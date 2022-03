"De bear market komt eraan"

Wat ongekend typisch van AJ om iedereen die hem aansprak op zijn Rusland ETF denigrerend af te doen als 'ik kreeg heel deugend Nederland over me heen'. Zelf heel Twitter volplempen met de meest onbezonnen meningen, wat prima is, maar als je een keertje tegengas krijgt is het gelijk huilen.



Bijzonder om onder meer je eigen lezers zo weg te zetten om een andere mening, volgens mij betalen deze via IEX Premium toch echt jouw salaris. Die struisvogeltactiek siert je niet maar geeft wel gelijk aan hoe zwart-wit je kijk op de wereld is, en dus ook hoe serieus ik jouw bijdrage aan deze website en podcast in het vervolg moet nemen.



Veel succes met je indextrackers. (En ergens ontzettend jammer dat die van Rusland niet gelukt is!)



Groetjes van deze 'deuger'(?)