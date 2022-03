Op zoek naar de volgende bodem

Bericht delen via:

De AEX is technisch verzwakt nu het vangnet van 703 punten is gebroken. We moeten op zoek naar volgende steunpunten.

De gruwelijke oorlog in Oekraïne blijft uiteraard het belangrijkste evenement dat onze gedachten beheerst. En als we vandaag toch aan geld denken, dan hoop ik vooral dat we de landelijke actie Giro555 niet vergeten.

Steun weg

Ondertussen gebeurt op de beurs van alles. Nu de steun van 703 punten onder de Nederlandse markt is weggevallen, gaapt er technisch ruimte naar onderen. Ook het pullback-scenario, waar ik vorige week over repte, is hiermee geneutraliseerd.

Mijn voorspellingen van de afgelopen maanden waren bagger. Eind vorig jaar dacht ik nog dat 2022 een volatiel maar positief beursjaar zou worden. Nou, volatiel is het zeker. En pas een paar weken geleden dacht ik dat nog de AEX de grond aan het aanstampen was.

Pijlers vallen weg

Technisch staat nu ook de tweede steun van 677,88 punten (de bodem van 14 mei 2021) onder druk. Een overtuigende doorbraak hieronder zou bevestigen dat steeds meer pijlers onder de markt wegvallen.



In mijn extra update van afgelopen zaterdag gaf ik al aan dat Nederlandse beurs nu naar eerste steun rond de top van februari 2020 zou kunnen zakken, die rond 633 punten ligt. Een volgende steun ligt rond 564 punten, waar de top van 2007 ligt.

Post-corona low

In het allerslechtste geval kan het post-corona low rond 389 punten opgezocht worden. Het ultieme koersdoel 'AEX naar 1000 punten' is hiermee niet meteen verdwenen, maar eerst moet de AEX op zoek naar de volgende steunpunten.

De voorspelling '1000 punten' hoeft niet van tafel, want het betreft een meerjarig, dus langetermijn, koersdoel. In het oorspronkelijke rapport in 2017 is dit koersdoel afgegeven voor het tijdvak 2024-2028.

Vandaag bekijk ik de AEX vanuit drie verschillende timeframes. Ik ben op zoek waar de volgende bodem ligt. Het valt mij op dat er, vanuit meerdere invalshoeken, een duidelijk vangnet rond 632-633 punten ligt.

Video

In de loop van de ochtend komt mijn nieuwe video online, die gaat deze keer over aandelen in de defensie industrie. Duitsland heeft aangekondigd met 100 miljard euro het leger te moderniseren en ook andere landen willen vele miljarden hiervoor vrijmaken.

Wat mij opvalt en tevens de reden van deze video, is dat niet alle defensieaandelen technisch hetzelfde reageren op deze ontwikkeling.

AEX kort: verkoopdruk blijft dominant

De daling van de AEX-index onder de meest recente koersbodem heeft de zwakke technische conditie bevestigd. De dalende trend krijgt een nieuwe impuls.

De Nederlandse beurs heeft neerwaarts ruimte richting de steun van 633,68 punten (de bodem van 28 januari 2021). Deze steun valt nagenoeg samen met de bodem van februari 2020 rond 632,12 punten.

AEX lang: AEX zoekt bodem

De Nederlandse beurs blijft technisch bezien zwak, met lagere toppen en lagere bodems. Dit geeft aan dat er aanbod boven de markt hangt.

De AEX-index heeft steun rond 632,12 punten (de top van 17 februari 2020). Na een doorbraak onder deze steun wordt 527,86 (bodem eind 2020) het volgende neerwaartse koersdoel.

AEX meerjarig

De steunzone 632-633 is op de AEX-grafiek hieronder afgebakend met lijn A-A'.

Deze gecombineerde steun wordt gevormd door de lijn over de toppen uit 2007 en 2020.