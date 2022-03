Fed aan zet: wat kunnen we verwachten?

De Fed komt vanavond met haar langverwachte rentebesluit. Dat het belangrijkste tarief omhoog gaat, lijkt een gelopen race. Maar de grote vraag wordt: met welk percentage? En zal dat genoeg zijn om de inflatie te beteugelen?

Om 19 uur Nederlandse tijd maakt Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, bekend wat er met de rente gaat gebeuren. Ook komt hij met nieuwe ramingen voor de inflatie en de groei van de Amerikaanse economie. Wat kunnen we verwachten? Vijf punten om in de gaten te houden.

1. De rente: wordt het een kwartje of meer?

Dat de Federal Reserve voor het eerst sinds 2018 het zogeheten federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) gaat verhogen, is vrijwel zeker. Bij de vorige beleidsvergadering, in januari, kondigde Powell dit al aan.

De financiële markten willen vooral weten met welk percentage dit gaat gebeuren. De markt prijst de kans op een verhoging met 25 basispunten (van de huidige 0 tot 0,25% naar 0,25%-0,50%) in op maar liefst 98,3%. Dit lijkt dan ook het meest waarschijnlijke scenario. De kans op een verhoging met 50 basispunten wordt ingeschat op slechts 1,7%.

Dat komt ook overeen met de mededeling van Powell in een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, eerder deze maand, dat hij 'geneigd was' om een verhoging van de beleidsrente met 25 basispunten 'voor te stellen te steunen'.

Powell en zijn collega's zitten in een spagaat. De Fed heeft een tweeledig mandaat: zij streeft naar zowel prijsstabiliteit als maximale werkgelegenheid. Deze twee zaken bewegen in een tegenstrijdige richting.

Aan de ene kant is er een torenhoge en steeds verder oplopende inflatie, die moet worden beteugeld. Vorige maand lagen de consumentenprijzen in de VS maar liefst 7,9% hoger dan een jaar eerder: het hoogste niveau in veertig jaar. En sinds de Russische inval in Oekraïne zijn ze nog verder opgelopen.

Dat schreeuwt om een renteverhoging. Immers, door een hogere rente wordt het voor consumenten en bedrijven duurder om geld te lenen. Hierdoor neemt de bedrijvigheid af en dat drukt de prijzen.

Aan de andere kant dreigt de oorlog in Oekraïne het prille economische herstel na de coronapandemie in de kiem te smoren, wat juist vraagt om een lage rente.

Dit vereist een balanceeract op een dun koord. Een te forse renteverhoging kan leiden tot een economische groeivertraging en uiteindelijk een recessie. Maar doet de Fed te weinig, dan kan de inflatie verder oplopen, de koopkracht van consumenten aantasten en met enige vertraging alsnog de economische groei onder druk zetten.

Een verhoging met één kwartje lijkt de gulden middenweg. Kiest de Fed daarvoor, dan zal dat de financiële markten nauwelijks in beweging zetten. In andere gevallen wordt het riemen vast.

Het valt overigens nog maar te bezien of de komende renteverhoging voldoende is om de inflatie effectief te kop in te drukken. Het neemt de belangrijkste oorzaken van de oplopende prijzen - problemen in de toeleveringsketens en de oorlog in Oekraïne - niet weg.

2. Het dotplot: hoeveel verdere renteverhogingen zitten er dit jaar nog in het vat?

Minstens zo interessant wordt het inkijkje de toekomstige ontwikkeling van de rente, het zogeheten 'dot plot'. Dit is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren is weergegeven.

De financiële markten zullen hierin op zoek gaan naar een indicatie over toekomstige renteverhogingen. De Federal Reserve lijkt het meest wakker te liggen van de hoge inflatie. Meer dan van een mogelijke afzwakking van het economisch herstel, want de arbeidsmarkt is nog steeds sterk: afgelopen maand kwam er een record aantal banen bij en de werkloosheid is laag (3,8%, terwijl de Fed-richtlijn 4% bedraagt). De oorlog in Oekraïne zorgt wel voor de nodige onrust, maar volgens economen zal de Amerikaanse economie er niet fors door worden geraakt.

