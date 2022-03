Intussen in China...

China in 3 maanden collapse.

China Evergrande heeft niog 3 maanden om een herstelplan te maken. Wat met een schuld van 300 miljard niet lukt. Dat is het vreemd vermogen wat weg is maar ook het eigen vermogen is weg. Koers nog €0,16 en is dalende

Misschien ook 300 miljard weg? Ook Shimao van €0,65 daalt erg snel naar €. 0,41.

Tencent daalt snel.

Waarschuwing…

Alle ogen nu gericht op Oekraïne. Daarna komt China