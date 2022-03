Mobiel beleggen: overzicht van apps

Met beleggen kun je financieel voordeel behalen. Met de huidige rente op spaarrekeningen stappen steeds meer particulieren in de beleggingswereld. Beleggen wordt dan ook steeds makkelijker.

Het kan zelfs met je smartphone, want de keuze aan mobiele beleggingsapps is rijk. Hieronder volgt een overzicht van het aanbod.

DEGIRO

DEGIRO startte in 2013 en heeft ruim 80 internationale broker-awards gewonnen. Door de jarenlange ervaring en het grote aantal gebruikers is dit een betrouwbare beleggingsapp. De app is overzichtelijk en biedt lage tarieven om te starten met beleggen. Dat maakt de app aantrekkelijk voor mensen die willen beginnen met beleggen.



In de DEGIRO aandelen-app heb je de keuze uit beleggingsproducten afkomstig van meer dan 50 beurzen wereldwijd. Ook houdt de app je op de hoogte van het laatste beursnieuws. Het is mogelijk een favorietenlijstje te maken met de koersen die je graag volgt. Uitgebreide rapportages of analyses biedt de app niet.



Lees op deze pagina meer over onze nieuwe IEX-app

Bux Zero

De Bux Zero beleggingsapp is een van de grootste broker-apps van Europa. Het biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te handelen in aandelen. Fijn voor iedereen die nooit eerder heeft belegd.

Bux Zero bestaat alleen als mobiele dienst; je kunt het niet op een desktop gebruiken. Met de app kun je commissievrij beleggen en het eerste aandeel ontvang je gratis. Het aanbod beleggingsproducten is ten opzichte van andere brokers wat beperkter.

eToro

Met de mobiele app eToro heb je toegang tot een ruim aanbod aan aandelen, valuta’s, grondstoffen, crypto’s en obligaties. Je kunt aandelen kopen zonder commissie.



eToro onderscheidt zich met sociaal handelen. Je kunt via de app in contact komen met andere beleggers en strategieën bespreken. Met de functie Copy Trading kun je zelfs de activiteiten kopiëren van beleggers die je interessant vindt.



De eToro-app heeft ook een demoversie. Hierin kun je met oefengeld tot €100.000 leren hoe je moet beleggen.

SaxoInvestor

De mobiele beleggingsapp SaxoInvestor is, met een minimum inleg van €10.000 en het ontbreken van een demo omgeving, met name geschikt voor de meer ervaren belegger. Met de app heb je toegang tot 37 beurzen wereldwijd en kun je handelen in aandelen, obligaties en opties.



De SaxoInvestor beleggingsapp biedt een grote hoeveelheid analysemogelijkheden, waarmee je beter zicht krijgt op het handelen.



Je kunt ermee handelen op verschillende beurzen in Nederland en andere Europese landen. De app geeft de mogelijkheid je geld door een vermogensbeheerder te laten beleggen. Dit kost uiteraard geld en zijn vanzelfsprekend kosten aan verbonden.

Plus 500

De Plus 500 mobiele beleggingsapp is overzichtelijk. Wel is de app bedoeld voor handel in gecompliceerdere beleggingsproducten, zoals CFD’s. Dat zijn aandelen die je niet echt bezit, maar dat je inspeelt op de verandering in waarde. Door die grote onzekerheid en schommelingen is het risico op verlies groter. Deze app is daarom bedoeld voor beleggers met meer ervaring.



Ook in de Plus 500 app kun je in één oogopslag zien welke aandelen goed gaan en krijg je inzicht in de koersen. Daarnaast biedt deze app een demo aan met oefengeld tot €40.000.

IEX-app

Onze eigen IEX-beleggingsapp beschikt over mogelijkheden om het startscherm te personaliseren met informatie die jij het eerste wilt zien. Zo kun je een lijst met favoriete aandelen en koersen maken. Ook kun je je beleggingen voorzien van alerts, zodat je nooit belangrijke acties mist.



De app voorziet je daarnaast bij ieder aandeel van het laatste beursnieuws en gerelateerde columns, geschreven door de redactie van IEX.

Je kunt ook Premium-lid worden. Dan ontvang je de laatste analyses en advies bij ieder aandeel dat je volgt.

Dataverbruik via een beleggingsapp

Enthousiast geworden over mobiel beleggen, maar wil je geen hoge kosten door het dataverbruik van een beleggingsapp? Dan kan het slim zijn om een sim only abonnement af te sluiten. Je stelt zelf je bundel samen, zodat je altijd en overal kunt beleggen.