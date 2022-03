Slotcall: beleggers zijn de weg kwijt

De handel stond wederom vooral in het teken van de situatie in de Oekraïne uiteraard. Er wordt onderhandeld over een mogelijke wapenstilstand tussen de strijdende partijen en dat zorgde voor een vleugje optimisme onder beleggers. Morgen praten beide partijen verder.

Toch was er van een uitbundig koersfeestje geen sprake. Beleggers bleven voorzichtig en de AEX bleef duidelijk achter ten opzichte van de meeste andere Europese beurzen.

Enkele relatieve zwaargewichten binnen de index, zoals Shell, Prosus en Just Eat Takeaway stonden om verschillende redenen onder druk. En hoewel aandelen als AkzoNobel, Adyen, DSM, ING Groep en Wolters Kluwer stevige winsten mochten bijschrijven, terwijl ook de financials in trek waren, oogt de bredere markt toch ergens niet heel fris.

Los van het Oekraïne conflict speelt er natuurlijk nog veel meer: inflatie, supply chain stress, verkrappende centrale banken, een zeer reële kans op een stevige recessie om maar eens een paar dwarsstraten te noemen.

De AEX zit net wel/niet in een bear market, de huidige onzekerheid is ongebruikelijk groot over het verdere verloop van dit jaar. De AEX sloot de dag af op een stand die vrijwel gelijk was aan het slot van afgelopen vrijdag. Beleggers weten duidelijk nog niet goed raad met de huidige situatie rond de Oekraïne.

Autospecial

De ontwikkeling rond elektrisch aangedreven auto's verloopt razendsnel. En dan is de vraag welke autofabrikanten tijdig aan kunnen haken, en voor welke merken de toekomst zorgelijk oogt. Een aantal specialisten geeft zijn mening voor IEX Premium:





Orange

Telecomspeler Orange heeft plannen bekend gemaakt om zijn moeizaam draaiende Spaanse activiteiten te laten fuseren met Masmovil. Een slimme zet, goed voor synergievoordelen van circa €450 miljoen op jaarbasis. Of het ook slim is aandelen Orange te kopen, leest u bij IEX Premium:





Interessant bitcoin experiment

El Salvador, géén eigen munt, zit financieel klem. De staatsleningen gelden inmiddels als junk bond, oftewel uninvestable voor institutionele beleggers. Het Centraal-Amerikaanse land worstelt met zijn schuldenlast en een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Deze week wil El Salvador met een bitcoin obligatie komen en president Nayib Bukele gokt erop dat de wereldwijde bitcoingemeenschap wel interesse zal hebben in een dergelijke obligatie.

Het wordt een tienjaars Volcano bond en hoewel institutionele beleggers gezien de junk status van El Salvador niet zullen participeren, wordt er wel met interesse naar de plaatsing gekeken. Gehoopt wordt om minimaal $1 miljard op te halen.





De coupon oogt royaal met 6,5%, maar dat hangt uiteraard sterk samen met de junk status waar het Midden-Amerikaanse land mee kampt. Voor het idee: de huidige rente op tienjaars obligaties van El Salvador ligt boven de 21%.

Veel keus heeft El Salvador niet (meer): mocht de plaatsing van deze bitcoin obligatie niet slagen, dan rest er weinig anders dan bij het IMF aankloppen voor noodsteun, en dat betekent een stringent bezuinigingsprogramma en een herstructurering van de huidige staatsschuld.

Flinke inflow aandelenmarkten verwacht

De hard afgekomen koersen de afgelopen weken hebben ook een voordeel. Institutionele beleggers zullen hun portefeuilles in aanloop naar het eind van het eerste kwartaal weer herbalanceren. En aangezien aandelen een flinke veer hebben moeten laten, wordt het bijkopen geblazen.

Immers, veel institutionele beleggers hanteren nog steeds een traditionele 60/40 allocatie. Dat wil zeggen, 60% van het belegd vermogen in aandelen en 40% in obligaties. Nu we in de tweede helft van maart zitten, vlak voor einde eerste kwartaal dus, is het voor institutionele partijen zaak die 60/40 allocatie weer recht te trekken.

Het kan de komende weken leiden tot een inflow in de aandelenmarkten van zo’n $230 miljard, zo heeft JPMorgan Chase becijferd (Bron: FT.com). Een welkom steuntje in de rug voor beleggers die de waarde van hun aandelenportefeuilles flink onder druk zagen staan.

Niet uitgesloten is dat het om materieel hogere inflows zal gaan. Immers, eerder dit jaar liep de cash positie van veel professionele beleggers hard op, harder nog dan ten tijde van de uitbraak van de coronapandemie. Reden: natuurlijk het uitbreken van het conflict in de Oekraïne, maar ook de vrees bij veel fund managers dat (vooral) Europa in een recessie zal belanden dit jaar.

