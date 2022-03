Maart roert al 80 jaar zijn staart

Bericht delen via:

De beurs heeft deze eeuw iets met maart. Zowel in 2003 als in 2009 bodemde de markt in maart na een bearmarkt van respectievelijk bijna drie (-50%) en anderhalf jaar (-60%).

In 2020 ging er in maart in drie weken bijna 40% verloren, waarna de beurs nog dezelfde maand een bodem liet zien. En in 2022 nog een keer? Het kan. Maandag noteerde de AEX -20% vanaf de top in november 2021, de officieuze bearmarkt-status.

Er is nog iemand die iets met maart heeft op de beurs, al was het vele decennia eerder. Op 11 maart 1942 kocht een elfjarige Amerikaanse snotneus – Warren Buffett natuurlijk - voor $114,75 zijn eerste drie aandelen: Cities Service.

In volle gang

Dat is een full-service pompstationketen. Het bedrijf heet nu Citgo, is niet meer genoteerd, maar zette vorig jaar ruim $24 miljard om. Maart anno nu krabt u zich misschien achter uw oren of u nog aandelen moet hebben.

Als ik dit stuk tik, is de oorlog Rusland-Oekraïne nog in volle gang. De halve wereld boycot het Kremlin en verre omstreken. U weet het: afzetmarkten, energie, grondstoffen en voorraadketens - alles is alweer op de schop, net na Covid-19.

Trefwoorden als recessie, stagflatie en bearmarkt hoort en leest u al dagelijks. Want hoewel er op dit moment geen bedrijf een eerste schatting van schade en verliezen heeft gepubliceerd, is het duidelijk dat de economie weer een klap krijgt.

Niet te laat

De bedrijfswinsten volgen en mogelijk ook de aandelenkoersen. En dit keer verkrappen de centrale banken hun beleid, want er is inflatie. Wie kort voor vooral koerswinst belegt, moet nu goed over zijn longs nadenken.

Als het al niet te laat is. Wie lang belegt haalt de schouders op. Hoort erbij. Misschien is het zelfs een mooi moment om te beginnen. Zoals die elfjarige Warren Buffett. Wat was die al zo jong, zo verstandig.

Ga maar na. Voorjaar 1942 was het dieptepunt van WOII, de ergste oorlog ooit. Hoewel de Wehrmacht Moskou niet had ingenomen, heersten de Nazi’s over Europa en stonden ze op marsafstand van het Rode Plein.

Nu beginnen

Japan had de halve Pacific onder de voet gelopen en veroverde op dat moment de Indonesische olievelden. Daardoor verlaagde Shell het dividend, maar dit terzijde. Juist op zo’n moment, toen de beschaafde wereld ten onder leek te gaan, aandelen kopen: dat doen niet veel beleggers.

Buffett was er één. U weet hoe dat uitpakte. Durft u nú aandelen te kopen? Ik wel, maar ik ben ook langetermijnbelegger. Ja, maar wie belegt er nou tachtig jaar? Waarom niet?

Ik raad iedereen aan voor iedere baby meteen een beleggingsrekening te openen. Afhankelijk van maandelijkse inleg moet het raar lopen wil die baby niet op zijn veertigste financieel onafhankelijk zijn.

Oké, u kunt niet meer op 11 maart beginnen, maar vrijdag 18 maart is ook goed. Volgens de statistiek is dat geloof ik zelfs een mooie dag… Oh wacht, daar ga ik weer.