De Nederlandse beurs wacht af

De markt blijft behoedzaam. De neerwaartse AEX-trend verloopt iets steiler. Ook het omzetprofiel verzwakt.

De AEX blijft technisch onder druk staan. Opmerkelijk is dat het omzetprofiel nu pas neerwaarts draait.

Uitstroom kapitaal komt alsnog op gang

Dit signaleert enerzijds dat de uitstroom van kapitaal alsnog op gang komt. Anderzijds blijkt er dus nog aanbod boven de markt te hangen.

Dit geeft aan dat we nog even de hand op de knip moeten houden.

Vandaag bespreek ik de AEX en de geldstroom van de Nederlandse beurs. Verder een uitgebreide uitleg en interpretatie van de moneyflow.

Nederlandse beurs

De AEX blijft neerwaarts gericht. Op korte termijn heeft de neerwaartse trend zich zelfs iets versneld.







Geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX draait nu pas neerwaarts. De verkoopdruk boven de Nederlandse aandelenmarkt lijkt dus alsnog toe te nemen.

De uitstroom van kapitaal begint nu pas op gang te komen.

Geldstroom

Hoed je voor een daling met hoge omzetten. Hetzelfde geldt voor oplevingen met een zwak volume.

Het is ingewikkeld om de dagelijkse omzetten en volumes van een index (of aandeel) af te zetten tegen de trend. Daarom volgen wij de moneyflow, ook wel geldstroom genoemd.

Het is de laatste dagen opgevallen dat de geldstroom van de Nederlandse beurs achter bleef ten opzichte van het koersverloop van de AEX. Hoewel de AEX duidelijk onderuit is gegaan, was de moneyflow aanvankelijk amper gedaald.

Dat duidde erop dat er op dat moment weinig geld aan de beurs werd onttrokken.

Op zich is dat een reden om voorzichtig te zijn, want het geeft aan dat er nog aanbod boven de markt hangt.

Nu de moneyflow alsnog wegzakt, bewijst dit achteraf de daling van de AEX.

Het is dus oppassen geblazen.

Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Onder de grafiek (hieronder) vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van die waarde afgehaald.