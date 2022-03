AEX vliegt zowaar en waarom markten nog weken volatiel blijven

Energie en dan vooral gas is een van onze eerste levensbehoeftes. En dan dit.

Dit zijn de allermaximaalste scores, maar toch. Natural gas is een volatiel goedje. Kachel kan weer graadje hoger? Hier de Nederlandse gas future #TTF - de EU benchmark #AEX pic.twitter.com/ZoP638Sn1H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2022

Aandelen kunnen er ook wat van. Voor daghandelaren is dit een droommarkt. Zoveel beweging, volumes en heel veel draaien en keren. En juist bij toppen en bodems valt de meeste koerswinst te behalen - of het nou omhoog of omlaag is. Hier bijvoorbeeld AEX-zwaargewicht ING, maar ze zijn er nog veel extremer.



Vandaag is het zowel buiten als binnen op het Damrak de eerste echte lentedag van het jaar? De AEX breidt de openingswinst zelfs uit en hoe. Omdat de Oekraïne haar ambitie opgeeft om Navo-lid te worden, melden de networks, omdat ze menen áltijd een reden voor beweging te moeten geven.

Zegt u het zelf maar: wie van u is bijvoorbeeld nu als een dolle het AMG-boek aan het afgrazen, omdat de Oekraïne geen... Enfin, het ziet er bijna allemaal mooi uit, de procenten vliegen weer in het rond en over vijf minuten kan alles weer anders zijn.



Dit zijn wel cruciale weken voor bedrijven. Nu de eerste schok voorbij is en het duidelijk wordt waar vooral de supply chain nu weer wordt geraakt en waar de kosten de pan uitvliegen, is het wachten op (al dan niet bij de Q1's) updates, misschien omzet- en winstwaarschuwingen en het bijstellen van outlooks.

Dat kan ook nog positief uitvallen, hé? Onderschat nooit de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen van bedrijven. Voor hogere energie-, grondstoffen- en inkoopprijzen is echter geen remedie. Logisch is daarom dat de omzetverhogingen omhoog gaan, maar die van winst en marges omlaag.

Klopt dat? Daar is nog niks van te zien. Mijn AEX-grafiek is stuk door een datafout, maar ik heb de huidige getalletjes wel. De index doet exact vijftien keer de verwachte winst en 2,5% verwacht dividendrendement. En de analisten zijn nog niet ingefluisterd? Ze verhogen namelijk nog steeds hun verwachtingen.

Hier heb ik wel de - wellicht een idee als u de beer vreest - nog goedkopere en nog hoger yieldende Euro Stoxx 50. Beetje mikado dit, maar kijk goed. Zie vooral dat dividendrendement exploderen door de dalende koers én de enorme dividendverhogingen. Zat waarde in deze defensieve index.



Hetzelfde verhaal geldt voor de MSCI World Index, die voor 60% uit Amerikaanse aandelen bestaat. De witte vlek is echter die waardering van aandelen. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van inflatie en rentes. Hoe hoog en hoe lang gaan die nog stijgen, want dat is weer van groot belang voor die waarderingen.

Niettemin zijn AEX, Euro Stoxx 50 en wereldindex zeker niet gevaarlijk duur? De S&P 500 doet negentien keer de winst en de in een bear market zittende Nasdaq 100 nog altijd 27 keer.



Resumerend: reken op volatiele markten zolang er geen wapenstilstand in de Oekraïne is, Rusland en vooral het westen elkaar bestoken met sancties en bedrijven nog geen uitsluitsel hebben gegeven hoe groot de schade van dit alles is. Kan nog weken duren dus en in de tussentijd praten Fed en ECB ons bij.

De Fed verhoogt volgende week de rente met een kwartje en de voorzitter gaat vertellen hoe de centrale bank zich uit de spagaat oplopende inflatie, dure commodities, krappe arbeidsmarkt en haperende economie gaat redden. De ECB verkrapt niet, maar zit verder met dezelfde handen in het haar.

Als we dat allemaal weten zijn alle opties weer open en zijn er ongetwijfeld weer heel veel andere dingen waar we ons druk over gaan maken. Of is dat ook al ingeprijsd? :-)