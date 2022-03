Hypotheekrente blijft stijgen, maar wat doet de huizenmarkt?

quote: Branco P schreef op 18 maart 2022 10:23:

het is super eenvoudig:



op dit moment worden in de laatste stuiptrekkingen op de huizenmarkt absurde prijzen geboden waarbij overbieden met meer dan een ton niet ongebruikelijk is. Dat wordt gedaan middels een jubelton of het verzilveren van overwaarde op het oude huis. Ook wordt dan een hypotheek met een rentevast-periode van minimaal 20 jaar afgesloten en omdat de rente nog extreem laag is wordt daarbij vaak voor een deel aflossingsvrij gekozen. Bij een hele lage rente maakt het immers niet uit dat men op dat deel geen hypotheekrenteaftrek krijgt.



de komende twee jaar gaan stapsgewijs alle beleidsrentes verhoogd worden. De FED is daarmee reeds begonnen. De marktrentes (IRS renteswaps etc.) zijn ook al aan het stijgen en ongeveer de helft van die stijgingen is doorvertaald in stijging van hypotheekrentes. Over twee jaar doet een 10-jaars hypotheek dus geen 1,50% rente maar 3,00% a 3,50% rente. Dat zijn renteniveaus waarop deels aflossingsvrij financieren niet meer zo interessant is. Het extreme overbieden zal dan ook niet meer gebruikelijk zijn.



Het is daarom verstandig om rekening te houden met dalende huizenprijzen. Die kunnen over twee jaar dus makkelijk 20% a 25% lager zijn dan nu vanwege bovenbeschreven effecten. Mijn tip aan huizenkopers zou zijn om te stoppen met het extreme overbieden. Laatst verkocht een vriend van mij zijn huis in Haarlem. Hij kreeg ruim 20 kijkers, maar slechts 3 biedingen. Daarvan was er toevallig één die ruim een ton overbood. De andere twee zaten op een paar tienduizend euro overbieden. Mij vriend heeft dus nog nèt mazzel gehad bij zijn verkoop. Maar dit gaat de komende twee jaar dus sowieso veranderen. Dat is onvermijdelijk.

Lijkt me niet. De FED heeft inderdaad de rente al verhoogd en een mogelijk pad uitgetekend naar 2%. Als er in de VS een zware recessie komt, betwijfel ik ten zeerste of ze vervolg zullen geven aan dat pad. De ECB gaat de rente helemaal niet naar 2% verhogen. Het zou mij al verbazen als de rente hoger dan 0,75% zullen opvoeren. Je kunt de situatie in de VS niet vergelijken met die in Europa. Al was het maar vanwege de werkloosheid. In Nederland, Duitsland en Tsjechie is de werkloosheid ongeveer gelijk of lager dan in de VS. In de meeste Europese landen ligt die iets tot ver boven de werkloosheid in de VS. Een renteverhoging zal alleen maar leiden tot meer werkloosheid. Bovenop de werkloosheid die wij al krijgen omdat we eind dit jaar in een recessie zitten.Dus de hypotheekrente gaat helemaal niet structureel omhoog.