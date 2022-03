Vooruitblik: beleggen in het duister

Wie geeft u de schuld?

Make no mistake. Inflation is largely the Fed's fault. https://t.co/Lq2ToqnnyA — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) March 12, 2022

Dit is de Nederlandse Euro 95-prijs, waar - geen grap - per 1 april 17 cent aan taxes vanaf gaat.



Dit is de verwachting voor het Fed-rentebesluit komende woensdag, als de Fed met een eerste kwartje de inflatie (huidige consumentenprijzen zijn +7,9% YoY in de VS) gaat bestrijden.



Hier is nog de verwachting voor december. Is het genoeg om de inflatie terug te dringen en te weinig om de economie te schaden? Want dat is de truc en de moeilijkheid.



Intussen wordt in Duitsland al gevreesd voor een Lehman Brohters in de energiesector, ofwel dat een bedrijf omvalt dat vanwege besmetting alles en iedereen meesleept.

Good Morning from #Germany where a growing number of cash-strapped utilities threatened by insolvency due to surging electricity, oil & gas prices at energy exchanges. Following Uniper's need for financing, 2nd energy firm applied for govt help. https://t.co/43ae189ORv via @welt pic.twitter.com/rUC3PRLpEu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2022

Wat dacht u van de voedselvoorziening?

Russia’s invasion of Ukraine threatens nearly a third of the world’s wheat exports, boosting prices and prompting fears of shortages in countries fed with imported grain https://t.co/wSljiORcjj — WSJ Markets (@WSJmarkets) March 13, 2022

Zo kan het ook nog. Vrijdag was het tachtig jaar geleden dat Warren Buffett zijn eerste aandeel kocht: Cities Service, een pompstationketen. In die sector zoekt hij het anno nu nog steeds, maar dat zal wel zijn omdat hij een ouwe boomer is die het al bijna tachtig jaar niet meer begrijpt :-)

Warren Buffett is still buying Occidental Petroleum, adding shares worth $1.5 billion https://t.co/OOh3UdolS2 — CNBC (@CNBC) March 12, 2022

In dat stuk komt u meer van hem tegen en hier hebt u een andere grote belegger, het Noorse oliefonds. Dat is nog niet vies van groeiaandelen?

Norges Bank trimmed its investment in iPhone maker Apple, and bought shares of chip maker Nvidia, hydrogen fuel-cell firm Plug Power, and EV maker NIO. https://t.co/59ADWGJnUi — Barron's (@barronsonline) March 13, 2022

Er zijn meer kopers, wat dacht u van HAL dat op Boskalis biedt, en het is niet de enige die de portemonnee trekt. Daar hebben we het dit weekend ook uitgebreid in onze podcast over.

De actualiteit, de volatiliteit, de zotheid, de slimheid en de domheid op de beurs en wat @KoertsNiels en ik er allemaal nog meer bij slepen. Hier is weer de #IEXBeleggersPodcast #AEX https://t.co/VSN9vz4aH3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2022

En nu serieus, heel serieus. Dit plaatje hebt u vaker gezien van mij de laatste tijd. Het Westen en dit geval vooral Europa zit exact vijftig jaar na de eerste oliecrisis weer in precies dezelfde situatie: weer of nog altijd zijn we voor onze energievoorziening volledig afhankelijk van anderen en het buitenland.

Niet altijd even democratische en vredelievende anderen, zeg maar. Hoe dan ook, een oorlog die een energiecrisis, inflatie en een rente-explosie ontketende: misschien lijkt de huidige tijd nog het meest op de jaren zeventig. Zie wat dit voor de koersen en waarderingen van aandelen kan betekenen.

Het grote verschil met toen is dat de economie vooralsnog doorstoomt - niemand zag het, maar zelfs de ECB verhoogde deze week haar verwachting - en dat er arbeidsmarktkrapte heerst. In de jaren zeventig stagneerde de groei en was er massawerkloosheid. En zo is het nooit één op één.



Er is nog bevestiging nodig, maar intussen zit de AEX nét in een bear market.



Lees even over die intussen verholpen winstfout in de AEX heen, maar u ziet dat de index op papier goedkoper wordt. De omzetten lopen echter veel harder op dan de winsten - nogal wiedes met al die issues die er zijn - waardoor de waardering van onze aandelen flink af is gekomen. Is het genoeg?



