Bloedrode futures en olieprijs naar nieuw record

Het belooft weer een ronduit beroerde beursdag te worden zo staan de futures ruim 2% in het rood. De DAX opent naar alle waarschijnlijkheid zelf 3% lager. Dat terwijl de beurzen de afgelopen twee handelsdagen al ruim 6% aan waarde moesten inleveren. Het sentiment wordt dus met de dag slechter.

Een van de redenen is de hoge olieprijs. De prijs voor een vat brentolie spuit vandaag zo'n 9% omhoog naar $130 en komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds 2008. Dan hebben we het over de olieprijs in dollar, want door de zwakke euro staat er in onze valuta een nieuwe all time high op het bord.

De Verenigde Staten en Europa willen een importban op Russische olie. Daarnaast wordt de beslissing uitgesteld om weer Iraanse olie toe te staan op de internationale markt. Dit alles leidt tot een aanbodtekort en dat jaagt de olieprijs omhoog.

Er zijn zelfs analisten die op korte termijn rekenen op een prijs van meer dan $150 per vat. Het verleden heeft bewezen dat een hoge olieprijs een forse rem zet op de economisch groei. In 2008 was de hoge olieprijs ook een van de redenen waarom we in een financiële crisis terecht kwamen. In de vooruitblik voor deze week gaan we in op het risico van stagflatie.

Singapore's trade minster says that the impact of the war in Ukraine will be “significant” over time as it disrupts global supply chains and energy costs https://t.co/12hLryVH7S — Bloomberg (@business) March 7, 2022

Chinese groei vertraagt

Vroeger kon u er steevast vanuit gaan dat de Chinese economie jaarlijks met zo'n 7% groeit. Daar zorgden de Chinese autoriteiten immers wel voor. Voor dit jaar maakte premier Li Keqiang echter een groeidoelstelling van 5,5% bekend.

De afgelopen dertig jaar zetten hebben de Chinezen nog niet zo laag ingezet. De coronacrisis zal meespelen en daarnaast doen de fors gestegen grondstofprijzen de Chinese economie ook geen goed. Het is algemeen bekend dat China over weinig natuurlijke hulpbronnen beschikt en grondstoffen daardoor moet inkopen.

Een lichtpuntje is dat deze groeidoelstelling wel hoger is dan waar de markt op rekende. Zoals gezegd kan het cijfer het sentiment niet positief beïnvloeden. De Hang Seng Index koerst ruim 3,5% in het rood en ook de Japanse beurs (-3,2%) kan vandaag weinig goed doen.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Air France-KLM en Wereldhave zijn de koplopers in het lijstje waarin je als bedrijf niet bovenaan wil staan.

Air France-KLM: 8,26%

Wereldhave: 8,08%

Alfen: 5,68%

Just Eat Takeaway 5,37%

Besi: 3,24%

PostNL: 2,63%

TomTom: 2,59%

Basic-Fit: 2,55%

AMG 2,36%

SBM Offshore 2,29%

Aperam: 2,22%

Fugro: 1,61%

CM.com: 1,51%

Galapagos: 1,49%

Agenda

De agenda is praktisch leeg, maar toch mag u rekenen op veel volatiliteit vandaag.

Maandag 7 maart Consensus

China export feb +15,0% YoY China import feb +16,5% YoY D'Ieteren Q4-cijfers Duitsland fabrieksorders jan +1,0% MoM Duitsland detailhandelsverkopen jan +1,8% MoM

Nu nog even dit

Respect voor deze man.

This, out of #Ukraine, is 100% one of the most incredible videos I have ever seen.



This Russian POW has the heart of a lion ?? pic.twitter.com/KIx1rsN0CZ — Jackie Singh ???? ???? (@hackingbutlegal) March 6, 2022

We hadden de bodem dus blijkbaar toch niet gezien. Vorige week luidde Cathie Wood live op televisie nog de bodembel. Het kan verkeren.

“The risk of recession has gone up dramatically,” ARK Invest CEO @CathieDWood tells CNBC’s @dan_murphy pic.twitter.com/GXdW5sIpkk — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) March 7, 2022

Dit is dan weer een meevaller.

Cathie Wood says she still expects to see 'spectacular returns' over the next 5 yearshttps://t.co/P2NVX94PLr — Cees Smit (@ceessmit) March 7, 2022

Dit zijn onze zorgen

'Brood wordt twee keer zo duur door de oorlog' | liveblog https://t.co/JoYl18A5r0 pic.twitter.com/vfb2eUOzkv — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 6, 2022

Pittig

Commodities have never risen so sharply over a 12-month period. (This is the CRB index with more energy than in the Bloomberg Index) pic.twitter.com/hCXTbfxAYH — Karel Mercx (@KarelMercx) March 3, 2022

Ik zou nu geen lid van de ECB willen zijn

European Central Bank officials on alert for any sign record inflation might ignite wage pressures are now wondering if they may need to keep waiting. https://t.co/CFJIdZ98J8 — Bloomberg (@business) March 7, 2022

Goed nieuws, maar houd er rekening mee dat wij analisten nog onze ramingen moeten verlagen.

The trailing 12-month P/E ratio for $SPX of 21.4 is below the 5-year average (23.1) but above the 10-year average (20.1). https://t.co/4ZbHEI1fAt pic.twitter.com/udSvrnoUPQ — FactSet (@FactSet) March 6, 2022

Het houdt maar niet op.

Copper prices ended last week at their highest level in history. pic.twitter.com/Uq25JRxo4i — Charlie Bilello (@charliebilello) March 7, 2022

Veel plezier en succes toegewenst!