De oorlog en het IPCC-klimaatrapport voor beleggers

Het IPCC is niet betrouwbaar !ConclusieDe conclusie is gerechtvaardigd, dat de terugtrekking van de gletsjers al meer dan 250 jaar geleden begon, ruim voor de industrialisatie, en dat de veranderingen in de gletsjers los staan van de groei van de CO2-concentratie van 280 ppm naar ca 400 ppm in de laatste 50 jaar.Juist in deze periode was er sprake van afvlakking van de smelt.Het is niet gezegd dat alle gletsjers aangroeien en dat die aangroei door zal gaan. We kunnen niet in de toekomst kijken, ook het IPCC niet. Maar het is goed om het voorgaande in gedachten te houden in de stroom horrorberichten over smeltend ijs en verdwijnende gletsjers.