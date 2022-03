Op een of andere manier is het groen voorbeurs en er is weer veel nieuws

De AEX indicatie is +0,8% op 680 na weer een slecht Wall Street. Technologie lijkt iets in het nadeel ten opzichte van blue chips.

Europese futures openen minder dan een procent hoger, de DAX springt er positief uit met bijna +1,6%

De Amerikaanse futures doen +0,5% à +0,8% hoger

In Azië liggen China en Hong Kong heel slecht op nieuwe lock downs: -2,3% en -4,5%. Tencent staat -6,0% in Hong Kong... De rest van Azië blijft dicht bij huis

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed vrijdag +1,7% op 30,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,092

De Duitse rente zakt een basispunt naar 0,27% en de Amerikaanse stijgt er twee naar 2,04%

Goud zakt -0,2%, olie zelfs rond 3% en crypto loopt een paar procentjes op, zo meer

Intussen is China weer in de ban van lock downs en dat betekent nog meer stress op de supply chains? Shenzhen met 23 miljoen inwoners is deze week dicht - met onder meer Foxconn's productie voor onder andere Apple - en in Shanghai zijn de scholen dicht. De CSI 300 staat -2,3%

China's 'Silicon Valley' manufacturing hub orders production halts to control a Covid spike https://t.co/sbr1xzlRGU — CNBC (@CNBC) March 14, 2022

Ja, dames en heren en dan nu over het grote thema van deze week: de Fed verhoogt woensdag om 20:00 uur onze tijd de rente met een kwartje. Dit is het verhaal dat voorzitter Jerome Powell in de persconferentie houdt: moeilijk, want er zijn heel veel problemen, issues, onzekerheden en vraagtekens.

Dit zijn de cijfers waar hij mee werkt. Behind the curve? Zo bezien is dit kwartje een beetje too little, too late? Nou ja, de markt weet natuurlijk al wel sinds december dat dit er aan komt. Dat wil zeggen, voor de oorlog Rusland-Oekraïne uitbrak verwachtte de markt nog twee kwartjes er bij.

Hier ziet u het hele mandaat van de Fed in een paar lijntjes, lang geleden dat de centrale bank zo achter de cijfers aan liep.

Geen nieuws, cijfers en agenda op het Damrak en eigenlijk ook wereldwijd is er op dit moment. Er is vandaag wel beleggingsadvies van deze meneer en dan mag u discussiëren of en in hoeverre bitcoin, ethereum en zeker dogecoin fysiek zijn.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

En de koersuitslagen vallen tegen? Oranje is bitcoin en paars is dogecoin.

Nog één plaatje, de accijnzen op brandstof gaan omlaag per 1 april in ons land. Zeg maar of we de top in hier Brent (oranje) en de Nederlandse gas future TTF hebben gezien.

De opening:

De rentes en Rusland met trouwens deze week coupon betalingen doen. We gaan het zien.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met bij ons alleen een nieuwtje van Alfen:

08:06 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger door hoop voor Oekraine

07:52 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Kendrion stevig

07:23 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Boskalis

07:16 Alfen ontvangt nieuwe bestelling van Greener

07:04 Klaas Jan Huntelaar opgenomen in technisch staf Ajax

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

3 mrt Drukke week met Fed op programma

13 mrt Aantal coronabesmettingen in China blijft hard stijgen

13 mrt Russische beurs ook deze week dicht

12 mrt Komen meldt groter stemrecht in TIE

11 mrt Wall Street eindigt volatiele week met verlies

11 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

11 mrt Olieprijs stijgt

11 mrt AEX herpakt zich

Boskalis: naar €32,50 van €40 (hold) Berenberg

Kendrion: naar €2- van €12 (hold) Berenberg

00:00 Wereldhave AvA

En dan nog even dit

Citaat CNBC, want dit is bijzonder.

Cyber warfare related to the Ukraine-Russia conflict is surging as digital volunteers from around the world enter the fight. The number of cyberattacks being waged by — and on behalf of — both countries is “staggering,” according to Check Point Software Technologies.



“For the first time in history anyone can join a war,” said Lotem Finkelstein, head of threat intelligence at Check Point Software. “We’re seeing the entire cyber community involved, where many groups and individuals have taken a side, either Russia or Ukraine.”

'For the first time in history anyone can join a war': Volunteers join Russia-Ukraine cyber fight https://t.co/psdFuUaHdU — CNBC (@CNBC) March 14, 2022

U weet maar nooit?

The S&P 500 is down 11.8% in the first 48 trading days of 2022, the 4th worst start to a year in history.



The worst 5 starts prior to this year (2009, 2020, 1935, 1933, & 1982) all mounted tremendous comebacks to end the year in strong positive territory. pic.twitter.com/hNDk3tGSZd — Charlie Bilello (@charliebilello) March 14, 2022

En het zou niet de eerste keer zijn dat u geen gelijk krijgt, toch?

Risico's in markt kent iedereen (ik vrees r ook voor), maar kansen zijn mss (voor omdenkers):

- Géén (winst)recessie

- Inflatie en energieprijzen zakken

- Rentestijging blijft binnen perken

- Net als Covid verdwijnt Oekraïne ook zomaar uit headlines

(- Slimme geld koopt)#AEX pic.twitter.com/mBv1BFjANH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 13, 2022

Vijftig jaar na de eerste energiecrisis en daarna decennia lang heel veel belasting en accijnzen betalen zit Europa weer in exact dezelfde situatie als toen.

Good Morning from #Germany where a growing number of cash-strapped utilities threatened by insolvency due to surging electricity, oil & gas prices at energy exchanges. Following Uniper's need for financing, 2nd energy firm applied for govt help. https://t.co/43ae189ORv via @welt pic.twitter.com/rUC3PRLpEu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2022

Inflatie heeft mede hoogstaande beschavingen ten onder laten gaan, constateerde Charlie Munger laatst:

#Recession fears are not only coming from the #UkraineWar. Consumer confidence as measured by the Michigan Consumer Sentiment Index has dropped to close to a 40-year low. #inflation is depressing personal income & spending. Real wage growth is very negative. Growth scare coming. https://t.co/96b9EJgH6T — jeroen blokland (@jsblokland) March 13, 2022

Grote vraag is inderdaad wat China doet:

Russia asked China for military ?equipment to ?support its invasion of Ukraine, U.S. officials said, ?sparking concern in ?the White House that Beijing ?could undercut Ukrainian forces’ defense efforts.



Latest news on Russia's invasion of Ukraine ?? https://t.co/FVf3KwSUxq pic.twitter.com/82D7rCQBiB — Bloomberg (@business) March 14, 2022

Commodity futures, altijd opletten:

NEW: "Those 18 minutes will haunt me."



Nickel’s massive price spike plunged the industry into chaos—triggering billions in losses for traders who bet the wrong way.



Read The Big Take ?? https://t.co/62JPZ2ylY1 — Bloomberg Markets (@markets) March 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.