Dit geeft Powell de ruimte om door te gaan op het ingeslagen pad: de rente geleidelijk verhogen. In zijn speech voor het Amerikaanse Congres zei hij ook al dat hij aanstuurt op een 'gestage overgang naar monetaire verkrapping'.

Veel analisten houden daarom dit jaar rekening met nog vijf renteverhogingen van ieder 25 basispunten, gevolgd door vier rentestappen in 2023.

Er is nog wel één hobbel waarmee we rekening moeten houden: de midterm election in november, waarbij alle zetels van het Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat worden verdeeld.

Om elke verdenking van politieke sturing te voorkomen houdt de Fed zich rond deze verkiezingen vaak stil. Maar er zijn ook economen die dit weerspreken. Zij menen dat de Fed uitsluitend stuurt op economische data en zich niet laat leiden door de kalender.

In 2018, bij de vorige tussentijdse verkiezingen, verhoogde de Fed drie keer de rente, tot ongenoegen van de toenmalige president Donald Trump. Maar tussen september en december laste de bank wel een pauze in.

3. Wat gebeurt er met de balans?

De Federal Reserve is al enige tijd bezig om de aankoop van staats- en hypotheekobligaties (destijds bedoeld om de economie te ondersteunen) versneld af te bouwen: taperen genaamd.

Als dit opkoopprogramma ten einde is, wacht de Fed een behoorlijk hoofdpijndossier: de balans. Deze is vanwege die gigantische opkoopoperatie geëxplodeerd naar circa $9 biljoen (lees: $9.000.000.000.000).

De financiële markten vragen zich af of de Fed die balans gaat verlagen of de obligaties voorlopig gaat doorrollen. Dit laatste houdt in dat de opbrengsten van aflopende obligaties opnieuw worden geïnvesteerd.

Tegen het Congres zei Powell dat hij streeft naar een 'voorspelbare afname van de balans'. Maar gezien de grote onzekerheid door de oorlog in Oekraïne zou het zomaar kunnen dat dit wat geleidelijker zal gaan dan eerder was verwacht.

4. Wat zijn de verwachtingen voor de inflatie en de economische groei?

Powell zal vanavond ook nieuwe economische prognoses afgeven. In december verwachtte de Fed dat de Amerikaanse economie dit jaar met 4% zou groeien. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne is de kans groot dat dit cijfer omlaag gaat.

De inflatieverwachting daarentegen wordt waarschijnlijk opwaarts bijgesteld. De Fed gebruikt de zogeheten PCE-inflatie (persoonlijke consumptie-inflatie) als maatstaf. In december ging zij uit van een PCE-inflatie van 2,7% voor 2022. Hier komt naar verwachting 1 procentpunt bij, aangezien de prijzen van veel grondstoffen sinds de Russische inval in Oekraïne zijn geëxplodeerd.

De prognoses liggen altijd onder een vergrootglas, omdat ze een indicatie kunnen geven van het toekomstige monetaire beleid van de Fed. Maar gezien de vele onzekerheden, zoals de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie, moet u wel een slag om de arm houden. De Fed zal zich waarschijnlijk ook nergens op vast willen laten pinnen.

5. Hoe gaan de beurzen reageren?

Zoals gezegd is een renteverhoging van 25 basispunten ingeprijsd. Mocht de Fed de monetaire teugels sneller of juist langzamer aantrekken dan voorzien, dan kan dat leiden tot forse bewegingen op de aandelen-, obligatie- en valutamarkten.

Als Powell zich meer 'hawkish' opstelt dan verwacht (bijvoorbeeld de rente in een hoger tempo wil verhogen dan voorzien of sneller wil starten met de afbouw van de balans), dan pakt dat waarschijnlijk positief uit voor de dollar, rentes en defensieve aandelen, maar beroerd voor techfondsen en de goudprijs.

Bij een meer 'dovish' houding (als Powell voorzichtiger opereert dan verwacht) moet u andersom denken.

Let vooral ook op de toelichting op het rentebesluit. De geschiedenis wijst uit dat subtiele veranderingen in de bewoordingen de markten soms flink in beweging kunnen brengen. Alle reden dus om de persconferentie vanavond met belangstelling te volgen.