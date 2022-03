Olieprijs stuit op barrière van $128,40

En we gebruikten toch geen olie meer? Western Debt & Drugs World Sprookje. Ze gebruiken liever een andere produkt en dienst. Pfoe. Olie is er door heen geschoten. Mega. Dat wordt dus ook een mega top.



De olie prijs schiet er mega door heen aan de andere kant schieten Europese fondsen door naar beneden. Parameters staan voor sommige fondsen ouderwets mega crash laag. Maar deze fondsen oppakken gebeurt (nog) niet. Markten zijn dus zwaar illiquide. Geen centrale banken die nu de liquiditeiten juist wat moet vergroten terwijl ze dat deden met trillions of dollars waar het niet nodig was. Centrale Bankiers zijn dus de weg en de controle kwijt.

Maar balansen die geheel uit evenwicht zijn, zullen vanzelf het evenwicht weer opzoeken. Daarvoor zijn centrale banken niet eens nodig.



Wat mooie koop fondsen: ING, KBC, Inditex, Santander, Deutsche Bank, Societe Generale, BNP Paribas, Adidas, Allianz en BASF. En dat is hetzelfde als een paar dagen geleden.



Stieren zijn weer aan het rennen. Hun grootste kracht. Ik ga snel verder op mijn sociaal media met updaten.



Tijd voor de bodem!