Dat weten we nog niet. Dat hang van zoveel af. Hopelijk krijgen we de volgende weken - in aanloop naar het Q1-cijferseizoen - updates van bedrijven over hoe groot de schade is en wat de issues allemaal zijn die de oorlog in de Oekraïne met zich mee brengt. Of woensdag weet misschien de Fed al meer? Wie weet.

Voorzitter Jerome Powell krijgt vast de vraag of hij daarover al informatie heeft. Deze week stak wel al Goldman Sachs zijn nek uit. Het meldde te denken dat dit jaar de winst per aandeel S&P 500 hetzelfde blijft. Intussen verlaagt de bank dat koersdoel na een paar dagen alweer van 4900 naar 4700...

Interessant, winst per aandeel schattingen zijn heel wat beter te geven dan koersdoelen (da's altijd gokken). Op huidige koers is koerswinstverhouding S&P 500 17,7, op basis van 4900 is dat 20,4#AEX #SPX https://t.co/TVfK9BCXfP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2022

Zo fluïde zijn de marktverwachtingen momenteel en dat leest u ook dagelijks aan de koersen af. Dat de Just Eat Takeways van deze wereld iedere dag 10% een kant uit stuiteren is nog tot daar aan toe, maar als zelfs Wolters Kluwer wokkels in eigen grafiek draait, zoals deze week -9%, is het erg bar.

Niettemin zijn het vooral tech en groeiaandelen die slecht liggen en al sinds een jaar in een bear market zitten. De brede markt ligt veel beter.



Tja, wat stelt dit nou eigenlijk voor? De S&P 500. Serieus, dreunt u alle issues maar op die er zijn en dan was een daling van tientallen procenten echt niet zo gek geweest?



Zelfs de Nasdaq 100 valt mee...?



Ja, die Nasdaq 100 wordt gedragen door Big Tech, roept u. Dat klopt. Nou én? Het zijn de hele geschiedenis al een of meerdere aandelen die de markt dragen. Big Tech is echter snel volwassen aan het worden. Alleen Tesla doet niet aan aandeelhouders-return.

Big Tech begint arrivé te worden met aandeelhouders-return. #Apple #Microsoft en #Nvidia betalen dividend en kopen aandelen in, #Alphabet en #Meta buybacken ook en alleen #Tesla is nu nog groeier pur sang. En Amazon gaat wellicht nu #DowJones in, dat is aan eigenaar #WSJ #AEX https://t.co/3evX0QHrSV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 10, 2022

Deze past daar perfect bij, het is gedaan met luilekkerland bestaand bij de gratie van de immer voortjakkerende koers?

Meta is cutting back or eliminating free services like laundry and dry cleaning and is pushing back the dinner bell for a free meal from 6 p.m. to 6:30 p.m., according to seven company employees who spoke on the condition of anonymity. https://t.co/c71LE68lWN — NYT Business (@nytimesbusiness) March 12, 2022

Ondanks de enorme Wall of Worry die er nu op de beurzen is... Ik durf het bijna niet te zeggen en zeker niet te adviseren. Maar toch, misschien moet u omdenken. Zelf ga ik er voetstoots vanuit dat door alle disrupties door die oorlog de winstverwachtingen zakken, rentes stijgen en dus aandelen kwetsbaar worden.

Het zou echter niet de eerste keer dat ik volkomen scheef zit en misschien moet u nu juist wel contrair denken. Zie dat blauwe en groene lijntje; de verwachtingen stijgen nog steeds.

Risico's in markt kent iedereen (ik vrees r ook voor), maar kansen zijn mss (voor omdenkers):

- Géén (winst)recessie

- Inflatie en energieprijzen zakken

- Rentestijging blijft binnen perken

- Net als Covid verdwijnt Oekraïne ook zomaar uit headlines

(- Slimme geld koopt)#AEX pic.twitter.com/mBv1BFjANH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 13, 2022

Ja, er zit echt nog fantasie in de markt. Wat dacht u van HAL? Onze desk denkt aan een verhoging van die €32,50. Ho, niet op HAL sakkeren dat het voor een dubbeltje op er eerste rang wil zitten, we hebben namelijk zélf met z'n allen Boskalis blijkbaar te goedkoop laten verpieteren op het bord.

