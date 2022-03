Volop volatiliteit weer voorbeurs met Chinese tech in hoofdrol

Op en neer en heen en weer, de AEX indicatie is +1,1%. De oorlog gaat door en - it's the volatility, dummy! - werkelijk alles wat u maar tegen komt op koersenborden beweegt nerveus.

Europese openen en Amerikaanse futures staan een paar tienden tot een procent hoger

In Azië staan de grote markten lager en er is tech drama in China en Hong Kong - zometeen meer

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -6,8% op 30,2

De dollar staan na nogal wat beweging vlak op exact 1,10

De EU rentes staan onveranderd na weer veel koersgeweld, maar de Amerikaanse zakt er drie naar 1,99%. De markten vrezen ook een Russische default

Goud zakt een halfje, olie tikt juist een halfje bij en crypto doet het met ruim -1%

Tencent doet nu -3,7% in Hong Kong, de beursgang van Didi in Hong Kong vlot niet en het is nu vooral mis met Chinese tech, Bloomberg:

Friday’s selloff comes as the U.S. Securities and Exchange Commission identified five Chinese firms this week that could be subject to delisting if they failed to comply with certain auditing requirements. The Nasdaq Golden Dragon China Index sank 10% overnight, its biggest slide since October 2008.

Die Nasdaq Golden Dragon Index (-10,1%) staat 68,4% onder de top en dit is de Hang Seng Tech Index:



Hallucinant. Ja, deze aandelen zijn al lang heel goedkoop, maar iedere keer weer blijken ze toch weer goedkoper te kunnen:

#China stocks trading in US tumble >10% w/Pinduoduo -17.5%, Jinkosolar -17%, JD -16%, Alibaba -8%, Niu -7.4%. Nasdaq China Index drops to lowest level since 2016. pic.twitter.com/UnqarhudHv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 10, 2022

Dit is bij ons het opvallendste beeld? Onze Nederlandse gas future (TTF) nog maar een keer. Wat een absurd plaatje:



Intussen wordt nikkel vandaag weer niet op de Londen Metal Exchange verhandeld en Moskou is ook weer dicht. Er is echter wel weer een commodity du jour:

Uranium spot prices surge to the highest level since the 2011 Fukushima nuclear disaster on concern potential sanctions aimed at Russia are poised to roil an already tight market https://t.co/6dn7yQhstQ pic.twitter.com/i5JpCfmvtq — Bloomberg Markets (@markets) March 11, 2022

Nog meer raar beeld? Onze tienjaarsrente staat op het hoogste punt in dik twee jaar. Dit is de hele euro geschiedenis van onze rente. Tja.



Is er nog nieuws voorbeurs Damrak? Beter Bed heeft cijfers - de omzet wisten we al - die in lijn zijn met de verwachtingen. Het bedrijf stelt €0,15 dividend voor en zegt geen last te hebben van de oorlog.

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Philips dat de beademingsapparaten dit jaar hoopt te repareren.

Analistenadvies en bij ABN Amro hebben ze het er gisteren even flink over gehad? Ja, €38,50.

Boskalis: naar €38,50 van €33 (outperform) - ABN Amro

HSBC: naar hold van buy en naar €33,50 van €33,70 - HSBC

En dan nog even dit

Ja, dat viel tegen gisteren:

Wall Street resumed its sell-off on Thursday, closing lower as data showed inflation hit a four-decade high https://t.co/MaYTc7cVKp pic.twitter.com/QoXOPsKrvS — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2022

Duidelijk:

Biden to call for end of normal trade ties with Russia, higher tariffs on Russian imports -sources https://t.co/SmxcrcPp8E pic.twitter.com/jmq1Px9Qfj — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2022

Ja en dan?

Foreign companies are exiting Russia en masse. The Kremlin said it could seize their assets and nationalize them. https://t.co/4WEiHZqdoG — Business Insider (@BusinessInsider) March 11, 2022

Volgende week de Fed:

Global central banks stay inflation-focused, see growth continuing despite war https://t.co/H2gfV5IzFG pic.twitter.com/0kQsDedKem — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2022

Oef:

Alibaba's stock is down over 70% from its high and now below its 1st day close from its IPO in September 2014. $BABA



Charting via @ycharts pic.twitter.com/JAk21zIMnc — Charlie Bilello (@charliebilello) March 10, 2022

Want investeren mag niet meer?

Energy stocks are on a roll as soaring oil prices push them to record highs. So what are the companies doing with the windfalls? Buying back their shares https://t.co/AEXOkNwjdk — Bloomberg Markets (@markets) March 11, 2022

Kijk, die laat zich niet door een dipje tegenhouden?

Rihanna’s lingerie company working on possible $3 billion IPO with Goldman Sachs, Morgan Stanley https://t.co/DO3OiMezAl — Bloomberg Markets (@markets) March 11, 2022

Vinden we het wat?

Volkswagen unveiled a production version of its long-awaited ID. Buzz van in Paris, an electric reincarnation of its Microbus or Kombi. More here: https://t.co/fHfO30Nhgh pic.twitter.com/Pw1nT9WuSw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2022

Veel plezier en succes vandaag.