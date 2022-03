Het is niet best voorbeurs met wellicht Prosus weer in hoofdrol

Weer rood en miezerig, de AEX indicatie is -0,7%.

Gekke beurs? Tja, marktbreed valt de schade gewoon met met de AEX 19% en de S&P 500 en MSCI World Index 13,5% onder hun top. Er zijn regio's (Hong Kong -40%) en sectoren, waar enorme klappen vallen. Zie ook al die fantasievolle groeiaandelen en niet-winstgevende tech die minimaal -50% staat.

Europese futures openen rond een procent lager en de Amerikaanse staan een paar tienden lager

In Azië is het drama in China, Hong Kong en Taiwan, procenten daling

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed +3,3% op 31,8

De dollar zakt 0.3% naar 1.197

De Duitse rente zakt één en de Amerikaanse zakt twee basispunten

Goud verliest -1,4%, olie doet alweer 4 à 5% lager en crypto moet ook 1 à 2% terug

Over Hong Kong gesproken: China ligt weer slecht want nieuwe lock downs en dan dit. Het is opinie, geen nieuwsfeit, maar toch? Houd rekening met alles...?

Dan dit ook nog...#Prosus #AEX



15 Mar - 03:57:03 [RTRS] (https://t.co/oZu5TKgfRp) - PROSUS NV https://t.co/oZu5TKgfRp: JP MORGAN CUTS TO NEUTRAL FROM OVERWEIGHT; CUTS TARGET PRICE TO EUR 47 FROM EUR 87 - https://t.co/45O38JSLUc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 15, 2022

Hier hebt u de Hang Seng (oranje) en de Hang Seng Tech Index:



Intussen is op het Damrak het eerste bedrijf door met de gevolgen van de oorlog. ForFamers blijft werkelijk niets bespaard:

China en India stoken meer kolen dan ooit, VK praat met SA en gooit de Noordzee weer open voor olie, Duitsland gaat ook weer in zee boren naar olie en gas en dan dit. Deze actievoerders hebben een paar weken het nieuws gemist, denk ik dan, maar ik heb dan ook de aandelen en een bias:

Hier de olieplaatjes, Brent (paars) flirt nu ook met $100. WTI staat er al onder.



De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:01 Beursblik: JPMorgan haalt Prosus van kooplijst

07:54 CM.com rondt overname Building Blocks af

07:40 RWE overtreft eigen winstverwachtingen

07:35 Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt Amerikaanse bezittingen

07:20 Fagron zet in op omzetgroei van 8 procent

07:11 ForFarmers schort inkoopprogramma eigen aandelen tijdelijk op

07:01 Europese beurzen openen lager

06:52 Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder dan verwacht

06:50 Productiegroei Chinese industrie veel sterker dan verwacht

14 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

14 mrt Tech onderuit op verdeeld Wall Street

14 mrt Olieprijs daalt

14 mrt Wall Street verliest terrein

14 mrt Elliott aast op Nielsen

14 mrt Europese beurzen hoopvol over staakt-het-vuren

14 mrt GeoJunxion geselecteerd voor leveren HD-kaarten

14 mrt Financials aan kop op vlak Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

14:00 Fagron - Beleggersdag

07:00 RWE - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

03:00 Industriële productie - Januari en februari (Chi)

03:00 Detailhandelsverkopen - Januari en februari (Chi)

06:30 Internationale handel - Januari (NL)

08:45 Inflatie - Februari def. (Fra)

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

13:30 Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 Empire State index - Maart (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

En dan nog even dit

Hier meteen al Fagron:

Capital markets day #Fagron (14u)



Doelstellingen tem 2026:

- 8% gem. org omzetgroei (bij const. FX): EMEA: ~0 à ~5%, VS: ~5%

- REBITDA: ~22,1% (gem 2017-2021)

- Hoge cash generatie + winstconversie

- Kapitaalallocatie gericht op groei



$20m inv. in Wichita-faciliteit (tot 2025) pic.twitter.com/ogo0gfgGXZ — Tom Simonts (@TSimonts) March 15, 2022

De S&P 500 nog niet:

Nasdaq 100 closes in bear market for 1st time since Mar2020. Index, which is home to Big Tech like Apple, Amazon & Microsoft, has dropped 21% from its Nov19 closing record, enough to count as an official bear market. Russia invasion stokes fears of inflation shocks, higher rates. pic.twitter.com/fclfstKldd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 14, 2022

$117 miljoen:

Before it invaded Ukraine, Russia was considered one of the most creditworthy countries in the world.



Now, it could default on two dollar bonds with coupons due on Wednesday. Here’s what we can expect ?? https://t.co/xyU0G3y9r7 — Financial Times (@FinancialTimes) March 15, 2022

Verhip:

Nikola wants to increase shares by 200 million as it ramps up electric truck production https://t.co/oWHCrAyfw0 — CNBC (@CNBC) March 14, 2022

Glencore zou er goed zijn uitgesprongen:

"Those 18 minutes will haunt me."



Nickel’s massive price spike plunged the industry into chaos—triggering billions in losses for traders who bet the wrong way.



Read The Big Take ?? https://t.co/coRxDcmzHn — Bloomberg (@business) March 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.