Dat is verre van denkbeeldig nu de inflatie de pan uit rijst, het consumentenvertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen door de Russische inval in de Oekraïne en de tijd van gratis geld voorbij lijkt. Dat laatste moet overigens nog maar blijken: met name de ECB lijkt voor een stukje struisvogelpolitiek te kiezen.

Chiptekort hardnekkig

Het is de laatste tijd wat stil rond chiptekorten, maar helaas is deze situatie nog verre van opgelost. Sterker nog, de zogeheten lead time - zeg maar de tijd tussen het moment dat er besteld wordt en de bestelling daadwerkelijk wordt afgeleverd – loopt nog steeds op, zo blijkt uit data verzameld door Susquehanna.

Bedrijven die nu chips bestellen, moeten ruim 26 weken wachten tot de semiconductors binnen zijn. Even leek het ergste achter de rug, de lead time in januari nam wat af, maar in februari liep dit toch weer op, met drie dagen.

Microcontrollers, een soort minicomputer geschikt voor enkele eenvoudige specifieke taken in bijvoorbeeld wasmachines, magnetrons, maar ook auto’s, zijn extra schaars. De lead time hier: 36 weken.

Het is dus nog even doorbijten voor bedrijven en consumenten. De chipschaarste zal volgens de jongste inzichten duren tot medio 2022, maar specifieke segmenten kunnen mogelijk pas rond eind dit jaar weer volledig bediend worden.

Wrong bet

Een ongekende short squeeze op de LME (London Metal Exchange) afgelopen week, meer specifiek: bij de nikkelmarkt. De nikkelprijs schoot vorige week omhoog en verdubbelde in amper twee dagen tijd tot boven de $100.000 per ton.





En dat betekent dat de winsten en verliezen gigantisch zijn, vooral voor een Chinese nikkelproducent: Xiang Guangda, oprichter van Tsingshan Holding Group. Zijn bijnaam is Big Shot en hij zit flink short op nikkel. Hij kijkt bij de huidige nikkelprijs aan tegen een verlies van naar verluidt circa $2 miljard.

De LME greep donderdag in, legde de nikkelhandel stil én draaide alle nikkeltrades van die dag terug. Dat is toch een ongekende stap die de beurs op veel kritiek is komen te staan. De LME beschermt hier vooral short zittende partijen mee, waaronder dus Big Shot. Saillant detail: de LME is eigendom van de Hong Kong Exchanges & Clearing.

Nu is Big Shot zélf een grote nikkelproducent, onder andere in Indonesië, en zijn kostprijs om een ton nikkel te produceren ligt rond de $10.000. Dat is toch wat anders dan de huidige $100.000 die op het koersenbord van de LME prijkte. De spike in de nikkelprijs werd overigens hoofdzakelijk veroorzaakt door het ‘kaltstellen’ van Rusland, een belangrijke nikkelproducent.

De margin requirement voor een nikkelcontract schoot afgelopen week uiteraard in tandem met de nikkelprijs door het dak: bijstorten of sluiten dus. Big Shot wil naar verluidt zijn shortposities aanhouden, of hij banken bereid weet te vinden extra leningen te verstrekken is vers twee.

Het afwikkelen van zijn short posities middels fysieke levering van nikkel, is voor Big Shot niet mogelijk aangezien zijn nikkelproductie niet geheel voldoet aan de specificaties.

De LME wil uiteraard de handel zo spoedig mogelijk hervatten en probeert op dit moment partijen die long en short zitten met elkaar te matchen op een onderhands overeen gekomen fixed price zodat de uitstaande posities in ieder geval kunnen worden verkleind.





Rentes

De rentes lopen gestaag verder op: de gratis geld periode lijkt definitief voorbij, maar van echte normalisering is nog lang geen sprake.







Bron: Reuters

Wall Street

Ook Wall Street oogt niet geheel fris, althans als gekeken wordt naar de koersontwikkeling van een aantal usual suspects. Aandelen als Beyond Meat, Nio, Palantir, Plug Power en DoorDash leveren enkele procenten in. Chinese aandelen met notering op Wall Street blijven onder druk staan op aanhoudende vrees voor een mogelijke delisting.

De bredere markt laat een verdeeld beeld zien, dankzij onder meer een flink afkomende olieprijs. De grote drie indices noteren aardige plussen, waarbij de oude economie het voortouw neemt: de Dow Jones stijgt na een kleine twee uur handel met 0,5%, de S&P 500 verliest 0,2%, terwijl de Nasdaq nu het achterblijvertje is met een verlies van 1,3%.

Dat is lange tijd hoofdzakelijk andersom geweest, de eerste Fed renteverhoging, verwacht een kwart procent omhoog, werpt zijn schaduw vooruit.

