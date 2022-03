Er ontvouwt zich nu een heel slecht scenario voor aandelen

De gelijkenissen zijn tot dusverre verbluffend? Kijk mee en oordeel zelf. Koop aandelen als de kanonnen bulderen is een oude beurswijsheid, die bijna altijd opgaat. Bijna. Nu dus niet. En daarvoor komen we bij het roodste gedeelte uit van dit sublieme stukje beursstatistiek. Echt een om te bewaren.

Kijk mee vanaf de Yom Kippoer Oorlog in 1973. Formeel was dat alleen een oorlog tussen enerzijds Israël en anderzijds Egypte en Syrië, maar nadrukkelijk op de achtergrond waren daar supermachten VS en Sovjet Unie, het hele westen en de Arabische en olieproducerende landen. Iedereen bemoeide zich er mee.

Ook nu is dat zo. De oorlog tussen formeel alleen Rusland en Oekraïne raakt bijna iedereen en dwingt bijna de hele wereld een standpunt in te nemen, partij te kiezen, of er minimaal iets over te zeggen.

Here is how stocks have done after 37 major historical and geopolitical events. pic.twitter.com/OvRXhoiPXq — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) February 22, 2022

OK, daar gaat ie. De overeenkomsten tussen toen en nu en misschien ontvouwt zich nu een vergelijkbaar scenario. U weet dan in ieder geval waar u op moet letten en rekening mee moet houden, ofwel u hebt een wordt case scenario.

U wilt beursscenario? Mss is dit er een

Geschiedenis herhaalt zich nooit 1:1, maar er zijn grote gelijkenissen tussen oorlog en voorlopige gevolgen nu en Yom Kippoer Oorlog v oktober 1973. Dit is S&P 500 in jaren 70. Net als #AEX implodeerde die op oorlog (1) pic.twitter.com/cyb4FIzMYe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 7, 2022

Belangrijkste gevolg van die oorlog was dat de olieproducerende landen het westen - dat overwegend Israël steunde, zowel verbaal als met hulp en materieel - gingen boycotten. Onbeperkt spotgoedkope energie was voorgoed voorbij, De inflatie ontplofte, de lonen ook en de economie stagneerde: stagflatie.

En ja, de rentes gingen ook omhoog, zij het dat ook toen niets in een rechte lijn bewoog.

Net als nu begrepen centrale banken er ook toen helemaal niks van ?? Er was Paul Volcker voor nodig om begin jaren 80 met woekerrentes de inflatie terug in hok te krijgen (5) https://t.co/qS6OB1jcYG pic.twitter.com/PVdLxppwyU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 7, 2022

Resteren de aandelen nog en... ga er even goed voor zitten. Want de nasleep van die oorlog en de economische consequenties waren rampzalig voor aandelen. Koersen en waardering gingen én door haperende economie (en winsten) én door die rentes compleet aan diggelen. Zeg het maar, dit kán ook het scenario nu zijn?

Kijk goed, in een jaar tijd ging de S&P 500 van 25 keer de winst naar nog geen 10. Vertaald naar nu: halveren vanaf top = AEX 415. Ho, dit is geen voorspelling. Het geeft wel aan wat kán en tot waar Mr. Market eventueel allemaal in staat is, als de bedrijfs- en macro-economische bordjes worden verhangen.

Houd dit misschien als worst case scenario's in uw achterhoofd. Want het belangrijkste is dat u weet wat u moet doen, als dit scenario - of nog erger - zich ontvouwt. Voor mij is dat dom, braaf, saai en simpel door kopen, zoals ik dat al iedere maand doe. En ik koop nog wel wat extra bij op de daling.

Weet u het ook? Om wat te roepen: wat doet u als we -50% gaan en de beurs drie jaar niks doet? Als u dat (nu nog!) niet weet, klapt u nu uw koersscherm dicht en gaat u daar eerst snel over nadenken en een besluit nemen. Eentje ook waar u zich aan houdt. Want dat kan op lange termijn uw vermogen maken of breken.