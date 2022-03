Slotcall: Euforisch Damrak tekent voor beste beursdag in twee jaar

Het is echt de eerste lentedag van het jaar. Sterker, dit is de beste beursdag in twee jaar.

Toen begon de particulierenwonderrally die voor ware euforie ging zorgen. Die eindigde vorig jaar februari toen termen als inflatie en rente hun intrede deden op de beurs. De brede markt topte vervolgens in november en nu is het spannend of we door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in een bear market komen.

Hebben we de bodem gezien? Kan, maar u ziet de AEX nog veel moet goedmaken voor weer een opgaande trend. Ja dat wel, iedere draai begint ergens... en daar zit altijd de meeste koerswinst of - verlies. Faites vos jeux als u van risico houdt, of juist niet

#AEX +4,6% en dit is de beste beursdag sinds bijna twee jaar, 24 maart 2020. Toen veerde index met +9,0% op van coronakrach. Paar scores sindsdien:



7-12-21 +3,5%

16-7-2020 +3,3%

18-5-2020 +3,9%

6-6-2020 +3,9%

24-2-2020 +9,0 pic.twitter.com/Ex3eGnnIvH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2022

Meteen door, want er is brekend nieuws. De VS reguleert crypto. De koers van bitcoin is echter niet zo onder de indruk? Die stond al +10% ofzo. Het was al duidelijk dat cryptohouders niet bang hoefden te zijn, zeg maar.

Nu nog de hamvraag waarom de markt zo hard gaat vandaag, ofwel ineens enorme risicobereidheid toont. Ik weet het niet, ga ook niet speculeren en misschien is die er gewoon niet. De triggers voor de krachs van 1929 en 1987 zijn ook nooit boven water gekomen, net als een reeks Panics een eeuw eerder.

Als u dan toch...

#Germany's Dax jumps almost 7% amid hope that a resolution of the bloody conflict between Russia and Ukraine could soon be achieved, even as fighting continued apace. Rally comes ahead of a Thursday meeting between Russia's and Ukraine's foreign ministers in Turkey. pic.twitter.com/Ht0jcNGoaU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 9, 2022

Om dan toch een poging te wagen: dit is de Nederlandse gas future TTF, de benchmark voor de Europese gasprijzen. Zie hoe die vandaag en gisteren vanaf de top is afgekomen. Dit kan dus blijkbaar en de boodschap is dat de markt even wat meer ontspannen is over... alles waar me ons zorgen over maken?

Beter is te kijken wat er precies gebeurt en wat u aan de hand daarvan eventueel wel of niet moet doen, of laten.

De Europese beurzen juichen allemaal procenten omhoog

Idem dito voor de Big Board in New York, hoewel het daar minder uitbundig is

De volatiliteit (CBOE VIX Index) zakt maar 7,4% op een nog altijd hoge 32,5. Dit hadden echt double digits moeten zijn bij zulke koersen. Ofwel, houd er rekening mee dat er nog een trein kan komen?

De euro stijgt 1,7% ten opzichte van de euro en zo'n stijging is van lang geleden zijn

Goud, olie, gas en andere commodities krijgen procenten klappen

Bij crypto is het dus feest

Mist u de rentes nog en het staatspapier wappert de ramen uit, waardoor de basispunten bijtellen. Het waren er eerder vandaag wel twee meer.

Beursplein 5

Basic-Fit heeft vandaag misschien geen goede, maar zeker hoopgevende en fantasievolle jaarcijfers. Zie de koers, u hebt een sportschoolarm gekregen van orders in het boek zetten.

Verder heeft onze desk nog een analyse van beursfenomeen IMCD:

Voor onze Vlaamse klanten is er deze nog:

Dan nog nog de adviezen. ForFarmers heeft alle mogelijk momentum tegen, de koers zit al twee jaar ik een down trend en vandaag serveert Kepler Cheuvreux het aandeel af met een downgrade en koersdoelverlaging. Die zijn er ook voor ING. Klik op het plaatje voor details.

Verder? Goed nieuws, vrijwel al (toch?) uw aandelen gaan hard. Grote gemene deler vandaag is dat technologie, groeiaandelen, financials en cyclicals goed liggen. Defensief blijft achter.