Brede markt

De meest opvallende koersbeweging is op de oliemarkt, een vat olie kost 'zomaar' 7% minder, maar noteert nog steeds wel griezelig hoog op ruim $100. De goudprijs neemt weer enige afstand van de $2.000, maar dan wel neerwaarts. De Duitse Dax lijkt het meest te profiteren van enige mogelijke ontspanning rond de Oekraïne.

Het Damrak

AkzoNobel (+ 3,5%) lijdt ook schade in Rusland, maar de omvang van de Russische activiteiten is beperkt en een en ander geldt als ingeprijsd

(+ 3,5%) lijdt ook schade in Rusland, maar de omvang van de Russische activiteiten is beperkt en een en ander geldt als ingeprijsd DSM (+ 3%) is dit jaar flink in koers gedaald, een kleine correctie op zware verkoopdruk is dan aannemelijk

(+ 3%) is dit jaar flink in koers gedaald, een kleine correctie op zware verkoopdruk is dan aannemelijk ING Groep (+ 4,4%) laat weer een hersteldag zien, vermoedelijk gedreven op hoop rond gesprekken tussen de strijdende partijen

(+ 4,4%) laat weer een hersteldag zien, vermoedelijk gedreven op hoop rond gesprekken tussen de strijdende partijen Just Eat Takeaway (- 6,6%) moet een deel van de koerswinst van afgelopen vrijdag weer inleveren. We zijn benieuwd of de geruchten rond Grubhub een gevalletje wishfull thinking zijn, of dat er toch meer speelt

(- 6,6%) moet een deel van de koerswinst van afgelopen vrijdag weer inleveren. We zijn benieuwd of de geruchten rond Grubhub een gevalletje wishfull thinking zijn, of dat er toch meer speelt Prosus (- 10,4%) stond de gehele beursdag zwaar onder druk, meer over het hoe en waarom leest u hier

(- 10,4%) stond de gehele beursdag zwaar onder druk, meer over het hoe en waarom Shell (- 2,2%) moet enkele procenten inleveren nu de olieprijs weer richting de $100 per vat zakt

(- 2,2%) moet enkele procenten inleveren nu de olieprijs weer richting de $100 per vat zakt Boskalis (-%) blijft de gehele dag rond het bod van grootaandeelhouder HAL noteren, de Rotterdamse rekenmeesters zullen vermoedelijk toch wat dieper in de buidel moeten tasten

(-%) blijft de gehele dag rond het bod van grootaandeelhouder HAL noteren, de Rotterdamse rekenmeesters zullen vermoedelijk toch wat dieper in de buidel moeten tasten Fagron (+ 3,7%) houdt morgen zijn beleggersdag en enkele zakenbanken hebben er voorafgaand gezien hun koopadviezen wel vertrouwen in

(+ 3,7%) houdt morgen zijn beleggersdag en enkele zakenbanken hebben er voorafgaand gezien hun koopadviezen wel vertrouwen in Fugro (+ 4,1%) lijkt enerzijds mee te liften op overnamespeculatie, anderzijds zullen oil majors wellicht eindelijk weer meer gaan investeren in opsporing van nieuwe olie- en gasvelden

(+ 4,1%) lijkt enerzijds mee te liften op overnamespeculatie, anderzijds zullen oil majors wellicht eindelijk weer meer gaan investeren in opsporing van nieuwe olie- en gasvelden Kendrion (+ 5,2%) kreeg een flinke koersdoelverhoging van een zakenbank, maar een koopadvies kon er desondanks niet af

(+ 5,2%) kreeg een flinke koersdoelverhoging van een zakenbank, maar een koopadvies kon er desondanks niet af Op de lokale markt profiteerde ook Ebusco (+ 5,7%) van een iets vriendelijker stemming, maar het IPO-niveau ligt nog relatief ver weg





Adviezen

Kendrion: naar €20 van €22 en houden - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €110 van €97,65 en naar kopen van houden - Barclays

Boskalis: naar €32,50 van €30 en houden - Berenberg

Philips: naar €41 van €52 en kopen - Sanford C Bernstein

UMG: naar €24 van €21,25 en naar kopen van verkopen - Barclays

InPost: naar €8 van €20 en kopen - Jefferies

Alphabet: naar $3.150 van $3.050 en kopen - Deutsche Bank

Amazon: naar $4.100 van $4.050 en kopen - Deutsche Bank

Agenda 15 maart

00:00 Fagron - Beleggersdag

07:00 RWE - Cijfers vierde kwartaal

03:00 Industriële productie China - jan + feb

03:00 Detailhandelsverkopen China - jan + feb

06:30 Internationale handel Nederland - jan

08:45 Inflatie Frankrijk- feb (def.)

11:00 ZEW economisch sentiment Duitsland - mar

11:00 Industriële productie eurozone - jan

13:30 Producentenprijzen VS - feb

13:30 Empire State index VS - mar

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)