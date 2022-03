Op zoek naar de volgende bodem

al doe je nog zo je best

je kunt niet op tegen de rest

zij die het beter weten

je kunt het wel vergeten

je verliest het toch



al ben je vol goeie moed

denkt dat je weet hoe het moet

je knippert met je ogen

en alles is vervlogen

dromen zijn bedrog



het is niet zoals je denkt

maar wat de toekomst jou ook brengt

al is het storm of regen

mijn AEX je kunt er tegen