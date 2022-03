Er ontvouwt zich nu een heel slecht scenario voor aandelen

Tjeemig zeg. Jullie vliegen wel als blaadjes met alles mee zeg.... Eerst gaan we naar de 900, nu is er 10 dagen crisis in Oekraine en is het eind van de wereld in zicht en komen de dramascenarios naar voren. Het lijkt wel de Telegraaf voor de beurs... Lange termijn beleggen blijft nog steeds: fundamentals en een beperkte spreiding. Over een jaar ziet de wereld er weer heel anders uit.