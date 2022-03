Slotcall: ECB blijft toekijken hoe de inflatie verder oploopt

Na een historisch mooie beursdag gisteren, sluit de AEX (-2,2%) vandaag weer een stuk lager. Beleggers keken dan ook vooral in de richting van de Europese Centrale Bank.

Bestuursleden van de ECB namen vanmiddag namelijk plaatst aan de vergadertafel. De centrale bank laat zoals verwacht de belangrijkste rentestanden ongewijzigd maar gaat wel verkrappen dit jaar. Daarnaast stelde ECB-voorzitter Christine Lagarde de groeiprognose neerwaarts bij.

En voor alle klagers: wat weten jullie er nou van? Dat is tenminste wat Lagarde lijkt te denken. “ECB watchers do not make ECB-decisions. ECB-decisions are made by sensible people”, zei ze namelijk.

Stijgende inflatie

Uit de ramingen komt naar voren dat de verwachte inflatie voor 2022 met 5,1% fors hoger zal zijn. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 2,1% en in 2024 tot 1,9%. Althans, dat is het idee. Eerst zien, dan geloven. In december rekende Lagarde voor 2022 namelijk nog op een inflatie van 3,2% in 2023 en 1,8% in 2024. Ook waarschuwde de ECB-voorzitter voor verder stijgende inflatie op de korte termijn, met de torenhoge energieprijzen als oorzaak.

Het Pandemic Emergency Purchase Programme, ook wel PEPP genoemd, komt eind deze maand ten einde. De ECB gaat dan over op het Asset Purhase Programma, al meldde de ECB vandaag dat het schema voor dit opkoopprogramma er iets anders uit zal zien. Vanaf april zal de ECB via het APP voor €40 miljard aan obligaties opkopen. In mei wordt dit verlaagd tot 30 miljard en in juni tot 20 miljard euro. Pas dán zal de ECB eventueel renteverhogingen doorvoeren.

Amerikaanse macro's

Ook in de Verenigde Staten stijgt de inflatie vrolijk door. In februari zijn de Amerikaanse consumentenprijzen op maandbasis 0,8% duurder geworden, maar op jaarbasis bedroeg de stijging maar liefst 7,9%. In januari was dit nog 7,5%. De kerninflatie, dus gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, steeg op jaarbasis met 6,4%.

Dat was niet het enige belangrijke macocijfer uit de VS vandaag. Ook de het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam binnen. Dit aantal steeg met 10.000 tot 227.000. Dat aantal ligt dan ook een stuk hoger dan de 216.000 waarop gerekend werd.

Overnamebod

HAL (+2,2%) zit na de verkoop van GrandVision op een grote zak met geld en biedt €32,50 cum dividend op de aandelen van Boskalis (+28,5%) die het nog niet in bezit heeft. Of de markt dat genoeg vindt, valt te bezien. De maritieme dienstverlener leverde vandaag in ieder geval aardige cijfers af en heeft uitstekende vooruitzichten, meent analist Peter Schutte. Zijn analyse vindt u hieronder.

Uiteraard behandelde de IEX Beleggersdesk vandaag niet enkel Boskalis, maar ook eventuele koper HAL. “Meestal staat bij een mogelijke overname de koers van de biedende partij onder druk, maar dat gold vandaag niet voor HAL”, schrijft analist Niels Koerts. “Het bod van de investeringsmaatschappij ligt 28% boven het slot van gisteren, dus de 46,2% van de aandelen die de investeringsmaatschappij al in handen heeft is met de koersstijging van Boskalis flink opgewaardeerd.”

Prompt sluipt ook in Vopak (+3,9%) en Fugro (+2,6%) overnamefantasie, en met name dat laatste bedrijf zou prachtig met Boskalis geïntegreerd kunnen worden. Echter, in een interview met IEX enkele maanden geleden zei Fugro-CEO Mark Heine het volgende over een eventuele overname: "Ik zeg niet dat we per se zelfstandig moeten blijven, maar we willen onafhankelijk kunnen blijven opereren. Dat is een groot verschil. Wij denken dat een overname een grote beperking op zou leggen aan het onafhankelijk inzetten van onze expertise." Koerts zijn volledige analyse vindt u overigens hieronder.

