Geen nieuwe richting voor goud, olie, rente en AEX

Vrijwel alle markten waren deze week zeer hectisch, maar technisch zijn geen nieuwe trends ingezet.

Goud verloor stevig, olie daalde ruim 12% op één dag en de AEX boekte woensdag de grootste dagwinst in twee jaar. Markten gingen alle kanten op afgelopen week.

Hoe volatiel wil je het hebben? Is hiermee een einde gekomen aan de bearmarkt in aandelen of de bullrun in olie?

En hoe staat het met de goudprijs, nu het all-time high van augustus 2020 op $2.075,35 is genaderd?

Geen nieuwe trends

Ik denk nog niet dat we uit de zorgen zijn, vanuit technisch perspectief althans. Er zijn in de afgelopen week geen nieuwe trends gezet. Niet in aandelen, noch in olie, goud of de rente

Olie ligt op ramkoers

De olieprijs is teruggeworpen door de horde rond $128,40, Ik wees er eerder op dat dit niveau een zware tussentijdse barrière vormt.

Ruwe olie zou in de huidige markt zelfs een bullish pullback (hogere bodem) kunnen vormen boven de oude toppen rond $87.

Volle bezinetank

Dit betekent dat de huidige dip in de olieprijs mogelijk de springplank zal vormen voor een nieuwe rally. De all-time highs van 12 jaar geleden rond $147 komen dan binnen handbereik. Gooi uw tank maar alvast vol.

Deze keer bekijk ik ruwe olie, de goudprijs en de Nederlandse kapitaalmarktrente. Ik begin met de AEX.

AEX-oplevingen vinden plaats binnen de dalende trend

De AEX herstelde fors, maar nog wel binnen het dalende trendkanaal. Het technische plaatje van de AEX blijft zwak zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact is.

De lagere koerstoppen blijven op aanhoudende verkoopdruk wijzen.

Er bevindt zich steun rond 633,68 punten (de bodem van 28 januari 2021). We adviseren voor de Nederlandse beurs nog steeds behoedzaamheid.

Olie gaat eerst door de knieën

Nu de olieprijs is afgeketst op de top van 2 maart 2012 rond $128,40 is een terugval mogelijk.

Indien deze terugval rond of boven de voormalige barrière van $87 (lijn a-a') wordt opgevangen, kunnen we spreken van een pullback.

Dit mogelijke patroon van een bullish pullback is op de grafiek hieronder afgebakend met de blauwe stippellijn.

De aldus te vormen bodem kan de springplank vormen voor de volgende rally richting het all-time high rond $147.

Belangrijk is dat de steun a-a' rond $87 nagenoeg samenvalt met de voormalige toppenlijn A. Een dubbel en sterk vangnet dus.

Goud stuit op weerstand $2.075,35

Het edelmetaal heeft binnen de horizontale trend het koersdoel rond de weerstand van $2.075,35 (de top van 7 augustus 2020) bereikt.

Na een uitbraak boven die weerstand wordt $2.850,00 het volgende opwaartse koersdoel.

Er ligt voor goud pas steun rond $1.680 (de bodem van 5 juni 2020).



Nederlandse rente vormt potentieel hogere koersbodem

De 10-jaars kapitaalmarktrente heeft in de recente daling, rond 0,17%, op 4 maart een potentieel hogere bodem gevormd. Dat is ruim boven het niveau van voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven, is het technische plaatje opwaarts gericht.

Nu de meest recente top top rond 0,48% (van 16 februari) breekt, wordt de opmars gevalideerd. Er is nu ruimte richting 0,78% (gevormd op 27 april 2018).

Alle signalen van de 10-jaars kapitaalmarktrente wijzen erop dat de periode met negatieve rentes definitief tot het verleden behoort.