En dan was er vrijdag tegen het slot ook nog even deze reuring. Er is geen formeel nieuws. Er zijn wel heel veel geruchten en u weet waar u die zoekt.

#JustEatTakeaway +11% op de slotveiling nu net. Ik was vanmiddag weg en val er midden in, maar dit vis ik via Reuters van Seeking Alpha https://t.co/pkp9pl1Ncw

#GrubHub #AEX pic.twitter.com/9cIyQ3j3Eg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2022

Resumerend, het is niet moeilijk een hele waslijst met vele subparagrafen samen te stellen van actuele redenen die tegen aandelen pleiten.

Geopolitiek (behalve Rusland-Oekraïne is er ook nog Iran, Taiwan en zelfs nog Covid-19 om maar wat te noemen)

Inflatie (tegen de huidige 5 à 8% is kapitaalbehoud al behoorlijk risicovol)

Energie, voedsel en metalen, of wel peperdure commodities (en rentes maken die niet à la minute goedkoper...)

Supply chain issues (wordt er ook niet beter op met een oorlog)

Arbeidsmarktkrapte (de ECB signaleert nog geen loonprijsspiraal)

Stijgende rentes (de concurrent van aandelenyield)

Chiptekort

Wat pleit er dan nú voor aandelen? Ik heb u een paar redenen gegeven, maar ik ben zelf amper overtuigd... Het zou alleen goed kunnen dat de beste reden om aandelen te kopen, juist is omdat u geen enkele overtuigende reden kan verzinnen. Want wij redeneren altijd vanuit, hoe dom ook, logica.

Oorzaak en gevolg, dat werk. Mr. Market doet dat nooit. Die doet altijd maar wat. Zo lijkt het. In ieder geval op korte termijn. Op lange termijn prijst hij perfect winsten in, maar dan gaat het wel over gemiddelden over generaties heen. U dekt zich hiervoor in door maandelijks te middelen.

Want zo eenvoudig is het dan ook wel weer. Verder wat Charlie zegt, maar zorg dan wel dat u in aandelen zit met bewezen business, omzet en winst. Want lang niet alle groeiaandelen gaan zulke dalingen overleven. Dit is ook de les van de dotcombubbel.

"If you can’t stomach 50% declines in your investment, you will get the mediocre returns you deserve"



Charlie Munger pic.twitter.com/i22spHUNCr — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) March 9, 2022

Tot slot de agenda nog met een handvol cijfers, Fed, Amerikaanse detailhandelsverkopen en de eerste voorlopende indicatoren over maart.

DINSDAG 15 MAART 2022

14:00 Fagron - Beleggersdag



WOENSDAG 16 MAART 2022

00:00 Marel - Jaarvergadering



DONDERDAG 17 MAART 2022

07:00 Pharming - Cijfers vierde kwartaal

00:00 DPA - Cijfers vierde kwartaal



VRIJDAG 18 MAART 2022

07:00 Sif - Cijfers vierde kwartaal



DINSDAG 15 MAART 2022

07:00 RWE - Cijfers vierde kwartaal (Dld)



WOENSDAG 16 MAART 2022

07:00 BMW - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)



DONDERDAG 17 MAART 2022

21:00 FedEx - Cijfers derde kwartaal (VS)



DINSDAG 15 MAART 2022

03:00 Industriële productie - Januari en februari (Chi)

03:00 Detailhandelsverkopen - Januari en februari (Chi)

06:30 Internationale handel - Januari (NL)

08:45 Inflatie - Februari def. (Fra)

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

13:30 Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 Empire State index - Maart (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)



WOENSDAG 16 MAART 2022

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Industriële productie - Januari def. (Jap)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Importprijzen - Februari (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Dot plot en economische ramingen (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)



DONDERDAG 17 MAART 2022

06:30 Werkloosheid - Februari (NL)

11:00 Inflatie - Februari def. (eur)

12:00 Centrale bank Turkije - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Huizenbouw en bouwvergunningen - Februari (VS)

13:30 Philadelphia Fed index - Maart (VS)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Industriële productie - Februari (VS)



VRIJDAG 18 MAART 2022

00:30 Inflatie - Februari (Jap)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

11:00 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (eur)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Leidende indicatoren - Februari (VS)