van af welke aandelen in portefeuille zitten.

De Chinese aandelen laten de grootste winsten zien met stijgingen tussen de 20 en 25%. Extreem? Absoluut. Ook sentimentsgevoelige aandelen als Palantir, Beyond Meat en Snowflake schreven double digit winsten bij.

Het is de tweede dag op rij dat de Amerikaanse indices stevige winsten mochten bijschrijven. Dit in aanloop naar het rentebesluit: een kwart verhoging verwacht.

Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones een plus van 1,2%, de S&P 500 1,7% en de Nasdaq was ditmaal de grootste stijger het een tussentijdse winst van 2,8%.

Brede markt

Een zeer breed gedragen herstel vandaag waarbij beleggers even alle zorgen van zich af wisten te schudden. Plussen van 3 - 4% bij de meeste Europese beurzen zijn echt fors. Gold bugs zullen allicht wat minder happy zijn, het edelmetaal brokkelt langzaam in waarde af, waar het 'digitale goud' (btc) wel meedeelt in de feestvreugde.

De VIX loopt hard terug, maar is nog steeds ver verwijderd van standje stressvrij, dus dat is iets voor beleggers om goed in de gaten te houden de komende tijd.

Het Damrak

Adyen (+ 6%) stijgt fors, maar geldt op deze fraaie beursdag desondanks slechts als milde outperformer

(+ 6%) stijgt fors, maar geldt op deze fraaie beursdag desondanks slechts als milde outperformer Besi (+ 9%) is zowaar de sterkst stijgende chipper vandaag op het Damrak, relevant nieuws konden wij zo snel niet vinden

(+ 9%) is zowaar de sterkst stijgende chipper vandaag op het Damrak, relevant nieuws konden wij zo snel niet vinden ING Groep (+ 6,3%) lijkt de zorgen van beleggers deels van zich af te kunnen schudden en doet een poging weer boven de €10 te noteren

(+ 6,3%) lijkt de zorgen van beleggers deels van zich af te kunnen schudden en doet een poging weer boven de €10 te noteren Just Eat Takeaway (+ 8,5%) moet maar als typische risk on herstel worden gezien

(+ 8,5%) moet maar als typische risk on herstel worden gezien Prosus (+ 24%) stijgt fors op de marsorders van de Chinese machthebbers

(+ 24%) stijgt fors op de marsorders van de Chinese machthebbers Shell (- 2%) zakt 'zomaar' enkele procenten weg op een tamelijk vlakke oliemarkt

(- 2%) zakt 'zomaar' enkele procenten weg op een tamelijk vlakke oliemarkt Flow Traders (+ 1%) doet niet mee met het koersfeestje vandaag, maar blijft een fraaie hedge voor barre tijden. Dat is eens temeer wel bewezen de afgelopen tijd

(+ 1%) doet niet mee met het koersfeestje vandaag, maar blijft een fraaie hedge voor barre tijden. Dat is eens temeer wel bewezen de afgelopen tijd Fugro (+ 1,5%) kruipt sluipenderwijs verder omhoog, het wordt ook hoog tijd dat de oil majors weer eens wat opdrachten Fugro's kant op schuiven

(+ 1,5%) kruipt sluipenderwijs verder omhoog, het wordt ook hoog tijd dat de oil majors weer eens wat opdrachten Fugro's kant op schuiven InPost (+ 15,7%) behoort tot de sterkste stijgers vandaag op het Damrak, maar komt ook wel van héél ver

(+ 15,7%) behoort tot de sterkste stijgers vandaag op het Damrak, maar komt ook wel van héél ver CM.com (+ 13%) trakteert murw gebeukte beleggers eindelijk eens op een flink koersherstel

(+ 13%) trakteert murw gebeukte beleggers eindelijk eens op een flink koersherstel Kendrion (+ 3%) is vandaag onder de loep genomen door de Beleggersdesk

(+ 3%) is vandaag onder de loep genomen door Op de lokale markt moest Ajax (- 6,8%) inleveren na de deceptie van gisteren tegen de Portugezen





Adviezen

Aperam: naar houden van kopen - BNP Paribas

Philips: naar €29 van €49 en naar houden van kopen - UBS

Aegon: naar €4,70 van €5 en houden - Deutsche Bank

ASR: naar €44 van €44,50 en kopen - Deutsche Bank

NN Group: naar €48 van €45 en naar kopen van houden - Deutsche Bank

Ahold: naar €32,60 van €30,98 (?) en naar kopen van houden - Kepler Cheuvreux

ABN Amro: naar €15 van €16 en houden - Morgan Stanley

Fugro: naar €11,40 van €10,90 en kopen - ING

LVMH: naar €770 van €785 en kopen - RBC

Netflix: naar $605 van $725 en kopen - JPMorgan Chase

Agenda 17 maart

06:30 Werkloosheid Nederland - feb

07:00 Pharming - cijfers vierde kwartaal

00:00 DPA - cijfers vierde kwartaal

11:00 Inflatie eurozone - feb (def.)

12:00 Centrale bank Turkije - rentebesluit

13:00 Bank of England - rentebesluit

13:00 FedEx - cijfers derde kwartaal

13:30 Huizenbouw en bouwvergunningen VS - feb

13:30 Philadelphia Fed index - mar

13:30 Wekelijkse steunaanvragen - VS

14:15 Industriële productie VS - feb