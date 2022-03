Overtuigende herstelrally

De aandelenbeurzen hadden gisteren de wind in de rug nadat de Oekraïense president Zelensky leek aan te geven bereid te zijn om grote concessies te doen. In een interview met ABC News zei hij niet langer aan te dringen op een spoedig lidmaatschap van de NAVO voor zijn land.

Bovendien geeft hij aan open te staan voor een compromis over het lot van de Oost-Oekraïense republieken Loehansk en Donetsk, die Rusland erkent als onafhankelijk.

Gehoopt wordt dat, met deze handreiking naar de Russische president Poetin, de oorlog speodig tot een einde kan worden gebracht. Koopjesjagers grepen dit lichtpuntje aan om in te spelen op een herstel na de forse daling van de afgelopen weken.

Ook de Nederlandse beurs wist gisteren sterk op te veren. Na een daling van ruim 10% sinds het uitbreken van de oorlog lukte het de index om flink wat terrein terug te winnen. De dalende fase is echter nog intact. Vanaf het hoogtepunt van november vorig jaar is de index inmiddels ruim 20% gedaald. De AEX is hiermee in een bearmarkt terechtgekomen.

AEX-index komt op adem

De Nederlandse hoofdindex, de AEX-index, is de afgelopen weken flink verzwakt. Nadat eerst de stijgende trend werd afgebroken, is de index ook onder de steun van de bodems van eind 2021 en de 200-dagenlijn gezakt.

Hiermee is een topformatie afgerond en is er ruimte vrijgekomen voor een grotere daling. De oude top uit 2000 rond 703 punten heeft de index niet weten op te vangen. De volgende steun ligt op de oude top van begin 2020 rond 632 punten.

De AEX-index lijkt boven dit niveau even op adem te komen. Ondanks de sterke opleving is er nog geen sprake van serieuze bodemvorming. De vorming van een lagere koerstop onder de 200-dagenlijn zal de dalende trend bevestigen. De ruimte richting het 200-daags gemiddelde is echter groot genoeg voor een flinke opluchtingsrally.

AMX-index heeft koersdoel behaald

De Nederlandse Midkap-index heeft de afgelopen weken flink wat terrein moeten prijsgeven. De AMX-index is hard teruggevallen onder de bodems van het afgelopen jaar en onder de 200-dagenlijn.

Het eerste koersdoel, ter grootte van het toppatroon van het afgelopen jaar, is inmiddels behaald. De huidige opleving kan de index terugbrengen naar de oude steun rond 1.000 punten. Een nieuwe lagere top onder dit niveau zal een dalende trend inzetten richting fors lagere koersen.

ASCX-index heeft de steun bereikt

De Smallcaps-index in Amsterdam heeft de schade vooralsnog redelijk beperkt weten te houden. De index van de kleinere aandelen heeft de opwaartse uitbraak van begin dit jaar ongedaan gemaakt en is daarna snel teruggevallen tot aan de steun rond 1.257,95 punten.

Dit vangnet lijkt de index op te vangen waarmee grotere schade lijkt voorkomen. Voorlopig mag dan ook een meer neutraal koersverloop worden verwacht. Een duidelijk weekslot onder de steun zal het luik naar beneden echter alsnog open zetten. De volgende steun wacht dan pas in de zone rond 1.100 punten.