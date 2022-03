De oorlog en het IPCC-klimaatrapport voor beleggers

De afgelopen dagen staat het nieuws in het teken van de Russische inval in de Oekraïne. Hoewel het al een tijd in de lucht hing, hoopte vrijwel iedereen dat het zo ver niet zou komen. Maar het gebeurde toch. En in vergelijking met het leed van de oorlog is al het andere bijzaak.

IPCC-rapport luidt de noodklok over klimaatverandering

Een belangrijke bijzaak is het IPCC-klimaatrapport dat vorige week werd gepubliceerd. De IPPC luidde in het rapport de noodklok voor de klimaatverandering. De gevolgen van de klimaatverandering zijn ernstiger en meer verspreid dan verwacht. Daarnaast blijkt het lastiger om de impact van bestaande broeikassen terug te draaien en bemoeilijken verschillen tussen arm en rijk de aanpak van klimaatproblematiek. IPCC geeft aan dat we snel in actie moeten komen om nog op tijd te zijn.

Korte termijn vs lange termijn

Op het eerste oog is er geen verband tussen de oorlog en de klimaatverandering. Als je leven in gevaar is, bekommert niemand zich om het klimaat. De impact van de oorlog is direct op korte termijn zichtbaar, terwijl het veel langer duurt voordat de impact van de klimaatverandering zichtbaar wordt.

Oorlog en IPCC-rapport leiden beide tot versnelling duurzame energietransitie

Toch leiden beide tot dezelfde uitkomst. Het Russische leger wordt betaald door de opbrengsten uit de gasverkoop. Om de macht van Poetin (en andere totalitaire regimes) in te dammen, zullen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten beperken. Naast de alarmering uit het klimaatrapport is dat een extra argument om de duurzame energietransitie te versnellen.

Meer duurzame energie kan niet zonder opslagcapaciteit

Om van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen te gaan, zullen we meer duurzame energie moeten opwekken. Een nadeel van duurzame energie zoals zon en wind is dat het aanbod volatiel is en nog niet zo gemakkelijk kan worden afgestemd op de vraag.

Rond het middaguur is er veel zon en dus zonne-energie, terwijl aan het begin van de avond de zon ondergaat en de energie juist nodig is. Bij harde wind wordt veel windenergie opgewekt waar op dat moment wellicht geen behoefte aan is.

In deze situaties ontstaat overbelasting op het elektriciteitsnet. Door onder andere te investeren in opslagcapaciteit kan de druk op het net worden verlicht en kunnen we de duurzame energie-overschotten bewaren voor periodes waar een energietekort ontstaat.

Later waterstof maar nu batterijen

In de toekomst lijkt het produceren van waterstof als energiedrager de ideale oplossing om de energieoverschotten op te slaan. Die techniek is op dit moment nog niet efficiënt genoeg, waardoor de kosten te hoog uitvallen.

Op dit moment worden diverse grote batterijen neergezet. In Nederland wordt gewerkt aan een grote batterij in de buurt van Lelystad. In februari haalde de investering van Bill Gates in een batterijproducent ook het nieuws.

Wat kun je doen als belegger?

Als belegger kun je inspelen op de duurzame-energietransitie door te beleggen in bedrijven die inzetten op duurzame energie. Daarbij kun je kiezen voor wind- en zonne-energie, wat al min of meer gevestigde technologieën zijn. Waterstof zit nog meer in de ontwikkeling en daarom loop je bij die aandelen meer risico, met een kans op een hoger rendement.

Een tussenvorm is om in de keten van batterijen te beleggen: mijnbouwbedrijven, batterijproducenten en de bedrijven die batterijen toepassen. De WisdomTree Battery Solutions ETF bestaat uit een portefeuille van bedrijven die profiteren van de groeiende vraag naar batterijen en energie-opslag.