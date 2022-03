Het is officieel. Big Tech is volwassen. Op naar nieuwe Big Tech

Misschien dat Adyen, misschien ASML en wie weet zelfs ASMI zich nog een keer achter hun oor krabben. Want gratis geld bestaat tóch? Want inderdaad, op papier worden het bedrijf en de cijfers er niet anders van, als het bedrijf de bestaande aandeeltjes door twintig hakt.

Textbook: "Stock splits have zero economic impact"



Market: pic.twitter.com/mnIINHVoM5 — Michael Batnick (@michaelbatnick) March 9, 2022

Al aangekondigd bij de jaarcijfers: Amazon - slotkoers gisteren $2973,10 - voert daadwerkelijk die 1:20 stock split door. Het fonds koopt ook voor $10 miljard eigen aandelen in - 0,7% van de beurswaarde - en dat werd nabeurs New York ruim beloond. Vandaar ook die gratis geld opmerking.

Er is in in ieder geval één reden voor die stock split en misschien wel twee. Voor rond $150 is het aandeel ten eerste een stuk gemakkelijk verhandelbaar dan voor ongeveer $3000, zeker voor particulieren met niet de grootste en dikste portemonnees. Amazon wil ze blijkbaar aan zich blijven binden.

Aan het plaatje ziet u dat Jeff Bezos nooit één dollar aan ons... Zijn opvolger Andrew Jassy dus wel en blijkbaar vindt hij de waardering van nu 52 keer de verwachte winst wel een mooie prijs voor het aandeel, om ze nu zelf te gaan kopen. Dáár kan die koers gisteren ook op zijn opgelopen.

Ten tweede wil Amazon misschien eigenaar Wall Street Journal van de Dow Jones Industrial Average Index verleiden haar op te nemen in deze prestigieuze index, waar echter amper in wordt belegd. De index bestaat uit dertig fondsen met ieder één aandeel en is derhalve niet marktgewogen zoals de S&P 500.

Met $3000 zou Amazon meteen superzwaarstgewicht zijn en dat gaat niet. Tegen $150 wil WSJ het aandeel misschien wel opnemen. De krant bepaalt mutaties wanneer het haar uitkomt. Soms gebeurt er jaren niks en soms gaat het snel. Intel? Cisco? Als Amazon er in komt, gaat er ook een (tech?) aandeel uit.

Enfin, dat zien we vanzelf wel. In ieder geval is het moment van deze buy back (en stock split) opvallend. In navolging van andere Big Tech concerns komt het concern met aandeelhouders-return - dividend en aandeleninkoop - op de proppen, nadat de oprichter, CEO en grootaandeelhouder is vertrokken.

Zie hier Apple. U ziet in één oogopslag wanneer Tim Cook het stokje van de overleden Steve Jobs overnam. Dat was nadat hij een aardige, edoch gepeperde brief kreeg van beleggersfenomeen Carl Icahn: hier met die cash! Sindsdien retourneerde Cook rond $500 miljard (!) aan de aandeelhouders.

In 2000 gaf Bill Gates de voorzittershamer van Microsoft door aan Steve Ballmer. Of sloeg hij hem er mee op z'n kop? Ballmer had namelijk zo zijn fratsen... Het is maar goed dat hij dividend ging betalen en aandelen ging inkopen, want hij zorgde verder amper voor aandeelhouderswaarde.

De samenstelling en keuze is officieus en mag iedereen zelf bepalen. In dit blog is Big Tech VS Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia en Tesla. Nvidia is de kleinste, maar wandelend leren jasje, oprichter, CEO en grootaandeelhouder (3,4%) Jensen Huang is als enige ondernemer wel genereus.

Opvallend is dat hij dividend aantrekkelijker vindt dan aandeleninkoop? Misschien niet onlogisch, met haar torenhoge waardering - die is nu veertig keer verwachte winst - is het niet aantrekkelijk voor Nvidia om haar eigen dure aandelen in te kopen. En het dividendrendement is niet om over naar huis te schrijven.

U weet het, buy backs hebben de eerste voorkeur van bedrijven, want zo lekker vrijblijvend. Dividend is eigenlijk een blijvende verplichting. Dat verlagen of passeren is altijd pijnlijk en duur. Hoeveel nachten zou bijvoorbeeld Ben van Beurden van Shell twee jaar geleden wakker hebben gelegen van...

Huang verschilt met zijn dividend en af en toe aandeleninkoop van collega ondernemer Mark Zuckerberg van Meta, voorheen Facebook. Die koopt alleen aandelen in. Op een dip van intussen een slordige 50%.

Misschien dat The Zuck wel als de eerste de beste bibberparticulier naar z'n eigen koers zit te koekeloeren, maar niemand minder dan Ome Charlie heeft er nog wel eentje voor hem:

"If you can’t stomach 50% declines in your investment, you will get the mediocre returns you deserve"



Charlie Munger pic.twitter.com/i22spHUNCr — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) March 9, 2022

Intussen is onder manager Sundar Pichai - Google oprichters Larry Page en Sergey Brin zijn vertrokken uit de board - Alphabet ook al aan de aandeleninkoop gegaan:

Blijft alleen dit aandeel over en wat denkt u? Even zijn naam kwijt, maar gaat de plaatselijke CEO hier ooit één dollar aan zijn aandeelhouders terug geven...?

Het is de natuurlijke bedrijfscyclus: start-up, groeiaandeel, volwassen worden, aandeleninkoop en dividend. Zo bezien is Big Tech al een bezadigd gezelschap aan het worden. De nieuwe namen zijn ongetwijfeld in de maak of al onderweg, maar probeer die maar eens te raden. Of durf ze maar eens.

Want groeiaandelen liggen onder vuur en de meeste zijn zeker 50% gedaald. Dat wil nog niet zeggen dat ze kansloos zijn. Amazon deed in 2003 ook -95% en heel Big Tech heeft misschien op Alphabet na al een of meerdere crises doorstaan. De echte ondernemers aan het roer sleepten ze er doorheen.

En zo komen we bij een vuistregel uit? Goede ondernemers zorgen voor fantasie en koerswinst en goede managers voor aandeelhouders-return.