HAL: reele kans dat Fugro de volgende in de rij is https://t.co/VNUnQKQYYo via @IEXnl



Ik snap wel waarom er vandaag wat fantasie in de koers van Fugro zit. — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 10, 2022

Vraag maar raak

Het is weer tijd om uw vragen door te geven voor het vaste vragenrondje van de IEX BeleggersPodcast. Morgen toveren aandelenanalist Niels Koerts en marktcommentator Arend Jan Kamp namelijk weer de microfoons tevoorschijn, om weer drie kwartier te babbelen over de brede markt en aandelen.

Rentes

De rentes lopen weer flink op. Met negen basispunten erbij opgeteld komt de Nederlandse tienjaarsrente nu uit op 0,53%. De markt lijkt dat ook niet mee te gaan met het idee van de ECB om pas na het afronden van het APP de rente eventueel te verhogen. De stijgende inflatie en economische risico's zou de deur voor een renteverhoging eind dit jaar 'wagenwijd open', meent Carsten Brzeski, econoom bij ING.

Brede markt

De AEX (-2,4%) presteerde iets minder slecht dan Frankrijk (-2,7%) en de Duitse Dax (-3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 32,7 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1,5%), Dow 30 (-1,3%) en de Nasdaq (-2,2%).

De euro blijft dalen. Vandaag daalde de euro met 0,6% en noteert nu 1,101 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,1%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-0,8%) dalen weer.

Bitcoin (-6,1%) daalt flink.

Het Damrak:

Berenberg heeft NN Group (-1,9%) op de kooplijst geplaatst en gaf daarbij een koersdoel af van €52,80.

(-1,9%) op de kooplijst geplaatst en gaf daarbij een koersdoel af van €52,80. Just Eat Takeaway (-8,4%) gaat in Spanje boodschappen bezorgen met behulp van flitsbezorger Gorillas. Dat nieuwtje is echter slechts een doekje voor het bloeden gezien de koers vandaag.

(-8,4%) gaat in Spanje boodschappen bezorgen met behulp van flitsbezorger Gorillas. Dat nieuwtje is echter slechts een doekje voor het bloeden gezien de koers vandaag. DSM (-2,9%) is van plan 1,33 miljoen eigen aandelen in te kopen ter compensatie van een beloningspakket voor personeel en de uitkering van dividend in aandelen. Gekeken naar de slotkoers van vandaag vertegenwoordigt dat een waarde van een kleine €200 miljoen.

(-2,9%) is van plan 1,33 miljoen eigen aandelen in te kopen ter compensatie van een beloningspakket voor personeel en de uitkering van dividend in aandelen. Gekeken naar de slotkoers van vandaag vertegenwoordigt dat een waarde van een kleine €200 miljoen. Het koersdoel dat UBS voor ING (-4,8%) heeft staan is verlaagd van €17,30 tot €14,40. Het koopadvies van UBS blijft van kracht.

(-4,8%) heeft staan is verlaagd van €17,30 tot €14,40. Het koopadvies van UBS blijft van kracht. UBS heeft ook zijn koersdoel voor ABN Amro (-3,2%) neerwaarts bijgesteld. Het houdadvies gaat nu niet meer met een koersdoel van €14,60 gepaard, maar met een koersdoel van €11,50.

(-3,2%) neerwaarts bijgesteld. Het houdadvies gaat nu niet meer met een koersdoel van €14,60 gepaard, maar met een koersdoel van €11,50. CM.com (-5,3%) ziet voorzitter van de raad van commissarissen Martin van Pernis opstappen. Hij was sinds eind 2017 aan CM.com verbonden, maar gaat nu met pensioen.

Adviezen

ABN Amro: naar €11,50 van €14,60 en houden - UBS

ING: naar €14,40 van €17,30 en kopen - UBS

NN Group: verhoogd naar kopen met koersdoel van €52,80 - Berenberg

IMCD: naar €166 van €198 en verhoogd naar kopen - ING

Wolters Kluwer: koopadvies met een koersdoel van €105 - ABN Amro Oddo

Agenda vrijdag 11 maart 2022

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

08:00 VK industriële productie jan

08:00 Duitsland inflatie CPI feb

11:00 EU-top

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt

18:00 Stern Q4-cijfers